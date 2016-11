Raumlösung wird gesucht

Ins Lager in der Bismarckstraße passt fast nichts mehr hinein (l.). Die Stadt hat vorübergehend Lagermöglichkeiten in der Herzogstraße gefunden.

Die Spendenbereitschaft für die Partnerstadt Pápa in Ungarn ist ungebrochen. Im Lager der Hilfsbrücke Pápa in der Bismarckstraße wird es eng - extrem eng.

Immer in der letzten Woche eines Monats, mittwochs und samstags, sind einige der rund 15 Helfer da und nehmen entgegen, was die Schwetzinger bringen. "Es ist toll, dass immer wieder Rollatoren, Kinderwagen, Krücken, Wäscheständer und andere Großteile dabei sind", freut sich Rolf Hamm aus dem Helferteam. Dazu kommen Küchenutensilien, gerade jetzt im Winter dicke Jacken und warme Schuhe. Sperriges Gut, das von den Helfern gesichtet und umgepackt wird. Allerdings platz der Kellerbereich in der Bismarckstraße aus allen Nähten. Kommende Woche findet ein Transport nach Pápa statt, dann wird es leerer.

Transport gesichert

Bis dahin hat die Stadt der Hilfsbrücke weitere Lagerflächen gegenüber des ehemaligen Kinos Capitol in der Herzogstraße zur Verfügung gestellt. Diese können jedoch nur bis Ende November genutzt werden. Dann ist wieder Abgabetermin für Spenden und es wird dankenswerter Weise erneut Vieles zusammenkommen. Froh um den kurzfristig erweiterten Lagerraum, kam ein weiteres Problem auf: "Der Transport von der Bismarckstraße in die Herzogstraße", schildert Hamm, wie er unbürokratisch und schnell ein Transportfahrzeug von der Kommune bekommen hat. Das Ein- und Ausladen und am Donnerstag nächster Woche auch das Beladen des Lkw meistern die Ehrenamtler selbst.

Hans-Joachim Lenz und Kurt Röll stellen gerade im Beisein unserer Zeitung zwei weitere Umzugskartons angefüllt mit Kleidung zum Tüten- und Kistenberg. Sie finden es prima, dass sie damit helfen können, dass es Menschen gibt, die sich hier dafür einsetzen, dass die Spenden in Ungarn vielen Menschen das Leben etwas verbessern. Zusammen mit Nicole Blem vom Generationenbüro der Stadt haben die Hilfsbrücke-Helfer ein Fahrzeug mit Fahrer organisiert. "Der Lionsclub Schwetzingen und die Stadt übernehmen die Kaution und die Kosten des Transports", sagt Rolf Hamm. Die wenig komfortable Lösung mit den engen Räumen der Bismarckstraße bleibt darüber hinaus bestehen.

Bürgermeister Matthias Steffan versichert gegenüber unserer Zeitung, dass sich alle am Hilfsangebot für Pápa beteiligten Menschen, Gruppen und Institutionen zeitnah an einen Tisch setzen und Details besprechen, Lösungen für die Raumnot finden und eventuell auch ein offizielles Spendenkonto für die Hilfsbrücke einrichten.