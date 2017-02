Reformation als Befreiungsgeschichte

Das 500-jährige Jubiläum der Reformation in diesem Jahr war für die evangelische Kirche Anlass, in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd, vertreten durch Doris Eckel-Weingärtner, Pfarrer Christian Wolff (Bild) aus Leipzig einzuladen, um über die Bedeutung der Reformation für die Entwicklung der Demokratie zu referieren.

In der Region ist Christian Wolff kein Unbekannter, sagte Pfarrer Thilo Müller, in den 70er Jahren war er als Lehrvikar in Eppelheim und Reilingen tätig, danach war er bis zum Ruhestand Pfarrer an der berühmten Thomaskirche in Leipzig. Das Interesse an Wolffs Fachvortrag "Reformation und Demokratie" war sehr groß, viele Bürger fanden den Weg ins Lutherhaus.

In seiner Präsentation analysierte er in sieben Kapiteln die Zeit der Reformation, aus denen sich auch Impulse für die Herausforderung von heute ergaben. Denn im reformatorischen Gedanken steckt auch fünf Jahrhunderte später politische Relevanz, besonders in einer Zeit, wo rechtes Gedankengut erneut gedeiht. "Seit zwei Jahren treiben mich zwei Fragen um", begann Wolff seine schwungvolle Ausführung. "Wie können wir denen wirkungsvoll und nachhaltig entgegentreten, die Woche für Woche Hass gegen Flüchtlinge und Moslems schüren, die die Demokratie verachten, Vielfalt einschränken, völkisches Gedankengut wieder salonfähig machen und sich dabei auf das christliche Abendland beruhen? Wie können wir die Grundwerte des christlichen Glauben, die soziale Demokratie gegen den Rechtspopulismus verteidigen?" Und: "Wie wollen wir als christliche Kirche das Reformationsjubiläum angemessen feiern?"

Den inneren Zusammenhang zwischen den beiden Fragestellungen sah der Redner darin, dass das Reformationsgeschehen im 16. Jahrhundert weit mehr war als ein innerkirchlicher Vorgang. Denn die Grundanliegen der Reformation, vor allem die Befreiung des Menschen aus einer selbst verschuldeten und von oben verordneten Unmündigkeit, hatten Auswirkungen auf alle Lebensbereiche des Menschen. Im Kern, so Wolff, war die Reformation eine Befreiungsgeschichte und knüpfte damit an den Ausgangspunkt des biblischen Glaubens an: die Ebenbürtigkeit mit Gott und die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens.

Mit Recht und Würde gesegnet

Damit war er bei dem Punkt angelangt, in dem es um den reformatorischen Aufbruch zur Demokratie ging. Durch die Erkenntnis der Reformatoren, dass der Mensch "freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan sei", wie Luther es formulierte, konnte sich der Mensch von der Bevormundung kirchlicher und weltlicher Hierarchien lösen. Die Keimzelle der sozialen Demokratie waren, so Wolff, nicht nur die zwölf Artikel der Bauern und die Leisniger Kastenordnung, sondern auch die Ideen, die Martin Luther vor allem in seiner Rede "An den christlichen Adel deutscher Nation" entwickelt hat. Dahinter steht die Erkenntnis, dass jeder Mensch als Geschöpf des einen Gottes mit Recht und Würde gesegnet ist.

Im weiteren Verlauf erinnerte der Referent an jenes Geschehen, wo Luther mutig die päpstliche Bannandrohungsbulle öffentlich verbrannt hat. Damit hat er einen radikalen Bruch mit Rom vollzogen, ist aber auf halber Strecke stehengeblieben, wie Wolff erwog. Zwar hat Luther deutlich getrennt zwischen der weltlichen Obrigkeit und der Kirche, doch durch die Hintertür hat er die Kirche und weltliche Obrigkeit machtpolitisch wieder miteinander verbunden.

Anschließend stellte Wolff die Entwicklung der Reformation in Europa und Amerika vor, die anders verlief als in Deutschland. Danach fasste er das Freiheitsverständnis bei Luther und die damit verbundene Verantwortung zusammen, die Bedeutung der Bildung und welche Rolle sie für die Umsetzung der reformatorischen Ziele und auch heute noch für ein demokratisches Verständnis spielt. "Mit unserem Bildungsangeboten müssen wir dazu beitragen", so Wolff, "dass wir in der Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus, der AfD, es an Klarheit nicht missen lassen. Denn jede pauschale Ausgrenzung anderer Religionen aus dem öffentlichen Bereich widerspreche dem Grundaussagen des reformatorischen Glaubens und der Demokratie." Zum Schluss macht er dies an dem Begriff deutlich, der im Wort "Demokratie" steckt, und zwar "Volk". Diesen benutzen die Rechtspopulisten nicht im Sinne von Demos, sondern im Sinn von "Ethnos", aus dem alle für sie unbequemen Menschen ausgegrenzt sind. Nach dem Vortrag entwickelte sich eine angeregte Diskussion. Bild: Herlo