Regale einräumen statt Mathe pauken

Alle Bilder anzeigen Oben: Jannick räumt im Beisein von Ralph Brang Regale bei Edeka ein und sorgt auch dafür, dass die Getränke aus dem Lager geholt und eingeräumt werden. In der Bibliothek hilft Kleinel dabei, Leihbücher zurück in die Regale zu stellen. Bibliothekarin Veronika Lippolt erklärt ihm, worauf er zu achten hat. Im "Bellamar" nimmt Andreas Wasserproben, um anschließend die Qualität zu prüfen.

Jannick (12) bestückt eifrig Regale im Edeka Nah und Gut Wolf mit Gemüse- und Obstkonserven. Zum einen ist das eine willkommene Abwechslung zum Unterrichtsalltag und zum anderen verdient er dabei Geld, das einem wohltägigen Zweck gestiftet wird. Jannick und seine Schulkameraden der Kurt-Waibel-Schule setzen sich nämlich beim "sozialen Tag" für den Verein Katzencamp Griesheim ein.

Zum 16. Mal initiiert die Kurt-Waibel-Schule den "sozialen Tag", bei dem gestern 32 Schüler der fünften bis neunten Klasse das Klassenzimmer gegen eine Arbeitsstelle tauschen. "Uns ist es wichtig, unseren Schülern zu zeigen, wie man sich sozial engagieren kann", verdeutlicht Konrektor Uwe Günter die Ambitionen hinter dieser Initiative. Und: "Ein guter Nebeneffekt ist gleichzeitig, dass die Schüler einen kleinen Einblick ins Berufsleben bekommen." Die meisten Schüler suchten sich dabei selbst ihren "Arbeitsplatz für einen Tag". Viele fanden in den Firmen der Eltern einen Platz, andere wurden über die Stadtverwaltung vermittelt.

Auch beim Katzencamp Griesheim engagierten sich zwei Schüler. Der Kontakt dorthin kam über Marina Sommer zustande. Sie ist Mitarbeiterin an der Schule und Vorsitzende des Katzencamps. Von ihr kam auch der Vorschlag, die Einrichtung zu unterstützen, erzählt Uwe Günter. Ihm ist es nämlich wichtig zu wissen, wohin die Geldspende geht und wofür sie verwendet wird. Dabei sucht sich die Schule abwechselnd "Nah- und Fernprojekte".

Das Katzencamp kümmert sich seit 2013 um die Pflege verwilderter Katzen, die versteckt in einem Waldgrundstück am Rande der Stadt wohnen und im Tierheim nicht mehr vermittelbar sind. Zurzeit leben 13 Katzen im Camp, für die warme und trockene Hütten mit Schlafplätzen gebaut wurden. Der Verein möchte mit dem Geld der Schule eine größere Unterkunft für die kalte Jahreszeit bauen.

Mit diesem Ziel vor Augen packen die Kurt-Waibel-Schüler an - auch Kleinel Perez (12) aus sechsten Klasse. Er hat sich dafür entschieden, in der Zweitstelle der Stadtbibliothek im Hebel-Gymnasium zu arbeiten. "Ich mag Tiere und finde das Projekt auch sehr gut", erzählt er, während er neue Signaturen auf Bücher klebt. Bibliothekarin Veronika Lippolt lobt das Projekt. Sie zeigt Kleinel, wie die Rückgabe beispielsweise von Bücher, Comics und DVDs funktioniert. Dafür nutzt er einen Scanner, mit dem er über den Strichcode des jeweiligen Mediums fährt. Dieser ist mit dem Computer verbunden. Dort wird das Leihobjekt wieder registriert. Anschließend müssen die zurückgegebenen Bücher wieder in die Regale einsortiert werden.

Besondere Einblicke

Andreas Rohr (13) trägt an seinem Arbeitstag Flip-Flops, kurze Hosen und ein T-Shirt: Er ist im Freizeitbad "Bellamar" im Einsatz. Bäderleiter Alexander Happold freut sich über die jugendliche Unterstützung: "Wir möchten den jungen Leuten zeigen, wie attraktiv die Arbeit in Bädern ist", steht er sozialen Aktionen offen gegenüber und wirbt dabei gleichzeitig für sein Metier. Andreas lernt unter anderem das Pumpen- und Filtersystem des Schwimmbades kennen, das Badegäste so nie zu sehen bekommen. Dann geht's mit Schwimmmeister Valentin König ans Eingemachte: Die beiden entnehmen Wasserproben, um die Qualität zu prüfen. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt's zum Ausklang noch Schwimmunterricht.

Am Ende des "sozialen Tages" gibt es nur Gewinner: Die Schüler haben tolle Erfahrungen gesammelt und Bares für verwilderte Katzen.