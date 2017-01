Reise bis an die schöne Donau

Yasushi Ideue und seine Tochter Huka sind als Solisten mit dabei. © Bongartz

Die richtige Dosis Schwung für das neue Jahr und ein wenig verträumte Jahreswechselstimmung - das verspricht das festliche Neujahrskonzert der Mozartgesellschaft seit Jahrzehnten. "Von Rom bis Wien" ist das diesjährige am Freitag, 6. Januar, um 20 Uhr im Rokokotheater überschrieben. Die Philharmonie Baden-Baden, die von Judith Kubitz dirigiert wird, gestaltet den Abend mit den Violinisten Huka und Yasushi Ideue.

Die Philharmonie Baden-Baden ist das älteste kommunale Orchester Baden-Württembergs; bereits im 15. Jahrhundert sind Anfänge eines festen Klangkörpers in Baden-Baden nachweisbar. Seit Jahren ist sie in Schwetzingen bestens etabliert. Diesmal nimmt sie das Publikum mit Musik von Johann und Josef Strauß auf eine kleine Europa-Reise. Die Reise beginnt im Land "Wo die Zitronen blühen", geht zum "Karneval in Rom", wechselt mit der Kaiserstadt-Polka" zum "Wiener Blut", um schließlich "An der schönen blauen Donau" zu enden. Ein fröhliches Melodienkarussell von Johann Sebastian Bach über Ambroise Thomas, Pablo de Sarasate bis Léon Minkus ergänzt das Programm, das Arndt Joosten mit vergnüglichen Zwischenbemerkungen begleitet. Eigentlich ist er bei den Baden-Badenern der Orchestermanager und 17 Jahre lang war er ihr Solopauker, an diesem Abend jedoch spielt er gerne den Conférencier und führt galant durchs Programm.

Eine kleine Premiere ist der solistische Auftritt von Konzertmeister Yasushi Ideue gemeinsam mit seiner Tochter Huka. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Judith Kubitz. Kubitz ist seit 2013 Kapellmeisterin bei der Philharmonie Baden-Baden und arbeitet mit renommierten Spitzenorchestern wie dem Nederlands Philharmonisch Orkest, der Radiophilharmonie Hannover oder dem Radiosinfonieorchester Warschau und mit Regisseuren wie Katharina Thalbach oder Volker Schlöndorff. zg