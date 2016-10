Reizgas-Vorfall verläuft glimpflich

Helle Aufregung herrschte am Freitag kurz nach 10 Uhr im Hebel-Gymnasium. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Sanitätsdienst, Feuerwehr und Polizei war angerückt, weil in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss eine Substanz versprüht worden war, die bei mehreren Schülern Schleimhautreizungen ausgelöst hatte, was sich in Form von tränenden Augen und Husten äußerte.

Die erste Annahme, dass es Pfefferspray gewesen sei, wurde später in Richtung Reizgas, in de Fall ein sogenanntes CS-Gas, korrigiert. Die Auswirkungen waren aber zum Glück nicht dramatisch: Den acht in Mitleidenschaft gezogenen Schülern ging es nach ambulanter Behandlung schnell besser. "Es ist nichts Schlimmes passiert", war der Tenor der Einsatzleitung (wir berichteten online und auf Facebook).

Keine Absicht vorgelegen

Die Rechtslage Sprays mit CS-Gas werden als Aerosole für den Einsatz gegen Menschen bei Notwehr vertrieben. Bei Zuwiderhandlung liegt eine Körperverletzung vor. Erst mit der Vollendung des 14. Lebensjahres darf CS-Gas erworben und mitgeführt werden. Pfefferspray gilt als Tierabwehrspray und darf nur in einer Notwehrsituation gegen Menschen gerichtet werden. Entscheidet ein Gericht, dass es sich nicht um Notwehr gehandelt hat, liegt eine schwere Körperverletzung vor.

Was aber war passiert? Offensichtlich hatte eine Schülerin Reizgas dabei. Ob sie es von den Eltern als Absicherung gegen mögliche Übergriffe mitbekommen hat, werden die Ermittlungen der Polizei noch ergeben. Ein anderer Schüler hat dann aus Versehen oder Unkenntnis im leeren Zimmer - die Klasse hatte zu der Zeit Sportunterricht - das Gas versprüht. Und als die Schüler nach und nach in den Raum zurückkehrten, atmeten sie es ein. Ein Eingreifen der Feuerwehr war aber nicht mehr notwendig, da der zuständige Lehrer umgehend die Fenster geöffnet und gelüftet hatte. "Das war vollkommen ausreichend, wir waren nur noch zur Unterstützung vor Ort", bilanzierte Kommandant Walter Leschinski. Auch der neue Revierleiter, Polizeirat Martin Scheel, und sein Stellvertreter Michael Fahrer sowie Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel überzeugten sich vor Ort von der Lage und gaben schnell Entwarnung. Die Eltern der betroffenen Schüler waren bereits alarmiert worden.

Welche Konsequenzen dem Verursacher und der Inhaberin der Sprühflasche sowie deren Eltern drohen, wird sich zeigen. Der Umgang mit diesen Reizstoffsprühgeräten ist laut Polizei in Deutschland, abweichend von den sonstigen Vorschriften des Waffengesetzes, auch schon Jugendlichen ab 14 Jahren erlaubt. Beide beteiligten Schüler sind aber jünger.