Renate Pfohl hat Einiges erlebt

In jedem Jahr ist es bei der Sparkasse Heidelberg üblich, dass die Mitarbeiter der Regionaldirektionen ab mindestens zehn Jahren Firmenzugehörigkeit geehrt werden. Regionaldirektor Markus Fissl nahm diesen "besonderen Termin", wie er selbst sagte, in der Schwetzinger Filiale wahr.

Insgesamt 18 Jubilare aus der Regionaldirektion West vereinten 410 Jahre Berufserfahrung und wurden mit dankenden Worten und Blumen bei einem Sektempfang geehrt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Markus Fissl brachte in seiner kurzen Ansprache auf den Punkt, was die vor ihm stehenden Mitarbeiter auszeichnet: geballtes Wissen. Das sei notwendig, um über viele Jahre hinweg erfolgreich die Kunden des Kreditinstitutes kompetent zu betreuen. Manche der Jubilare haben sich seit Jahrzehnten ständig neues Wissen angeeignet, um auf die Veränderungen in ihrem Beruf zu reagieren. "Mit der Bereitschaft, Veränderungen als Herausforderung zu sehen, haben Sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens geleistet", sagte Fissl.

Seit 1976 in der hiesigen Filiale

Welche Herausforderungen in einem Berufsleben auf einen zukommen können, davon weiß Renate Pfohl zu berichten. Seit 40 Jahren ist die gebürtige Schwetzingerin in der Filiale der Spargelstadt tätig. Seit ihrem ersten Arbeitstag am 1. September 1976 hat sich so einiges getan: Ende der 70er-/Anfang der 80er-Jahre wurden die Computer im Haus eingeführt, Bankautomaten ermöglichten den Kunden, rund um die Uhr Geld abzuheben und als jüngste Herausforderung hielt das Onlinebanking Einzug. Renate Pfohl, die schon früh Verantwortung in der Familie übernehmen musste, hatte sich wegen der sofortigen Zusage des damaligen Sparkassenvorstandes für eine Lehre zur Bankkauffrau entschieden und diesen Schritt bis heute nicht bereut. "Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und es geht mir auch heute noch so", sagt sie.

Das liege sicher auch am guten Umgang der Kollegen untereinander, war sich Dieter Treiber, Personalratsvorsitzender der Sparkasse, bei der Ehrung sicher. "Wer pfleglich mit seinen Kollegen umgeht, der bekommt das auch wieder zurück." zg