Rennen um Großen Preis der Stadt als Höhepunkt

In der Pause zwischen den beiden Jahreshauptversammlungen zeigte der 14-jährige Mountainbike-Fahrer Lennart Krayer von der RSG Mannheim vor dem Palais Hirsch sein Können.

Das Palais Hirsch war am Samstag den ganzen Tag über für die Jahreshauptversammlungen des Radsportbezirks Rhein-Neckar-Odenwald und der Badischen Radsportjugend reserviert. Bezirksvorsitzender Horst Krayer begrüßte vormittags die Vertreter von rund 25 Mitgliedsvereinen. Den Berichten der Fachwarte Hubertus Thielsch (Rennsport), Martin Engelhardt (Trial), Dieter Endres (RTF-Breitensport), Ines Fechtmann (MTB), Silke Rissé (Kunstrad) und René Börner (Jugendradsport) folgte die Entlastung des Vorstandes. Der Antrag auf Prüfung, ob der Radsportbezirk in das Vereinsregister eingetragen werden kann, wurde bei zwei Gegenstimmen angenommen.

Anschließend wurden die geplanten Veranstaltungen für dieses Jahr vorgestellt. Ein wichtiger Termin ist das Rennen um den Großen Preis der Stadt Schwetzingen am Samstag, 6. Mai. Die Nachwuchsförderung in den Vereinen müsse eine höhere Priorität erhalten und die Vereine sollten mehr Radrennen veranstalten, wurden als mittelfristige Ziele formuliert. Es gibt noch drei Trial-Vereine im Bezirk, führte Fachwart Martin Engelhardt aus. Er möchte die Bezirksmeisterschaften im Trial mit Teilnahmemöglichkeiten für MTB-Fahrer ausbauen, neue Ideen in den Trialsport einbringen, zum Beispiel bei der Wertung, und den Radsport allgemein durch Fahrtechnik-Workshops fördern.

Dieter Endres, der aus Schwetzingen stammende Referent für Radtourenfahren, Country-Tourenfahren und Deutsches Radsportabzeichen, ging auf die geplanten Veranstaltungen für dieses Jahr ein. In allen Bereichen sind weniger Touren und Etappen angemeldet worden. Die Auflagen der Behörden würden immer anspruchsvoller und könnten personell von den Vereinen kaum noch geschultert werden. Die Folge: Viele Veranstaltungen stünden vor dem Aus. Das Deutsche Radsportabzeichen finde - trotz viel Werbung - fast immer noch keine Resonanz, sagte Endres weiter. Ausnahmen seien die beiden Vereine Edelweiß Kartung und RSG Mannheim. Bei den jungen Menschen gehe der Trend zum Mountainbike.

Horst Krayer im Gremium

Die Hauptversammlung der Badischen Radsportjugend war nachmittags dran. Nach dem Bericht von Verbandsjugendleiter Patrick Theijs standen Neuwahlen im Mittelpunkt. Im Jugendgremium des Badischen Verbandes sind nun unter anderem Rennsport-Fachwart Michael Holzwarth (Radsport-Team Kraichgau), Mädchen-Bahn-Fachwart Bernd Essert (RV Kirrlach), Trial-Fachwart Martin Engelhardt (MSC Schatthausen) und Breitensport-Fachwart Horst Krayer (RSG Mannheim) aus Schwetzingen vertreten.