Resolution gegen Asyl-Pläne des Landes

Aufgrund der aktuellen Ereignisse und Pläne des Innenministeriums von Baden-Württemberg, das landesweite Zentrale Ankunftszentrum für Flüchtlinge und Asylsuchende eventuell in den Tompkins Barracks platzieren zu wollen, will sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei seinem Gemeinderat rückversichern.

In einem Appell sollen die Ratsmitglieder am Mittwoch, 23. November, ab 18 Uhr im Ratssaal ihre Meinung manifestieren. Eine Ankunftsstelle, die ab Ende 2019 in den Coleman-, den Spinelli-Barracks in Mannheim oder eben in Schwetzingen eingerichtet werden soll und damit die bestehende Einrichtung in Patrick-Henry-Village ablösen soll, würde die Entwicklung der Stadt blockieren, heißt es darin.

Und weiter: Der Gemeinderat appelliert eindringlich an das Land, das Gelände der ehemaligen Kilbourne-Kaserne und Tompkins-Barracks nicht für die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge oder für die sonstige Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen und damit die kommunale Planungshoheit der Stadt Schwetzingen zu wahren. Das Konversionsgelände ist die einzige größere Entwicklungsfläche in Schwetzingen; sie wird für die Schaffung dringend notwendigen Wohnungsraums benötigt.

Stadt will Grundstück kaufen

In der Erläuterung für die Räte heißt es dazu: Im Frühjahr 2013 wurde das Gelände der Kilbourne- und der Tompkins-Barracks von der US-Army an die BImA und damit die Bundesrepublik zurückgegeben. Seit diesem Zeitpunkt bereitet die Stadt im Einvernehmen und in Kooperation mit der BImA die Nachnutzung der Konversionsflächen vor. Aktuell läuft die gemeinsam vergebene abschließende Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse im Frühjahr 2017 vorliegen werden. Die Stadt ist zudem in Kaufpreisverhandlungen mit der BImA, um die Gesamtfläche zu erwerben.

Aufgrund einer umfassenden, von der Stadt Schwetzingen in Auftrag gegebenen Wohnbedarfsanalyse steht fest, dass die Stadt viele hundert neue Wohneinheiten schaffen muss, um den durch nicht vorhandene Entwicklungsflächen entstandenen Schwund von rund 1000 Bürgern aufzufangen. Hinzu kommt, dass mittlerweile in Schwetzingen aufgrund der hohen Nachfrage akute Wohnungsnot herrscht und die Stadt monatlich Familien, die ihre Wohnung verloren haben und nicht in der Lage sind, in Schwetzingen noch neuen bezahlbaren Wohnraum zu finden, in Notunterkünften unterbringen muss.

Das Konversionsgelände ist in Schwetzingen aktuell die einzige größere Entwicklungsfläche, auf der auch Wohnraum geschaffen werden kann. Die derzeit innerhalb des Stadtgebiets vorhandenen Möglichkeiten zur Schaffung von Wohnraum reichen nicht aus, der bestehenden Wohnungsnot und der angezeigten Entwicklung Rechnung wirksam zu begegnen. jüg