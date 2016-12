Ricks Riffs werden den Fans fehlen

Ein frühes Bild vom Bühnenauftritt in London mit Francis Rossi und Rick Parfitt an den Fender Telecaster Gitarren und Alan Lancaster, der 1985 ausschied, am Bass.

Gerade mal vier Tage nach Verkündung des Open-Air-Auftrittes von Status Quo am Freitag, 4. August, im Schwetzinger Schlossgarten, erlebten die Fans einen traurigen Tag. Einer der beiden Gitarristen, Sänger und Komponisten der Band, Rick Parfitt starb in einem Krankenhaus im spanischen Marbella im Alter von 68 Jahren. Sein Tod ist geradezu tragisch zu nennen, denn nachdem er mehrere Herzinfarkte überstanden hatte, war er Anfang Dezember gestürzt und musste an der Schulter operiert werden. Dabei fing er sich nach unbestätigten Angaben wohl einen Keim ein und an dieser Infektion starb er an Weihnachten nach einem exzessiven Musikerleben.

Bis zuletzt war offen geblieben, ob Rick Parfitt doch noch zum Ende der Abschiedstournee mit dem Titel "The Last Night of the Electrics" mit einsteigt, nachdem es die Gesundheit nicht zugelassen hatte, den Beginn der Tournee im Oktober mitzumachen. Aber schon bei der Ankündigung der Verpflichtung von Status Quo durch Veranstalter Provinztour wurde deutlich, dass es mit einem letzten Comeback Parfitts nichts mehr wird. Die Bandfotos mit ihm und Francis Rossi wurden zurückgezogen und darum gebeten, nur Fotos zu veröffentlichen auf denen die aktuelle Besetzung mit Richie Malone oder Rhinos Sohn Freddy Edwards an der Gitarre zu sehen ist.

Jahrelang zusammen unterwegs

Der Tod ist schmerzhaft, aber die Tournee wird weitergehen. "Rick hätte das so gewollt", heißt es aus Bandkreisen. In einem Nachruf schreibt Francis Rossi: "Rick Parfitt war 50 Jahre lang Teil meiner Geschichte. Zweifellos die längste Beziehung meines Lebens. Es war auch die befriedigendste, frustrierendste, kreativste und fließendste Beziehung. Seit diesen frühesten Tagen arbeiteten wir zusammen am Quo-Sound, dem Look und den Hits. Wir verbrachten Jahre unterwegs, auf der Bühne und im Studio, selten weit weg voneinander. Wir waren ein Team, ein Doppelpack, eine Partnerschaft, aber auch zwei ganz verschiedene Menschen, die mit dem Druck umgehen mussten, älter zu werden, ständig zu touren, mit dem Erfolg klarzukommen und die kreative Flamme auf verschiedene Arten weiter brennen zu lassen. Rick war der Inbegriff eines Rockstars, eines der Originale, er verlor nie seine Freude, seine schelmische Art und seinen Hang dazu, das Leben in höchster Geschwindigkeit, höchster Lautstärke und mit dem höchsten Risiko zu leben. Sein Leben war nie langweilig, er war lauter, schneller und sorgloser als der Rest von uns."

Das Konzert in Schwetzingen war aufgrund der großen Nachfrage zusammen mit wenigen weiteren Freiluftkonzerten in Europa an die Tour drangehängt worden. Es wird einer der letzten elektronisch verstärkten Auftritte der Bandgeschichte sein. Uriah Heep geben an diesem besonderen Abend einen mehr als würdigen Special Guest.

Francis Rossi sagt: "Wir haben schon eine Weile darüber diskutiert und jetzt entschieden, dass für uns die Zeit gekommen ist, die elektrischen Gitarren an den Nagel zu hängen. Es wird immer härter für uns, diese Shows zu spielen. Es ist jetzt 30 Jahre her, dass wir letztmalig unseren Abschied angekündigt haben, aber dies ist jetzt eine endgültige Entscheidung." Das Schwetzinger Konzert ist das viertletzte im Sommerprogramm, danach geht es elektrisch nur noch in Arbon und Spiez in der Schweiz und im württembergischen Rottenburg zur Sache. Für den Herbst sind nur noch Acoustic-Termine geplant.

Seit 1965 gibt's den Doppelpack

Parfitt wurde 1948 in Woking, südwestlich von London, geboren. Er lernte zunächst Klavier und später auch Gitarre spielen. Er gewann Talentwettbewerbe und gründete, zusammen mit den Zwillingsschwestern Gloria und Jean Harrison die Gruppe The Highlights. Rick Parfitt lernte 1965 Francis Rossi kennen und beide freundeten sich an. 1967 schloss sich Parfitt Rossis Band Traffic Jam an, sie heißt seither Status Quo. Beide spielten eine nahezu unveränderte E-Gitarre Fender Telecaster.

Es gab dunkle Phasen im Leben von Rick Parfitt: 1980 verlor er seine Tochter Heidi, als sie im Alter von vier Jahren im häuslichen Swimmingpool ertrank. Seine Ehe mit Marietta Böker ging darüber in die Brüche. Alkohol- und Drogenprobleme prägten die nächsten Jahre. Mit der Reunion von Status Quo im Jahre 1986 konnte Parfitt die Probleme überwinden. Er war Teilhaber eines Porsche-Autohauses in London und sammelte Autos der höheren Preiskategorien. 1995 verursachte er unter Alkohol und Drogen mit seinem Porsche einen Verkehrsunfall. 1997 ging er mit Herzschmerzen ins Krankenhaus, wo er einen vierfachen Bypass erhielt.

Am 8. Dezember 2005 wurde bei Parfitt eine Kehlkopferkrankung diagnostiziert. Der erste Verdacht, es handle sich um Kehlkopfkrebs, war falsch. Ab April 2006 ging er wieder auf Tour, zunächst mit Einschränkungen bei seiner Stimme. Ende 2011 und Anfang 2012 musste sich Parfitt erneut ins Krankenhaus begeben, um sich einen Stent setzen zu lassen. Auch im Sommer 2014 wurde er nach Herzproblemen behandelt.

Im Juni 2016 brach Parfitt nach einem Konzert in Antalya in einem Hotel nach einem Herzinfarkt zusammen und war für Minuten tot, die türkischen Ärzte reanimierten ihn. Die seit Oktober 2016 laufende Abschlusstournee fand auf Parfitts Wunsch dennoch statt. Er wurde durch den irischen Gitarristen Richie Malone ersetzt. Parfitt lebte mit seiner dritten Frau und den achtjährigen Zwillingen in Marbella.

Aber die Show geht weiter und der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren und wurde durch die Nachrichten von Parfitts Tod sogar noch befeuert.