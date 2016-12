Roboter sind Superhelden der Industrie

CDU-Landtagsabgeordneter Gerhard Stratthaus (links) spricht bei der gut besuchten Eröffnung des High-Tech-Tags in der Erhart-Schott-Schule über die Zukunft moderner Technik und darüber, wie Deutschland als wichtiges Exportland auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig bleibt.

Wer bei Begriffen wie "Schmierungsfreie Maschinenelemente" oder "Hydraulik-Komponenten" nur Bahnhof versteht, konnte beim 6. High-Tech-Tag an der Ehrhart-Schott-Schule seinen Horizont um einiges erweitern. Am gestrigen Donnerstag präsentierten sechs namhafte Unternehmen aus dem Bereich Technik, wie moderne Industrie-Maschinen funktionieren und welche Berufe sich daraus ergeben. Passend zum Zukunftsprojekt der Bundesregierung "Industrie 4.0" wurden Schülern und Interessierten zahlreiche Workshops, Vorträge und eine Ausstellung geboten.

"Eine moderne Industriemesse mit Klassenzimmer-Charme", verriet Organisator Markus Bürger, der an der Fachschule für Technik Maschinenbau unterrichtet. "Vor allem die Schüler mit technischer Fachrichtung erfahren, was alles möglich ist, und kommen gleichzeitig mit den Firmen in Kontakt", so der 41-Jährige.

"Ich finde die Ausstellung interessant, man erfährt viel über neue Technik", merkte der 17-jährige Julien an, der eine Ausbildung zum Mechatroniker macht. Dem kann sich Philipp Hornig nur anschließen: "Das Angebot ist sehr gut und es sind hochkarätige Firmen vertreten, mit denen man sonst nicht so einfach ins Gespräch kommt", lobte der 23-jährige Industriemechaniker, der an der Ehrhart-Schott-Schule im Juli seinen Techniker absolviert.

Lebenslanger Lernprozess

"Auch wir Unternehmen finden es immer wieder spannend zu sehen, was der Nachwuchs macht. Jeder Schüler ist ein potenzieller Kunde oder zukünftiger Mitarbeiter", verriet Jürgen Nüßlein von der Firma Igus - ein Experte in Sachen Linearsysteme und Gleitlagerungen. Das Unternehmen KTR Kupplungssysteme ist zum zweiten Mal dabei. "Wir informieren die Schüler über Kupplungen, Bremssysteme oder auch Kühlsysteme", so der Maschinenbautechniker.

Bei der Firma Faber Industrietechnik dreht sich alles um Instandhaltung, wie Ralf Bergdoll in einem Vortrag erklärte: "Es begann mit der Wasser-und Dampfkraft, danach folgte die Elektrizität, seit den 70er Jahren haben wir die Informatik und künftig werden wohl cyber-physische Systeme Automatisierungsprozesse steuern", merkte der Mitarbeiter an. Cyber-Physical-Systems (CPS) verbinden physische und virtuelle Komponenten, was zu mehr Effizienz in der Produktion führen soll.

Um Effizienz und Fortschritt geht es stets auch bei den anderen Firmen, die zum High-Tech-Tag gekommen sind: SEW Eurodrive (Antriebssysteme), Zimmer Group (Greifertechnik) und natürlich auch Kuka - weltweit führenden Anbieter von Robotik. "Letztlich geht es darum, dass ein Roboter mehrere Aufgaben übernimmt und auch selbst Ersatzteile bestellt. Natürlich hat das auch die Kehrseite, dass Arbeitsplätze wegfallen und vermehrt hoch qualifiziertes Personal von Nöten ist", merkte Organisator Markus Bürger an.

"Wir müssen besser sein, als andere", brachte es CDU-Landtagsabgeordneter Gerhard Stratthaus bei der Eröffnung auf den Punkt: "Wir brauchen junge Menschen, die bereit sind, ihr Leben lang zu lernen", merkte der 74-Jährige noch an.