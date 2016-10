Sarah Connor – und zwar in „Muttersprache“

Sarah Connor (36) wurde in Delmenhorst als Sarah Marianne Corina Lewe geboren. Ihren Durchbruch hatte sie 2001 mit der Single "Let's Get Back to Bed - Boy!" und dem Debüt-Album "Green Eyed Soul". Mit "From Sarah with Love", "Music is the Key", "Just one last Dance", und "From Zero to Hero" erreichte sie erste Plätze der deutschen Hitparade.

Sarah ist das älteste von sieben Kindern von Michael Lewe, einem Werbetexter aus New Orleans,und Soraya Lewe-Tacke, einem Ex-Model.

Peinlichstes Kapitel der Karriere war 2004 die Hochzeit mit Sänger Marc Terenzi, die in Pro Sieben als Doku-Soap vermarktet wurde. Sie hielt bis 2008, ihr entsprangen zwei Kinder - Summer Antonia Soraya und Tyler Marc. Mit Manager Florian Fischer bekam sie 2011 ihr drittes Kind, das auf den Namen Delphine Malou hört. Derzeit ist sie wieder hochschwanger.