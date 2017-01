Schöner Finanzbaustein für neues Wohnprojekt

Plankstadt/Schwetzingen. Das Konzert der Plankstädter Künstlerin Martina Mehrer mit ihrer Familie und Musikerfreunden lockte zu Weihnachten sehr viele Zuhörer aus der Region in die zauberhaft illuminierte und geschmückte Pfarrkirche St. Nikolaus in Plankstadt. Am Ende eines wunderschönen, abwechslungsreichen und farbenfrohen Programms wurden die Spendenkörbchen als Zeichen des Dankes reichlich gefüllt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die mit Freude erwartete Spendenübergabe erfolgte nun bei der Tanzschule Kiefer in Schwetzingen, wo zahlreiche Mitglieder des Vereins "Pro Down" regelmäßig zusammentreffen, wenn ihre Jugendlichen zur geliebten Tanzstunde kommen. Mit großer Dankbarkeit nahm die Vorsitzende von "Pro Down", Franziska Rüter, die Spende von Martina Mehrer freudestrahlend entgegen. Diese 1000 Euro Spende soll in ein ambitioniertes Projekt fließen, in dem die Sängerin persönlich involviert ist. Ihr Sohn Marc, der mittlerweile 20 Jahre alt ist, denkt schon darüber nach, dass er in zwei bis drei Jahren in eine Wohngemeinschaft mit seinen Freunden ziehen möchte, die er schon lange aus seiner Zeit bei der "Lebenshilfe" kennt.

Unterstützung durch die Stadt

Auch diese Freunde benötigen bald ein Zuhause, in dem sie ein weitgehend selbstständiges und von Eltern unabhängiges Leben führen können. So ist eine Idee entstanden, die nun konkrete Formen angenommen hat. Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und der Stadtrat unterstützen dieses neue Wohnprojekt in ihrer Stadt (wir berichteten). Die beiden Heidelberger Vereine "Habito" und "Pro Down" haben bereits in vielen Schritten und in verschiedenen Gremien gemeinsam mit dem Architekturbüro Numerobis konkrete Pläne ausgearbeitet. Darin geht es um den Neubau eines Wohngebäudes in der Schützenstraße in Schwetzingen für acht behinderte Menschen, welches auf deren Bedarf optimal zugeschnitten ist. Für die große finanzielle Herausforderung brauchen die Initiatoren viel Unterstützung und Förderung.

Wer das Projekt gerne finanziell unterstützen möcht, kann mit den genannten Vereinen oder Martina Mehrer (www.martina-mehrer.de) Kontakt aufnehmen. Sie verweist zudem auf das nächste Weihnachtskonzert am Mittwoch, 27. Dezember 2017, 18 Uhr, in Plankstadt. zg