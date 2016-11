Schotten erobern das Schloss

Mit dem a cappella angestimmten Song "Heart of olden Glory" verabschiedeten sich Runrig Mitte November nicht nur von ihrem begeisterten Publikum im Kölner Palladium - gleichzeitig ging ihre Tournee zu Ende, mit der sie ihr nach eigenen Angaben letztes Studio-Album "The Story" präsentierten.

Wobei sich der Begriff a cappella weniger auf die Band bezog, diese ließ nämlich das Publikum singen. Und in der ausverkauften Runde war kaum einer, der die Zeilen nicht auswendig konnte - Runrig-Fans sind ein eingeschworener Haufen. Obendrein war es die Zugabe der Zugabe, die beide Seiten fast zu Tränen rührte. Musikalisch hatte sich die Band zuvor mit ihrer, fast kann man sagen Hymne, "Loch Lomond" verabschiedet.

Ein Spektakel ist garantiert

Warum erzählen wir das Alles? Damit die Fans wissen, auf was sie sich im nächsten Sommer freuen können: Veranstalter Provinztour hat nämlich nach Sarah Connor (5. August) exklusiv gegenüber unserer Zeitung den nächsten Top-Act für die beliebte Reihe "Musik im Park" bekannt gegeben: Runrig gastieren am Donnerstag, 3. August, im Schlossgarten.

Runrig im Schlossgarten - da bekommen die Fans feuchte Hände, sind mit dem Namen der Band doch einige tolle Open-Air-Konzert verbunden. Beispielsweise in Loch Lomond, nicht nur ein Song der Band, sondern auch der größte See in Schottland. Oder das Live-Konzert in Edinburgh vor dem dortigen Schloss. Womit der Bogen nach Schwetzingen gespannt wäre. Wenn hier nur ein Bruchteil der Stimmung rüberkommt, für die Runrig bekannt ist, dürfen sich die Fans auf ein grandioses Spektakel freuen. Natürlich auch jene, die keine Fans sind, aber hinterher es mit Sicherheit sein werden.

Nach einem großartigen Tourneejahr hatten die Fans die Hoffnung schon im Hinterkopf, die schottische Band ganz ihrer besten Tradition gemäß im Sommer noch einmal in Deutschland zu erleben. Runrig und ihre Musik stehen quasi als Synonym für großartige Outdoor-Erlebnisse, entweder vor ikonografischer Landschaft, historisch bedeutsamen Kulissen oder in begeisternder Festival-Atmosphäre. Was passt also besser zu einem Konzert der Schotten als der Schlossgarten in Schwetzingen, wo sie am Donnerstag, 3. August, ab 20 Uhr ihre Fans begeistern werden.

40 Jahre Bandgeschichte

Die 1973 als "The Run Rig Dance Band" gegründete Formation erreichte spätestens in den 1980er als "Runrig" internationales Format, als sie mit ihrem Kult-Hit "Loch Lomond" erstmals die UK-Charts entern. Mittlerweile kann Runrig auf über 40 Jahre Bandgeschichte und einige der eindrucksvollsten Live-Konzerte einer Folkband zurückblicken. Mit ihrer "Alles oder Nichts" Bühnenpräsenz werfen sie jedes Mal alles in die Waagschale und reißen ihr Publikum mit - selbst oder gerade bei ihren Songs in gälischer Sprache. Wie schon bei der diesjährigen Tour dürfen sich die Fans nicht nur auf aktuelle Songs freuen, sondern auch auf die großen Hits der Band. Und wenn die Anhänger der Band in den Schlossgarten pilgern, wird sich dieser mit Sicherheit in ein schottisches Fahnenmeer verwandeln.