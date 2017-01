„Schwetzinger Haus“: Mönche ziehen jetzt ein

Fast genau zwölf Jahre nach dem fürchterlichen Tsunami in Ost-Asien wurde in Matara, Sri Lanka, das "Schwetzinger Haus" jetzt in lokale Hände übergeben. 28 betroffene Kinder - Waisen und Halbwaisen - konnten hier zehn Jahre lang in einem geschützten Raum einer großen gemeinschaftlichen Familie aufwachsen, Betreuung erfahren und mit einem Schulabschluss das Fundament legen, um jetzt eigene Wege zu gehen. Das beeindruckende Schwetzinger Hilfsprojekt "Aktion Fluthilfe" ist damit in der Endphase angelangt, heißt es in einer Mitteilung.

Bernd Kappenstein, Vorsitzender des Vereins "Aktion Fluthilfe", Christiane und Stefan Dallinger, Wolfgang Leberecht und Manfred Lutz-Jathe waren direkt vor Weihnachten aus Schwetzingen angereist, um das Haus an Reverend Gameedagama Chandrajothi Thero als Vertreter des dortigen buddhistischen Klosters zu übergeben.

Bindungen sind entstanden

Der Abschied war nicht leicht, sind doch in den Jahren seit Beginn des Projekts im Jahr 2005 viele Bindungen entstanden. 20 der ehemaligen Heimbewohner, mittlerweile junge Erwachsene, waren gekommen, um sich zu verabschieden und für das Engagement der Schwetzinger Bürger zu bedanken. Die herzlichen Begegnungen waren von Freude und Dankbarkeit über das erfolgreiche Projekt und den gemeinsam gegangenen Weg geprägt.

Mit einer schönen Abschlusszeremonie im Beisein des deutschen Botschafters Jörn Rohde wurde ein würdiger Schlusspunkt gesetzt. Schon am Tor zum Gelände wurden die deutschen Gäste von traditionellen Tänzern begrüßt. Im gemeinsamen Zug ging es dann zum Schwetzinger Haus, wo die Flaggen hochgezogen und die Nationalhymnen gespielt wurden.

Piyasena Hewakandamby, der dortige Treuhänder des Projekts, 87 Jahre, zeichnete in seiner Begrüßung das furchtbare Bild der Situation nach dem Tsunami nach. "Es war, als sei die Hölle losgebrochen. Die Menschen standen am Abgrund und weinten in unendlichem Schmerz. Vor allem Arme und Kinder haben jegliche Perspektive für ihr Leben verloren", so Hewakandamby.

Großzügigkeit gewürdigt

An diesem Punkt sei aus Deutschland ein Angebot von Menschen gekommen, um in der Not anderen zu helfen, die sie nie vorher gesehen oder gesprochen hatten. Er bedankte sich außerordentlich für diese besondere Güte und Großzügigkeit, die in den Herzen weiterhin verankert sei. Gerne habe er sich für die 28 Kinder eingesetzt, die mittlerweile zu "seinen" Kindern geworden seien.

Er dankte weiterhin für das große Vertrauen, räumt aber ein, dass das ohne das großartige Engagement der Mitarbeiter und die Ermutigung durch seine Frau Sirima nicht zu schaffen gewesen wäre. "Als praktizierender Buddhist ist es das Beste, was ich tun kann, anderen selbstlos zu helfen. Die Aktion Fluthilfe gab mir die Gelegenheit und Mittel, dies zu erreichen. Ich hoffe, dass das gemeinsame Band auch nach Abschluss des Projekts hält und wir uns wieder sehen. Besuchen Sie uns bitte, wann immer Sie wollen. Unsere Türen und Herzen sind immer für euch offen", sagte Hewakandamby, der seine Worte mit einem buddhistischen Segen für alle abschloss.

Bernd Kappenstein begrüßte die Jungen, die gekommen waren, herzlich: "Ihr habt den Großteil eures Lebens hier verbracht. Ich hoffe, ihr denkt mit Freude und voller schöner Erinnerungen zurück an diesen Ort, und denke, dass ihr es geschafft habt, Anschluss in der Gesellschaft zu erlangen."