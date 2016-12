Die Absolventen (oben die KFZ-Mechatroniker, unten die Mechatroniker) - leider mit einigen krankheitsbedingten Ausfällen - mit einigen Lehrern. © Privat

30 frisch gebackene Facharbeiter, darunter 18 Mechatroniker, eine Mechatronikerin und elf KFZ-Mechatroniker erhielten in einer kleinen Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse und wurden in der Ehrhart-Schott-Schule verabschiedet. Studiendirektor Claus Frost von der Schulleitung, der gleichzeitig Klassenlehrer der KFZ-Klasse war, beglückwünschte die Absolventen. Nach einigen Einlagen der Schulband und der Ausgabe der Zeugnisse, klang die Feierstunde mit einem Sektumtrunk aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Ausbildungsberuf des KFZ-Mechatronikers gehört bundesweit noch immer zu den beliebtesten Ausbildungsberufen im Handwerk. Die schulische Abschlussprüfung ist nun geschafft, doch es fehlt noch die praktische Gesellenprüfung, um auch bald den Gesellenbrief in der Hand zu halten. Danach stehen die erfolgreichen Absolventen den Handwerksbetrieben und der Industrie als gut ausgebildete Fachleute zur Verfügung.

Auf Industrie 4.0 vorbereitet

Die Absolventen KFZ-Mechtroniker: Abdullah Basar, Sascha Bauer, Fabian Gisder, Tayfur Ibikli, Maximilian Meiers, Dominik Montemitro, Marcel Muth, Marco Pfauser, Christian Pfeil, Carsten Rühl und Jonas Szabo. Frühauslerner: Thomas Ziegler. Mechatroniker: Patrick Bäcker, Dominik Bauer, Steffen Bernhauer, Dennis Beyer, Konrad Eichler, Tobias Gärtner, Jan Gruber, Maximilian Ihrig, Robin Jäger, Jens Köllner, Luca Kohlroß, Joachim Lutz, Laura Lutz, Alexander Musiat, Daniel Ripp, Johannes Ruf, Dennis Sauer, Maximilian Stech und Maximilian Trautmann. Frühauslerner im Frühjahr 2016 aus dem gleichen Jahrgang: Philipp Scherhag, Oliver Schütz, Steffen Kruck und Sebastian Weilmann.

Nach dem sechsten Schwetzinger High-Tech-Tag, bei dem sich alles um das Thema Industrie 4.0 (I 4.0) drehte, verließen nun 19 junge Menschen die Schule, die im Gepäck genau das Rüstzeug mitführen, welches sie in diesem speziellen Technologiebereich benötigen. Die Mechatronik stellt das Berufsfeld dar, in dem sich der Großteil von I 4.0 abspielt. Einst als Mischdisziplin aus Mechanik, Elektro- und Informationstechnik entstanden, ist die Mechatronik heute ein autarkes Berufsfeld, welches insbesondere in den Bereichen der Steuerungstechnik, der Antriebstechnik und der Fertigungsprogrammierung einen hohen Tiefgang besitzt.

Werden sich die ausbildenden Unternehmen auf diesen neuen Technologiepfad begeben, haben sie mit den Absolventen Fachkräfte an der Seite, die zum Gelingen beitragen können. Nach der schulischen Abschlussprüfung folgt noch das Kolloquium zum betrieblichen Auftrag vor der IHK und dann ist es endgültig geschafft. zg