So geht’s ab im Amt – mit viel Lug, Trug und Heiterkeit

Möchte man wirklich wissen, was hinter verschlossenen Türen eines Bürgermeisteramtes passiert? Ja, natürlich, vor allem, wenn die Kurpfälzer Bühne sich dieses Themas annimmt, einen knodderigen Bürgermeister kurz vor der Wahl darstellt, der alles andere als eine weiße Weste hat. Beste Basis dafür ist der Zweiakter von Paula Baumann "Ein Amt auf Abwegen", mit dem die Laienschauspielgruppe am Montag Premiere feiert.

"Ähnlichkeiten mit bekannten Personen und Orten sind rein zufällig", schickt Regisseurin und Gesamtleiterin der Kurpfälzer Bühne, Barbara Kießling, mit Augenzwinkern voraus. Übertragen auf die Örtlichkeit stehen Oftersheim, Plankstadt und Ketsch mit Schwetzingen in Konkurrenz um Bürgerfreundlichkeit, die in den bislang so gemütlichen Amtszimmern Einzug halten soll. Alles wird frisch, modern. "TIK" ist die Lösung und das neue Konzept, das den Amtsschimmel zügeln soll. Es bedeutet: Teamgeist, Innovationsfreude, Kommunikationsfähigkeit, das hat die Task Force, sprich der Gemeinderat, nach den Events, das sind die Fraktionssitzungen, beschlossen.

Eine Kamera muss her

Hintergrund Auf der Bühne stehen: Armin Wolf als Bürgermeister Willi Schmittbauer; Barbara Kießling als seine Sekretärin Gabi; Peter Decker als deren Vater Julius; Silvi Höfs als Bürgermeistertochter Julia; Sebastian Deininger als Finanzfachbeamter Klaus; Konrad Wagner als Bauhofmitarbeiter Hans; Regina Eiermann als resolute Gemeinde-Prüferin Frau Wegmann; Bernhard Renz als Gemeinderat und Stadtkapellenchef Bernhard "Bagger-Bernie"; Gabriele Kämpf als Gemeinderätin Elisabeth, Andrea Tremmel als Bauamt-Sachbearbeiterin Erika, Michael Klever als Kunde Matthias. Weitere Aufführungen: am heutigen Mittwochabend, 20 Uhr, am Samstag, 5. November, 20 Uhr, Sonntag, 6. November, 15 und 19 Uhr, sowie am Montag, 7. November und Dienstag, 8. November jeweils um 20 Uhr im Josefshaus. zesa

Nun denn, da ist Bürgermeister Willi Schmittbauer (Armin Wolf), der wiedergewählt werden will. Er besitzt unterirdischen Charme und geht recht rabiat mit seinen Angestellten - vor allem Sekretärin Gabi (Barbara Kießling), um. Die wird kurzerhand zur Mobbing- und Frauenbeauftragten ernannt, denn das macht sich gut in der Bewerbung um die Bürgerfreundlichkeit. Allerdings hat auch sie einen Schatten auf der weißen Weste: ihren vergesslichen Vater (Peter Decker) würde sie am liebsten auch vergessen, versucht ihn, in einem Heim unterzubringen. Der wiederum mischt überall ein wenig mit, "räumt auf", wie er es nennt und nimmt schnell die Gemeinde-Prüferin (Regina Eiermann) unter seine fürsorglichen Fittiche, um zu retten, was vielleicht noch zu retten ist.

Damit alles dokumentiert ist, hat Willi Schmittbauer die zündende Idee: Eine Kamera muss ins Büro, damit man die Freundlichkeit im Kundenumgang filmisch festhalten kann. "Das beeindruckt die Jury bestimmt", sagt er siegessicher. Zudem hat der Bürgermeister die Freundlichkeit nicht gerade mit dem Löffel gefressen. Die Lächel-Fassade hält er für den Wettbewerb um die bürgerfreundlichste Stadt locker aufrecht. Sie bröckelt mehr und mehr, als er merkt, dass seine Mitbürger nicht hinter ihm stehen. Fortan wird nun im Büro immer Richtung Kamera geschaut und breitestens gegrinst, wenn man daran denkt.

Übermannt das ach so anstrengende Tagwerk allerdings die Akteure, dann wird sich gefetzt, dass sich die Balken biegen. Alle wiegen sich in Sicherheit, denn Bauhofmitarbeiter Hans (Konrad Wagner) hat ja noch keine Kassette in die Kamera eingelegt. Von wegen, der grinst schelmisch und holt kurz vorm letzten Vorhang die kleine schwarze Kassette aus der Kamera - darauf sind einige der bürgermeisterlichen Machenschaften dokumentiert - alles andere als bürgerfreundlich.

Gemeinderäte suchen Scheck

Gänzlich unbemerkt mischt sich ein "Kunde" (Michael Klever) ins Geschehen, versucht vehement einen Termin zu bekommen. Ihn schicken die Angestellten durchs ganze Haus. Des Bürgermeisters Tochter Julia (Slivi Höfs) steht auf Finanzfachmann Klaus (Sebastian Deininger), will ihm ständig im Aktenschrank an die Wäsche.

In den Schrank verschlägt es auch die Gemeindevertreter Bernhard, alias "Bagger-Bernie" (Bernhard Renz), und Elisabeth (Gabriele Kämpf), die stets völlig entsetzt ist. Beide müssen sich verstecken, denn sie sind unerlaubt auf der Suche nach einem Scheck, den der Bürgermeister eingesäckelt hat. Als der dann auch noch das Ergebnis der Wettbewerbsprüfung fälscht (vor laufender Kamera) brodelt das Süppchen im Amt.

Welche Rolle die den bürgermeisteranbetende, manchmal nicht ganz nüchterne Bauamtsmitarbeiterin Erika (Andrea Tremmel) und mysteriöse Baupläne spielen, warum Bananen und Tomaten fliegen und wie die Bewertung durch die Prüferin ausfällt, erfahren die Zuschauer bei weiteren Aufführungen.