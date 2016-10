Spargelkönigin Janine I. erobert die Herzen im Nu

Alle Bilder anzeigen Wunderschön: Spargelkönigin Janine I. hat auf dem Thron Platz genommen. Auch die Hoheiten halten die schönen Momente im Rokokotheater für sich fest. © Schwerdt Amelie (2) staunt auf dem Arm von Oma Monika Lopp: Hier gibt ihr eine echte Prinzessin - Prinzessin Janina I. aus Waldsee - ein Autogramm. © Bauroth Josephine sichert sich ein Foto mit Mona II. aus Brühl. © Mer Katharina I. überreicht auf der Bühne des Rokokotheaters ihre Schärpe an Janine I., die damit neue Spargelkönigin von Schwetzingen ist. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl verfolgt das Geschehen. Im Hintergrund sind die Hoheiten des 3. Hoheitentreffens der Metropolregion zu sehen. © Schwerdt

Kleider machen Leute - selten hat dieser Spruch so gestimmt, wie an diesem Tag. Denn der Himmel mag sich in finsterem Grau präsentieren, wie er will - den gekrönten Häuptern, die sich beim 3. Hoheitentreffen der Metropolregion im Schlossgarten versammeln, kauft er den Schneid nicht ab. Doch stecken in den strass- und perlenbesetzten Edelroben keineswegs austauschbare Models. "Reizende Lieblichkeiten der Ländereien, der Lustbarkeit und der landwirtschaftlichen Produkte" erkennt Zeremonienmeister Christoph Bühler in den über 140 versammelten Königinnen, Prinzessinnen und Adelsherren, die aus Nordbaden, Südhessen und der Pfalz gekommen sind, um sich in der kurfürstlichen Sommerresidenz die Ehre zu geben.

Und auch die Hoheiten selbst sind von der Spargelstadt und ihrem Schlosspark angetan. Rettichkönigin Pauline I. aus Schifferstadt ist verliebt in die "herrliche Architektur" des Schlosses, die dem Treffen eine "grandiose Atmosphäre" verleiht: "Eine echte Perle der Kurpfalz!" Auch die Hatzenbühler Tabakkönigin Eva I. ist "vollkommen fasziniert" vom Prunk der Anlage, die einen royalen Glanz verströme: "Da fühlt man sich wirklich wie eine Prinzessin."

Kleiner Störenfried

Den Hauch des Besonderen spürt man den Blicken der Hoheiten in diesen Stunden auch unverkennbar an. Denn ob Apfelkönigin Sina I., Sonnenbotschafterin Theresa I. aus Bürstadt oder die Deutsche Pralinenkönigin, Claudia I., über den Teppich flanieren: Eine Edeldame strahlt da mehr als die nächste. Kann man so viel Schönheit denn ertragen? "Ich halte es gerade so noch aus" kokettiert Oberbürgermeister Dr. René Pöltl im Gespräch und schiebt augenzwinkernd noch nach: "Obwohl das wirklich nicht nötig gewesen wäre - solch ein Festakt, und das alles, nur, weil ich wiedergewählt wurde?" Da findet wohl jemand Gefallen an seinem bestätigten Amt!

Auch Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, und mit Schlossverwalterin Sandra Moritz Gastgeber des 3. Hoheitentreffens betont zu Recht, dass das Lustschloss in Schwetzingen die "einzig richtige Wahl für diesen wunderbaren Anlass" war und blickt dabei bewundernd auf die Schönheiten, die auf der Bühne des Rokokotheaters platziert sind. Das findet übrigens auch ein kleiner Störenfried, der die Aufmerksamkeit der rund 330 Gäste kurz auf sich lenkt: Ein Schmetterling - wer kann's ihm verdenken - umschwärmt die Hoheiten. "Wir haben so lange geprobt, aber das er mir jetzt die Schau stiehlt, war nicht abgemacht", witzelt Hörrmann und baut das Insekt gekonnt in seine Rede ein.

Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, schreibt den königlichen Vertretern eine bedeutende Rolle zu: "Rhein-Neckar ist nicht nur wirtschaftsstark, sondern auch voller Lebenslust. Sie, liebe Hoheiten, tragen hierzu einen wichtigen Teil bei. Sie pflegen und leben das regionale Brauchtum. Für dieses ehrenamtliche Engagement danken wir Ihnen von Herzen."

Würdige Nachfolgerin

Einer wird besonders gedankt - von Oberbürgermeister Pöltl: Er würdigt die Spargelkönigin Katharina I., die an diesem Tag aus dem Amt scheidet, als würdige Vertreterin Schwetzingens und Spargelbotschafterin. "Es war eine tolle Zeit mit vielen schönen Begegnungen", blickt sie zurück, dankt allen, die ihr geholfen haben, "auch beim Tasche und Schirm halten" während offiziellen Auftritten. Sie freut sich jetzt aber auch darauf, wieder "nur" Katharina Becker sein und Zeit mit ihrer kleinen Familie verbringen zu können. "Evas Schwestern" Elena Spitzner, Anne Malsam und Christine Laqua würdigen die verdiente Regentin mit einer ganz persönlichen Hommage, dem Lied "Spargel Queen" auf die Melodie von ABBA's "Dancing Queen" - was für ein tosender Abschied!