„Stadt stetig voranbringen“

Direkt nach der Bekanntgabe des Wiederantritts von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl Anfang des Jahres hatte die Schwetzinger CDU durch ihre Vorsitzende Sarina Kolb und Fraktionschef Andreas Muth volle Unterstützung zugesagt. Nun, knapp einen Monat vor der Wahl, war Pöltl der Einladung ins Welde Stammhaus gefolgt, um zahlreichen Bürgern sein Wahlprogramm vorzustellen. Hierbei nutze Pöltl auch die Gelegenheit, um auf die vergangene Amtszeit zurückzuschauen, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

"Es ist unheimlich viel passiert, und wir haben Schwetzingen gemeinsam vorangebracht. Sei es durch zahlreiche Investitionen in die Kinderbetreuung und Schulentwicklung, die Sanierung des Freizeitbades Bellamar oder die Eröffnung von Alla hopp", legte er sein Augenmerk zunächst auf Schwetzingen als Stadt der Familie und aller Generationen.

"Mit der Sanierung des Schlossplatzes, der Bebauung des Schlossquartiers oder dem neuen Wohnquartier in der Markgrafenstraße haben wir aber auch städtebaulich und verkehrsmäßig Akzente gesetzt", sagte Pöltl weiter. Doch ausruhen möchte sich der amtierende Oberbürgermeister nicht auf den genannten Erfolgen: "Wir sind immer in Bewegung. So bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die man auch im alltäglichen Geschäft ergreifen muss, damit sich eine Stadt wie Schwetzingen stetig weiterentwickelt". Und genau das sei sein Ziel: "Beispielsweise mit der Entwicklung der Konversionsflächen, der Umgestaltung der Karlsruher Straße und der Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes warten in naher Zukunft viele spannende Aufgaben auf uns."

Dass Pöltl diese gerne als Chef der Verwaltung und erster Mann der Stadt weiterhin mit größter Gewissenhaftigkeit und Leidenschaft erfüllen möchte, daran ließ er keinen Zweifel: "Ich bin sehr gerne Oberbürgermeister dieser wunderbaren Stadt. Meine Tür steht offen für jeden Bürger und ich möchte auch weiterhin gemeinsam mit dem Gemeinderat und der engagierten Vereins- und Kulturlandschaft Schwetzingen in eine gute Zukunft führen."

"Der einzig Richtige"

Nach dem interessanten Impulsvortrag bedankte sich Sarina Kolb für dessen Vorstellung. "Am Ende des Tages sollte die Qualitätsfrage für jeden Bürger entscheidend sein, und hier gibt es zumindest für uns als CDU keine Zweifel, dass René Pöltl der einzig Richtige für diesen Job ist. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der mit Herz bei der Sache ist, aber eben auch die Qualität und das Fachwissen mitbringt, um eine Verwaltung zu leiten und Schwetzingen würdig zu vertreten", meinte Kolb abschließend. zg