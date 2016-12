Stärkere Filter – sichere Dialyse

Dr. Klaus Gondolf vor den Filtern der Umkehrosmoseanlage. In der Hand hält er einen Aktivekohlefilter, der das Chlor aus dem Wasser ziehen soll. © Balduf

Schwetzingen/Plankstadt/Oftersheim. Die Chlorierung des Trinkwassers in den Netzen von Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt hat gestern begonnen (wir berichteten). Die Einleitung erfolgt im Wasserwerk Schwetzinger Hardt. Dazu waren allerdings keine besonderen Maßnahmen notwendig, wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei Dr. Jochen Ries aus dem Wasserwerk erfuhr.

Es ist lediglich ein Schalter zu betätigen, weil für den jetzt eingetretenen Fall schon immer Vorsorge getroffen wurde, erklärte Ries. Er ist der Leiter des Wasserlabors bei der MVV Energie, die das Wasserwerk aufgrund eines Betriebsführungsvertrages betreibt. Zum Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK) gehören neben der MVV Energie noch die Verbandsmitglieder Stadt Heidelberg, Gemeinde Ketsch und Stadtwerke Schwetzingen. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, nur das Plankstadter Netz zu chloren, technisch sei es aber zu kompliziert gewesen, so der Experte.

Gesundheit nicht gefährdet

Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Scholl berichtete gestern, dass es teilweise Tage dauere, bis das chlorierte Wasser bei den Haushalten ankomme. "Und es gibt keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen", bestätigte er nochmals. Ständig würden seine Mitarbeiter an verschiedenen Stellen im Ortsgebiet messen, ob der vorgeschriebene Grenzwert von 0,3 Milligramm pro Liter nicht überschritten werde. Diese Dosierung sei mit der von Freibädern überhaupt nicht zu vergleichen, erklärt Dr. Jochen Ries: "Diese ist viel, viel höher."

Diejenigen, für die die Chlorierung ein Problem darstellen könnten - zum Beispiel Dialyse-Praxen - seien informiert. Dr. Klaus Gondolf, Nierenspezialist in den an die GRN-Klinik angeschlossenen "ze:ro"-Praxen, die Dialysen vornehmen, berichtete im Gespräch mit unserer Zeitung, das Gesundheitsamt habe sie bereits am Freitag über die bevorstehende Chlorierung informiert. "In Reaktion darauf haben unsere Techniker gleich Aktivkohlefilter installiert, die das Chlor aus dem Wasser herausziehen", erklärte der Arzt. Und weiter: "Eindringendes Chlor würde unsere Umkehrosmose-Anlage und deren Sensorik zerstören."

Für die Dialyse benötigt die Praxis Wasser, das nicht nur keim- und partikelfrei, sondern auch vollständig entionisiert ist. "Das kann man sich vorstellen wie destilliertes Wasser", erklärt Gondolf. Bei der sogenannten Umkehrosmose wird das Wasser von Ionen befreit und dann mit der gewünschten Zusammensetzung wieder angereichert. So bekommt jeder Patient genau die Dialyse-Lösung, die er benötigt.

Da die am Wochenende eingebauten Aktivkohlefilter maximal drei Tage halten, hat sich die Praxis entschlossen, einen fixen Filter zu installieren. Bei diesem muss lediglich die Filtermasse ausgetauscht werden, nicht mehr der ganze Filter. Entsprechende Fachfirmen wurden kontaktiert und alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass der Einbau heute erfolgen kann. Die Kosten für die Aktivkohlefilter und den neuen Filter belaufen sich auf 5000 bis 6000 Euro.

Die GRN-Klinik selbst ist von der Chlorierung nicht beeinträchtigt: "Das Wasser entspricht weiterhin der Trinkwasserverordnung und kann verwendet werden", so Pressesprecherin Stefanie Müller.

Hilfe für Aquarienbesitzer

Wie die Gemeinde Plankstadt in einer Pressemitteilung erklärte, ist das "mit Chlor desinfiziertes Wasser für Aquarien ungeeignet". Ralf Kinzig, Vorsitzender der "Aquarienfreunde Brühl", erklärt auf Nachfrage: "Chlor tötet alle Bakterien im Wasser ab - auch die guten. Wenn das Aquarienwasser also mit zu viel Chlor in Berührung kommt, kippt es um". Ohne die Bakterien kann sich kein natürlicher Sauerstoff mehr bilden und die Fische ersticken.

Der Verein stellt in einer eigenen Anlage schadstofffreies Osmosewasser her. "Es haben sich bereits einige Aquarienbesitzer aus Schwetzingen bei uns gemeldet, die wir dann mit sauberem Wasser versorgt haben", berichtet Kinzig, "das hält jetzt erst einmal für etwa sechs Wochen".