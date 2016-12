Sterne als Hingucker

Mit Hip-Hop unterhielt die in rot gekleidete Mädchengruppe die Besucher des Weih-nachtsmarktes am gestrigen Freitag.

Bunte Lichter, weißer oder roter Glühwein und besinnliche Musik - auch am Freitagabend zog der Weihnachtsmarkt viele Menschen auf den Schlossplatz. Zur Eröffnung präsentierten einige Musiker aus der ungarischen Partnerstadt Pápa traditionelle Gesänge. Im Ehrenhof schlenderten die Besucher an den Ständen der Kunsthandwerker vorbei.

Darunter auch Natalie Sauer aus Mühlhausen, die gemeinsam mit Mutter Beate Lackner in mühevoller Handarbeit Deko in Tiffany-Glas-Technik herstellt: "Das Glas wird geschliffen und gelötet", verriet sie.

Gegenüber bot Birgit Roth aus Speyer einigen Besuchern aromatisierten Bio-Honig an: "Wir haben hier zum Beispiel einen Honig mit Propolis, das hilft besonders gut bei Erkältungen." Naturnahe Produkte gibt's auch bei Sabine Kilb aus Viernheim: "Ich stelle Kleidungsstücke und Accessoires mit Pflanzendrucken her", merkte sie an. Durch eine spezielle Technik arbeitet sie die Farbstoffe der Pflanzen direkt in den Stoff ein.

Programm am Wochenende Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof des Schlosses ist samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Heute, Samstag: 16 Uhr Ungarische Partnerstadt Pápa, 16.30 Uhr Sängerbund "cOHRwürmer" & "SchwetSingers", 17.30 Uhr französische Partnerstadt Lunéville: "Choeur de Femmes", 18 Uhr Ungarische Partnerstadt Pápa, 18.30 Uhr Christoph Demian: Zaubershow, 19.30 Uhr The Chaotics (Pop und Rock). Morgen, Sonntag: 16 und 18.30 Uhr ungarische Partnerstadt Pápa, 16.30 Uhr Sebastian Niklaus, 17.30 Uhr "sing2gether" Reilingen, 19.30 Uhr Tanja Hamleh. Kinderprogramm im Palais Hirsch: Seidenmalerei-Workshop (für Kinder ab 5 Jahren, 6 Euro) - Samstag und Sonntag jeweils 14.30 bis 19.30 Uhr. kaba

Auf der Hauptbühne begeisterte Laura Kirchgässner die Besucher mit Songs wie "Merry Christmas", bevor der Hockenheimer Chor AGV Belcanto den Abschluss bildete.

"Es ist einfach schön hier und die beleuchteten Sterne auf den Zelten sind ein echter Hingucker", findet Besucherin Christine Aschoff, die 1974 der Liebe wegen von Frankreich nach Schwetzingen zog. kts