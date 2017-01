Störchen und Schildkröten auf der Spur

Seit zweieinhalb Jahren ist Astrophysikerin und Bundesverdienstkreuzträgerin Hanna von Hoerner nun schon tot, aber wer sie kannte, weiß, dass sie sich über die Entwicklung ihres Unternehmens von Hoerner & Sulger mit Sitz am Schwetzinger Schlossplatz sehr freuen würde. Derzeit laufen eine ganze Reihe von Projekten für die europäische Raumfahrtindustrie, an denen die Schwetzinger Forscher beteiligt sind. Wir wollen hier nur mal beispielhaft eins von ihnen herausgreifen und Ihnen, liebe Leser, damit darlegen, was Weltraumforschung mit unserem täglichen Leben zu tun haben kann.

Auf das Projekt ICARUS (International Cooperation for Animal Research using Space) hat uns die Weihnachtskarte des Unternehmens gebracht. Dort sind Skizzen mit den Flugbahnen eines Storches und der Internationalen Raumstation ISS zu sehen, die sich kreuzen, und in einem Gedicht erläutert Geschäftsführer Dr. Hartmut Henkel ein wenig von dem, was da gemacht werden soll. Denn man will Störchen und anderen Vögeln, aber auch Meerestieren wie Schildkröten, auf die Spur kommen, welche Wege und Routen sie auf ihren Wanderschaften im Jahreszyklus zurücklegen.

Sender mit nur fünf Gramm

Geschäftsführer Dr. Josef Dalcolmo, der auch für die Pressearbeit zuständig ist, erzählt uns, wie es funktionieren soll. "Ein Storch konnte bisher schon einen Sender tragen, weil er kräftig genug dafür ist. Damit konnte man ihn dann überall dort orten, wo er in den Funkbereichen flog. Aber kleinere Zugvögel könnten ja mit solchen Geräten gar nicht mehr fliegen. Neuerdings erlaubt es die Technik aber einen Sender und GPS-Empfänger mit einer Leichtigkeit von unter fünf Gramm herzustellen, der auch von kleineren Vögeln oder anderen wandernden Tieren getragen werden kann."

Der Beitrag der von Hoerner & Sulger GmbH besteht in der Entwicklung des dazu passenden empfindlichen Radio-Empfängers, der dann vom Weltraum aus in 400 bis 700 Kilometern Höhe von der Raumstation ISS aus die Vögel ortet. Vorteil dort: "Man braucht nicht gleich einen ganzen Satelliten zu bauen, da Strom und Lageregelung schon vorhanden sind. Außerdem ist das Innere der Raumstation, in der ja auch Menschen leben, eine recht milde Umgebung für die empfindliche Elektronik. Es können bis zu 300 Vögel, die sich beispielsweise zu einem Schwarm gesammelt haben, gleichzeitig auf ihrem Weg verfolgt werden", so Dr. Dalcolmo.

Phänomene für Menschen nutzen

Dahinter steckt nicht ausschließlich nur das Interesse von Tierforschern und Ornithologen, sondern auch von anderen Wissenschaftlern, die sich beispielsweise Erkenntnisse darüber erhoffen, wie sich die Vogelgrippe oder andere Krankheiten ausbreiten. Oder Dalcolmo nennt als Beispiel auch Phänomene wie den Fluchtinstinkt von Ziegen, die bei einem bevorstehenden Vulkanausbruch rechtzeitig das Weite suchen, noch bevor heutige Messtechnik einen Ausbruch voraussagen kann.

Dalcolmo geht davon aus, dass der Empfänger, den die Schwetzinger Ingenieure hier im Reinraum-Labor gebaut haben und der inzwischen in Friedrichshafen angekommen ist, um in die gesamte Versuchsanordnung integriert zu werden, bei einer Raketenmission Ende des Jahres zur ISS geschickt werden kann. In diesem Moment wird es für die Wissenschaftler besonders spannend, denn dann muss das wichtige Bauteil aus der Spargelstadt seine tadellose Funktion und die hohe Empfindlichkeit unter Beweis stellen, um die Signale der Störche und ihrer kleineren Zugvogelkollegen an die Mission ICARUS auf der ISS zu versenden. In einem zweiten Schritt, der derzeit angedacht wird, könnte so ein Projekt auch per Satellit ins All gebracht werden. Vorteil, man könnte dann auch die Pole überwachen und Störche verfolgen, die heute vermutlich den Weg von Kanada über den Nordpol nach Afrika nehmen. Dafür reicht die feste Laufbahn, auf der die ISS um die Erde kreist, nämlich nicht aus.

Weltraumtechnik ist ein Feld, das von den ersten Gesprächen über die Genehmigungen und Finanzierung bis hin zur Verwirklichung über mehrere Jahre angelegt ist. Deshalb sind die Geschäftsführer ständig unterwegs, um neue Projekte mit anzuschieben und dabei hoffentlich wichtige Bauteile entwickeln und liefern zu können. Oft sind sie dann von konkretem Nutzen für die Menschen auf der Erde, auch wenn das manchmal erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. So auch jetzt bei ICARUS - mit einem wichtigen Beitrag aus Schwetzingen.