„Südstadt-Schule ist unser Sorgenkind“

Konstantin Mitrofanov (l.) und Dariusz Werther bereiten die Kamera vor, der die Kanäle in der Nordstadt inspiziert.

Die Sanierungsarbeiten am Vorplatz der Bibliothek sind ins Stocken geraten, weil Kunststoffmodule nicht geliefert werden.

In den Kellerräumen der Südstadtschule: Bürgermeister Matthias Steffan (v. r.), Haus-meister Michael Nissen und Bauamtsleiter Joachim Aurisch messen, wie viel Nässe das Trocknungsgerät schon aus der Wand gezogen hat.

Sommer, Sonne, Ferienzeit - während viele Menschen im Urlaub sind, einige auch im Freibad oder am Baggersee Erholung suchen, laufen in den Schulen und städtischen Einrichtungen teils umfangreiche Sanierungsarbeiten. Knapp ein Dutzend Baustellen gib es derzeit in der Spargelstadt. Einige Maßnahmen sind offen zu sehen, andere Arbeiten gehen mehr im Verborgenen über die Bühne. Unsere Zeitung ist gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Steffan und Bauamtsleiter Joachim Aurisch auf Tour gegangen und zeigt den aktuellen Stand der Baustellen auf.

Eine kostenintensive Maßnahme ist die Kanalsanierung in der Nordstadt. Das Beheben von Schadstellen erfolgt in geschlossener Bauweise und damit ausschließlich im Kanal. Die Schadstellen werden mittels eines Roboterverfahrens ausgefräst, neu abgedichtet oder ausgekleidet. Bei der Abdichtung durch Inliner "treffen wir oft auf Leitungen, die man noch gar nicht kennt", sagt Bauamtsleiter Joachim Aurisch. Die Sanierung wird mit einer Kanalkamera dokumentiert und auf Datenträger aufgezeichnet. Die Kosten für die Kanalreparaturen, unter anderem im Sudentenring, belaufen sich auf rund 169 000 Euro.

Warten auf Modul-Lieferung

Mit etwa 207 000 Euro schlägt die Sanierung des Platzes vor der Stadtbücherei zu Buche. Die Pflasterfläche wird erneuert, Parkplätze werden neu angelegt und Bäume neu gepflanzt. Sitzbänke werden anders angeordnet. Mit der Maßnahme werden auch zwei weitere Stellplätze geschaffen. Derzeit sind die Arbeiten aber etwas ins Stocken geraten. Die Baugrube ist verwaist, weil eine Firma Kunststoffmodule für den Unterbau der Baumpflanzungen nicht liefern kann. "Ende Oktober wird aber alles fertig sein", versichert Aurisch.

In der Sporthalle der Hirschacker-Schule wird die Sicherheitsbeleuchtung erneuert. Bei der turnusmäßigen Wartung sei festgestellt worden, dass die Sicherheitsbeleuchtung im Ernstfall nicht wie erforderlich voll funktionsfähig bleibt, erläutert Bürgermeister Matthias Steffan. Die elektrische Versorgung der Leuchtstellen muss nach einem Stromausfall noch für mindestens 60 Minuten gewährleistet sein. Die alten Batterien sind erschöpft.

Auch die Schilder, die auf die Rettungswege hinweisen, werden durch batteriebetriebene Rettungswegleuchten ersetzt. Weil die benötigten Batterien nicht mehr hergestellt werden, muss die komplette Sicherheitsbeleuchtungsanlage erneuert werden. Das kostet rund 67 000 Euro.

Die Bodenbeläge im Flur und im Verwaltungsbereich der Nordstadt-Grundschule sind in die Jahre gekommen und müssen in diesen Sommerferien weiter erneuert werden. Die Maßnahme wurde schon letztes Jahr in Teilbereichen begonnen und wird nun nach und nach ausgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 20 000 Euro.

Feuchte Wände durch Leimbach

In den Kellerräumen der Südstadt-Grundschule ist es derzeit noch viel wärmer als draußen. Aber das ist gewollt. Tag und Nacht rattern die Trocknungsgeräte, um das Wasser aus den nassen Wänden im Bereich der Kernzeitbetreuung zu ziehen. Die Feuchtigkeit kommt vom unweit vorbei fließenden Leimbach. "Die Südstadt-Schule ist deshalb ein bisschen unser Sorgenkind", sagt Steffan. Vielleicht müsse man auch einmal eine Spundwand setzen. Die Trockner senken die Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Wärme, die die Aggregate erzeugen, bleibt dabei drin. Was diese Maßnahme kosten wird, ist noch offen. Für die Sanierung eines Regenwasserschadens im Mansardenbereich und im Schwell- und Traufbereich der Schule müssen schon 100 000 Euro aufgewendet werden. Hier läuft der erste Bauabschnitt in zwei Klassenzimmern.

Im nebenan liegenden Theater am Puls wird gerade an der Elektrik gearbeitet. Für die Herstellung eines Hausanschlusses und die Stromverteilung hatte der Gemeinderat 16 000 Euro genehmigt.

In der Marstall-Tiefgarage geht es demnächst an die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung. Die Elektroarbeiten umfassen die Erweiterung einer Zentralbatterieanlage und die Montage von rund 60 Sicherheitsleuchten. Die Kosten betragen rund 17 000 Euro.

Auch die elektrotechnische Anlage im Rathaus bedarf einer Sanierung. In den Leitungen waren verschiedene Fehlerströme festgestellt worden, ausgelöst durch die Telefonanlage, erklärt Aurisch. Die Elektrik stammt noch aus den 60er Jahren, der erste große Schritt ist hier gemacht. Die Kosten: rund 28 000 Euro.

Drittes Stockwerk kommt in 2017

Im September letzten Jahres wurden die Container für die Karl-Friedrich-Schimper-Schule gegenüber auf dem Parkplatz bei der Kleingartenanlage aufgebaut. Jetzt wurde das Systemgebäude aufgestockt. Die weiteren acht Klassenzimmer sind für den fünften Zug der Schimper-Gemeinschaftsschule. Jeweils vier Container ergeben ein Klassenzimmer. Damit bleibt der laufende Schulbetrieb während der Errichtung des Neubaus gewährleistet. Die Aufstockung durch die mit Heizung, Beleuchtung, Netzwerk- und Sicherheitstechnik ausgestatteten Fertigcontainer kommt auf rund 287 000 Euro. Für das neue Mobiliar und die Whiteboards müssen noch einmal 45 000 Euro berappt werden. Eins ist auch schon sicher: Nächstes Jahr kommt noch ein drittes Stockwerk drauf.

"Eigentlich bleiben nur drei Wochen in den Ferien als Arbeitszeit", geht Steffan noch auf die Sanierungsarbeiten am Hebel-Gymnasium ein. Der Gemeinderat hatte zusätzliche Malerarbeiten in der Aula und Instandsetzungsmaßnahmen an den Türen genehmigt. Beim Innenausbau sind jetzt noch einige Sanitärarbeiten zu erledigen. Die Laufbahn beim Gymnasium ist auch ziemlich kaputt. Deshalb müssen einige Wurzeln beseitigt werden. "Dann gibt es einen neuen, sauberen Kunststoffbelag", verspricht Aurisch.