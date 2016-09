Syrische Arztfamilie sucht ein Zuhause

Alle Bilder anzeigen Abdullah Ajaj, seine Ehefrau Sanaa und die Kinder Layla, Riad und Malik suchen eine eigene Wohnung. Noch lebt die syrische Familie, die bald Zuwachs bekommt, auf engstem Raum in einem Container im Camp. © Widdrat

Das sogenannte Camp an der Friedrichsfelder Landstraße ist ein Containerdorf auf dem Parkplatz der ehemaligen Kilbourne-Kaserne. Hier sind über 300 Flüchtlinge aus mehr als einem Dutzend Ländern untergebracht. Aus Algerien, Irak, Pakistan, Syrien und Afghanistan. Viele Familien stammen aus Serbien, Mazedonien und dem Kosovo. Abdullah Ajaj wohnt im Container mit der Nummer 7. Zusammen mit seiner Ehefrau Sanaa und den Kindern Layla (4), Riad (3) und Malik (20 Monate). Sein Bruder Saad (17) gehört auch dazu. Sechs Personen in eineinhalb Zimmern.

Die Familie des 29-Jährigen stammt aus Idlib im Nordwesten von Syrien. Die Stadt mit rund 160 000 Einwohnern liegt etwa 50 Kilometer südwestlich von Aleppo. Die Grenze zur Türkei ist nur 20 Kilometer entfernt. Abdullah sucht dringend eine Wohnung.

"Das ist allerdings sehr schwierig, wir geben die Hoffnung aber nicht auf", weiß Rita Erny, die Sprecherin des Arbeitskreises Asyl, als wir die gastfreundliche Familie im Camp besuchen. Das fröhliche Quintett, Bruder Saad geht demnächst in die Türkei zurück, wird sich bald erweitern. Sanaa ist im sechsten Monat schwanger. Die 22-Jährige erwartet Zwillinge. "Wir sind seit zehn Monaten in Deutschland, kamen über die Türkei mit dem Schiff nach Griechenland. Von dort aus ging es weiter. Pro Person zahlten wir 1000 Euro", erzählt Abdullah in bestem Deutsch von der Flucht vor dem Syrien-Krieg. Das Erstaufnahmelager in Karlsruhe sei die erste Station gewesen. Danach habe man noch kurz bei Freunden in Dortmund gewohnt. "Seit dem 6. Dezember sind wir hier", erinnert er sich an das Datum, an dem die Familie im Camp-Container untergekommen ist.

Abdullah ist Mediziner. Der Facharzt für Gastroenterologie hat drei Jahre lang am Universitätsklinikum von Aleppo praktiziert. Das Sprachniveau des B1-Kurses hat er hier schnell absolviert. Zurzeit ist er dabei, das B2-Sprachzertifikat zu erwerben. Die medizinische Fachsprache auf Deutsch büffelt er ebenfalls gerade. In etwa sechs Monaten will er die Anerkennung seiner in Syrien abgelegten medizinischen Ausbildung und die Approbation zur Ausübung des ärztlichen Berufs in Deutschland beantragen. "Dann möchte ich als Allgemeinarzt arbeiten und Patienten behandeln", freut er sich schon auf die verantwortungsvolle Aufgabe.

"Will immer Deutsch sprechen"

Seit Monaten versuche er, eine adäquate Wohnung zu finden, oder ein Häuschen mit Garten, irgendwo in der Umgebung. Am besten mit vier oder fünf Zimmern, damit die Kinder genügend Platz haben. Layla und Riad besuchen den katholischen Kindergarten St. Maria. Nächstes Jahr soll Layla eingeschult werden.

Abdullah möchte auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Die Eltern sind in Syrien geblieben, "sie möchten in ihrer Heimat sterben", sagt er. Sein Bruder ist ebenfalls Arzt und arbeitet weiter in dem Bürgerkriegsland. "Der schlimme Krieg, der schon so viele Opfer gefordert hat, wird in zehn Jahren noch nicht beendet sein", befürchtet der 29-Jährige.

Bücher und Sprachprogramme stapeln sich auf dem Tisch im Container. "Deutsch in 30 Tagen" ist zu lesen, dazu gibt es englische und arabische Wörterbücher. "Ich will eigentlich immer Deutsch sprechen, obwohl ich viel besser Englisch rede", meint Abdullah, der eine Aufenthaltsgenehmigung für die nächsten drei Jahre hat und in der Freizeit mit seiner Familie den Schlossgarten besucht oder am Rheinauer See baden geht. Alle Familienmitglieder können schwimmen.

"Wer sich beim Spracherwerb und der Integration in den Arbeitsmarkt anstrengt, soll etwas davon haben", heißt es im Ende Juli in Kraft getretenen Integrationsgesetz des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Wenn man von einer gelingenden Integration sprechen kann, dann doch wohl hier an diesem Beispiel. Der Arzt Abdullah Ajaj und seine Familie möchten gerne eine Wohnung haben. Das müsste doch zu schaffen sein?!