Tabak, Dosen, Bier und Tanks

Als ehemalige Sommerresidenz der pfälzischen Kurfürsten ist Schwetzingen auch international bekannt. Dass die Spargelstadt seit Mitte des 19. Jahrhunderts aber auch eine bemerkenswerte industrielle Entwicklung machte, wird dagegen oft vergessen. Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur veranstaltete einen interessanten Spaziergang zu markanten Punkten der Schwetzinger Industriegeschichte.

Der 2009 gegründete Verein möchte industriegeschichtliches Wissen dokumentieren und dazu beitragen, Gebäude zu erhalten und an deren wechselvolle Geschichte erinnern. Während des knapp dreistündigen Rundgangs vermittelten Renate Weindorf und Daniel Werner den zwei Dutzend Teilnehmern viele Daten und Fakten.

Die Tour startete in der Bahnhofanlage. Mit der Eröffnung der Bahnlinie von Mannheim nach Karlsruhe 1870 erhielt Schwetzingen auch ein Bahnhofsgebäude. Die Industrialisierung begann auf Basis der Sonderkulturen Hopfen, Tabak und Spargel. Namhafte Firmen, wie die Konservenfabrik Bassermann oder die Zigarrenfabrik Neuhaus, siedelten sich hier an. Mehrere Brauereien bestimmten das Angebot an Arbeitsplätzen mit. Im Bereich des Bahnhofs wohnten in der Gründerzeit vorwiegend gut situierte Bürger und Industrielle. Hier steht auch die ehemalige Villa Neuhaus, die 1894 erbaut wurde. Die1886 gegründete Zigarrenfabrik August Neuhaus produzierte Marken wie "Schlosspark" und "Montan-Union". Das Stammhaus wurde hinter der Bahnhofanlage und der Bismarckstraße errichtet.

Ausbesserungswerk verfällt

Seit 1875 spezialisierte sich die Konservenfabrik Bassermann unter anderem auf das Haltbarmachen von Spargel. Das heutige Museum Karl-Wörn-Haus ist neben dem Vereinshaus Bassermann das einzige verbliebene Zeugnis der Wirtschaftsgeschichte der Stadt im 19. Jahrhundert. In diesem Bereich wurde das erste Industriegebiet Schwetzingens erschlossen. Schon 1903 zählte Bassermann zu den Hoflieferanten des Großherzogs von Baden. Das Turmhaus, in dem heute das Museum ist, wurde 1910 als Direktionssitz gebaut. Hinter der Firma Bassermann waren die Produktionsanlagen der Firma Hart und Hertel, die 1911 aus Mannheim hier ansiedelte und Zigarrenpressen produzierte.

Weiter ging es beim Rundgang über die Südtangente in die Scheffelstraße zur Firma Pfaudler. Casper Pfaudler, ein Braumeister deutscher Herkunft, gründete 1884 in Rochester im US-Bundesstaat New York das Unternehmen für glasemaillierte Stahltanks. 1908 wurde das Werk in Schwetzingen eröffnet.

Nächste Station der Führung war der 1902 erbaute Wasserturm. Der denkmalgeschützte Turm, der noch bis in die 70er Jahre für die Schwetzinger Wasserversorgung genutzt wurde und seit 1985 zwei Wohnungen samt Fahrstuhl enthält, steht derzeit zum Verkauf.

Der Weg führte weiter auf das Areal des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks, das bis 1989 bestand und 1918 auf der Gemarkungsgrenze von Schwetzingen und Plankstadt errichtet worden war. Bis 1930 wurden hier Dampflokomotiven und Güterwagen gewartet. Viele Jahre waren in den Hallen bis zu 1100 Männer beschäftigt. Ab den 1970er Jahren ging das Arbeitsaufkommen immer mehr zurück. Das nicht mehr existierende Verwaltungsgebäude diente in den 90er Jahren noch als Asylbewerberheim. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude der ehemaligen Wagenrichthalle II und des Pförtnerhauses verfallen immer mehr. Auf dem nördlichen Teil des Geländes eröffnete der französische Sportartikelhersteller Decathlon vor drei Jahren ein Logistikzentrum.

Eine der ältesten Brauereien

Nächster Anlaufpunkt war die Herzogstraße. Das "Capitol"-Kino wird seit 1976 nicht mehr bespielt. Im Rahmen der Sanierungssatzung Herzogstraße/Schlossplatz soll der Bereich städtebaulich neu gestaltet werden. Geplant sind neben der Freistellung des Gebäudes ein neuer Platz und eine Fußwegverbindung zur Mannheimer Straße.

Zwischen Mannheimer, Carl-Theodor- und Herzogstraße befand sich einmal eine der ältesten Brauereien Schwetzingens, die 1752 gegründete Welde-Brauerei. Das 1934 erbaute Sudhaus, damals das erste "Hochhaus" der Spargelstadt, liegt heute in der Herzogstraße.

Der 36 Meter hohe Weldeturm ist weithin sichtbar. Ebenso wie der charakteristische hohe Dunstschlot der ehemaligen Schwanen-Brauerei in der Carl-Theodor-Straße, der am Samstag die letzte Station des industriegeschichtlichen Rundgangs war. Im 18. Jahrhundert entwickelten sich in Schwetzingen zahlreiche kleine Hausbrauereien. Bereits 1752 gab es eine kleine Braustätte im Anwesen Mannheimer Straße 2 im Gasthaus "Grünes Laub". Im etwa 1755 erbauten Anwesen befanden sich Gastwirtschaft und Bierbrauerei "Weißer Schwan", dem Stammhaus der Schwanen-Brauerei Kleinschmitt. Neben dem Brauerei-Ausschank wurde eine Mälzerei eingerichtet. Die Schwanen-Brauerei schloss 1978 ihren Betrieb.