Der gesellschaftliche Wandel ist gerade beim gestiegenen Anspruch an Betreuungsangeboten für Kinder zu sehen. Das spüren auch die Stadt Schwetzingen und der Gemeinderat, der deswegen gestern Abend in seiner öffentlichen Sitzung erneut ein umfangreiches Paket in Sachen außerschulischen Betreuungseinrichtungen beschloss. Dass dies ein immer wiederkehrender Punkt sein wird, prophezeite Stadtrat Herbert Nerz: "In einem Jahr werden wir wieder die gleichen Baustellen haben." Seine Zustimmung hatte der FDP-Einzelkämpfer aber genauso gegeben wie die vier Fraktionen vorher.

"Wir tragen der Entwicklung Rechnung und bekennen uns klar zum Angebot", betonte Dr. Jürgen Sommer (CDU), genauso wie Marco Montalbano (Bündnis 90/Die Grünen): "Das sind dringend notwendige Unterstützungsmaßnahmen." Auch Robin Pitsch (SPD) und Silke Scheiber für die Schwetzinger Freie Wähler, die nicht mehr getrennt als FWV und SWF ihre Stellungnahmen abgaben, begrüßten die Maßnahmen und gingen noch einen Schritt weiter: "Wir sollten über eine Ganztages-Grundschule nachdenken", sagte Scheiber und stimmte damit Pitsch zu, der genau nachgerechnet hatte: "Der Bedarf besteht. Mehr als 63 Prozent der Grundschüler nehmen heute schon das ganztägige Betreuungsangebot wahr."

SPD gegen Gebührenerhöhung

Nur bei dem Punkt mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Gebührensteigerung zum 1. September 2017 wollte die SPD-Fraktion nicht mitgehen: "Wir lehnen eine pauschale Erhöhung ab." Stattdessen fordert sie eine einkommensabhängige Gebührenordnung.

Die Verwaltung hatte im Vorfeld die Entwicklung der Anmeldezahlen in den vier Kernezeitbetreuungseinrichtungen überprüft. So seien die Zahlen nach dem Schuljahr 2014/15 kontinuierlich angestiegen, gerade in der Südstadt- und Zeyherschule, berichtete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Die letzte Personalanpassung von 1,46 Stellen für alle Kernzeiteinrichtungen sei zum 1. September 2015 erfolgt, basierend auf den Anmeldezahlen des Schuljahrs 2014/15. Und die Tendenz sei steigend: "Im Schuljahr 2016/17 sind mehr Schulanmeldungen als Schulabgänger zu verzeichnen."

Dieses Maßnahmenpaket hat der Gemeinderat beschlossen:

Springerstelle: Eine dritte feste Kraft mit einer monatlichen Arbeitszeit von 20 Stunden wird mit sofortiger Wirkung genehmigt.

Südstadtschule: Die Mitarbeiterschaft wird um 15 Stunden aufgestockt sowie eine weitere Betreuungskraft mit zehn Stunden eingestellt.

Zeyherschule: Hier wurden fünf Stunden zusätzlich sowie die Einstellung einer weiteren Küchenkraft mit zehn Stunden beschlossen. Ab dem 1. September 2017 wird durch Personalwechsel eine neue Kraft mit fünf Mehrstunden eingestellt.

Nordstadtgrundschule: Zum 1. Februar wird eine zweite Hortgruppe von 12 bis 17 Uhr eingerichtet und die Aufstockung des Fachpersonals erfolgen.

Schülertransfer: Die Einrichtung eines Schülertransfers von der Hirschacker- zur Nordstadtschule spätestens ab dem neuen Schuljahr 2017/18 wurde befürwortet und die Mittel außerplanmäßig genehmigt.

Kosten: Die zusätzlichen Personalausgaben von jährlich rund 61 000 Euro werden genehmigt und für das Haushaltsjahr 2017 überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Erhöhung: Die Gebühren werden zum 1. September 2017 um fünf Prozent angepasst - mit den fünf SPD-Gegenstimmen.