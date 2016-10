Umgang mit missliebiger Person

Harsche Kritik gibt es von Seiten des Arbeitskreises Freundliches Schwetzingen (AFS) in Sachen Schwetzinger Industrielehrpfad - und dort ganz besonders zur Tafel zum Thema Zwangsarbeit. Der Vorwurf: Es würden Erkenntnisse, die ein dem AFS angehöriger Historiker erforscht hat, genutzt, ohne die Quelle zu nennen. In einer Pressemitteilung von Ralf Klefenz und Frank-Uwe Betz (er ist besagter Historiker) steht:

Wie es heißt, habe der Schwetzinger Archivar zur NS-Zwangsarbeit am Ort recherchiert, die dunkle Zeit bleibe nicht ausgespart, und das Ergebnis finde sich nun auf einer Tafel des Industrielehrpfads. Was hat es damit auf sich? Tatsächlich war die genannte Zahl der 2500 Zwangsarbeiter am Ort 1944 bekannt, sie wurde im Schwetzinger Stadtarchiv im Jahr 1992, lange vor des Archivars Dienstantritt, von ASF-Vorstandsmitglied Frank-Uwe Betz recherchiert und seit den 1990er Jahren immer wieder veröffentlicht. Ebenso wie die Firmen, die hier Zwangsarbeiter beschäftigten.

Doch auf der Tafelaufschrift des "Lehrpfads" wird die Zahl in falscher Weise angegeben, und genauso ist der Rest der Aufschrift zusammengeklaubt und ohnehin nicht auf aktuellem Forschungsstand. Die jüngsten sachbezogenen Beiträge von Betz erschienen 2015, so die ASF-Presseerklärung.

Und weiter: Es wäre zwar ausschließlich redlich, auf die Quellen zu verweisen, doch würde damit der Eindruck erweckt, alle Fehler stammten auch daher. Doch wie es die Stadt mit der Redlichkeit hält, das hat sie schon bei der Einweihung jenes Denkmals samt "Totentafel" gezeigt, das sie an die Stelle der von AFS und den Gewerkschaften ver.di Rhein-Neckar und GEW einst vorgeschlagenen Gedenktafel oder eines Denkmals zur Erinnerung an alle städtischen NS-Opfer und -Verfolgten setzte: Dazu teilte der Grüne Landtagsabgeordnete Manfred Kern schon 2013 öffentlich mit: "Nach zähem Ringen gibt es nun doch ein Mahnmal in Schwetzingen. Oberbürgermeister Dr. Pöltl vermied es, den an der Aufarbeitung der dunklen Seite der Schwetzinger Geschichte neben Archivar Kresin (dessen Anteil daran wir bisher nicht kennen, RK) maßgeblich beteiligten Historiker Frank-Uwe Betz zu würdigen; diese Aufgabe nahmen ihm die Schüler der Schimper-Realschule am Ende ab." Genauso war es übrigens bei der Eichstetter-Ausstellung, als ohne jeden Hinweis Erkenntnisse und Materialien verwendet wurden.

Schüler meldeten sich bei Betz

Dass dem Schwetzinger Archivar bekannt war, wer sich in der Sache auskennt, und dass dies genutzt werden sollte, ist belegt: So machte er die am "Lehrpfad" beteiligten Schüler der Ehrhart-Schott-Schule auf das ASF-Vorstandsmitglied Betz aufmerksam. Bei diesem meldeten sich Ende 2014 per Mail drei unbekannte Personen und gaben an, sich im Rahmen eines Seminarkurses an der Schott-Schule mit der "Zwangsarbeit bei der Firma Bassermann in Schwetzingen" zu befassen, und er sei als Ansprechpartner angegeben worden. Erst auf Nachfrage auch bei den Lehrern stellte sich heraus, dass die Schüler für die Stadt einen "Industrielehrpfad" mit Texten versehen sollten. Sie fragten letztlich an wegen der Erstellung zweier Tafeln zum Thema der NS-Zwangsarbeit, das heißt, Betz sollte die Inhalte prüfen und absichern - und zwar anonym und kostenlos. Weder die Stadt oder ihr Archiv noch die Direktion der Schott-Schule hatten und haben ihn in der Sache je kontaktiert und die Bedingungen seines Einsatzes geklärt. Daraufhin wurden die Lehrer und Schüler in Kenntnis gesetzt, dass nach dem Versuch der Stadt - zuletzt 2012/13 - ASF-Vorstand Betz und seine wissenschaftliche Arbeit bezogen auf die NS-Zwangsarbeit, persönlich herabzusetzen und zu diskreditieren und die Arbeit zu behindern, er unter diesen Bedingungen zu einer Mitarbeit nicht bereit sei. Daraufhin lehnten die beteiligten Lehrer die Erarbeitung dieser Tafeln ab, was sie dem Archivar mitteilten. So wurde nun aus zwei Tafeln eine, auf der die Namen der beteiligten Schüler nicht genannt werden.

Das bewertet der Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen am Ende so: "Was für ein Stück über den Umgang mit missliebigen Personen und das städtische Geschichte schreiben lassen: Erkenntnisse ausnutzen, Urheber nicht erwähnen: Ohne jede Achtung - und bezahlt wird nur die eigene Klientel."

Tafeln derzeit abmontiert

Übrigens: Die Tafeln zum Industrielehrpfad sind derzeit abgebaut. Laut Aussagen der Stadt war die Folie noch nicht optimal darauf geklebt worden. Dies wird ausgebessert. Dann tritt der Bauhof in Aktion und stellt die Tafeln wieder auf. zg/ali