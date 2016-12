Viele Bürger sollen diese Freundschaft beleben

Seit April ist Schwetzingen mit Schrobenhausen und Karlshuld in Oberbayern offiziell freundschaftlich verbunden - quasi verlobt. Längst ist klar, dass aus dieser Verbindung mehr werden soll, also eine richtige Städtepartnerschaft, die spätestens 2018 besiegelt werden soll. Bislang haben sich vor allem offizielle Vertreter der Gemeinde kennengelernt. Dabei soll es aber nicht bleiben: "Es bedarf etwas mehr als netter Besuche der Bürgermeister", sagte jetzt Schrobenhausens Stadtoberhaupt Dr. Karlheinz Stephan. Es sei wichtig, dass die Menschen zusammenfinden - so wie an diesem Wochenende, wenn Delegationen aus Bayern zum Weihnachtsmarkt anreisen.

Um diese bürgerschaftlichen Begegnungen weiter auf den Weg zu bringen, weilte kürzlich eine Delegation aus Schwetzingen ein Wochenende in den beiden Orten und traf sich mit vielen Gesprächspartnern - von Vereinen und Institutionen, Kirchen, Schulen, vom Stadtmarketing und der Verwaltung, insbesondere den Kulturschaffenden. Dr. Barbara Gilsdorf, Schwetzingens Kulturreferentin, und die Städtepartnerschaftsbeauftragte Katrin Schubkegel, hatten einen kleinen Kreis von Leuten mitgenommen, die in Schwetzingen über ein großes Netzwerk verfügen und damit viele Kontakte knüpfen und vermitteln können, damit Begegnungen, Aktionen und Veranstaltungen auf den Weg gebracht werden können. Schließlich stelle sich auch die Frage: "Was haben wir davon und was kostet's?", meinte Bürgermeister Stephan in Schrobenhausen, wo die Schwetzinger Delegation zuerst mit großer Freude empfangen wurde.

Die Bandbreite der Interessensgebiete, die die Gastgeber repräsentierten, war ebenso vielfältig wie die Ideen, die sich bei dem Arbeitstreffen im Ratssaal entwickelten: zum Beispiel ein Kulturaustausch in Form von Ausstellungen oder Vorträgen. "Was verbindet uns historisch, das wäre etwa ein Thema", schlug Schrobenhausens Kulturreferent Prof. Dr. Klaus Englert vor. Denkbar wäre sogar, dass die Fotoausstellung von Horst Hamann nach Schrobenhausen kommt und im Gegenzug eine Ausstellung des gebürtigen Schrobenhauseners Franz von Lenbach, dem bedeutendsten deutschen Porträtmaler des ausgehenden 19. Jahrhunderts, nach Schwetzingen - was das Herz von Kulturreferentin Gilsdorf spontan höherschlagen ließ. Museumschefin Claudia Freitag-Mair sieht da kein Problem: "Wir haben ein Depot, da kann man aus dem Vollen schöpfen."

Infos über Schrobenhausen und Karlshuld Schrobenhausen liegt in Oberbayern etwa 30 Kilometer südlich von Ingolstadt, gehört zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und hat rund 17 000 Einwohner. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es im Jahre 790. Schrobenhausen hat 21 Stadtteile, die sich auf die sechs Gemarkungen Steingriff, Sandizell, Hörzhausen, Mühlried, Edelshausen und Schrobenhausen verteilen. Schrobenhausen ist bekannt als Mittelpunkt des größten bayerischen Spargelanbaugebiets. Sehenswürdigkeiten sind die malerische Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert, vier städtische Museen rund um Kunst und Kultur des Schrobenhausener Landes und eine Reihe von interessanten Kirchen. Schrobenhausen liegt in einer naturnahen Landschaft, die - fernab von Hektik und Massentourismus - zum Wandern, Radfahren und Entspannen einlädt. Schrobenhausen hat derzeit Städtepartnerschaften mit Thiers (Frankreich), Bridgnorth (England) und Perg (Österreich). Als Wirtschaftsstandort ist Schrobenhausen durch Global Player wie die Bauer AG, Leipa, Poellath oder Südstärke bekannt. Auch die Gemeinde Karlshuld (rund 5600 Einwohner) liegt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mitten im Donaumoos - etwa 18 Kilometer südlich von Ingolstadt. Sie wurde erst 1795 im Zuge der Trockenlegung des Donaumooses gegründet und ist nach Kurfürst Carl Theodor benannt. Der Ort besteht aus den sechs Gemeindeteilen Karlshuld, Grasheim, Kleinhohenried, Kochheim, Nazibühl und Neuschwetzingen. Letzteres wurde 1802 von fünf Familien aus Schwetzingen, Plankstadt und Wieblingen gegründet, die mit Pferd und Wagen ins Moos zogen. Neben Ingolstadt ist auch Augsburg und München von beiden Schwetzinger Patenstädten aus in maximal einer Stunde zu erreichen. Gut erreichbare Städte in der näheren Umgebung sind Pfaffenhofen, Aichach, Pöttmes oder Neuburg an der Donau. Von Schwetzingen aus sind es jeweils ungefähr 320 Kilometer nach Schrobenhausen und Karlshuld. ali [mehr...]

Und selbstredend ging es auch um das Thema Spargel, denn das ist die große Gemeinsamkeit der beiden Städte, wobei die Schwetzinger beim Besuch des Europäischen Spargelmuseums ganz neidisch wurden. Aber die Schrobenhausener haben ja bereits Unterstützung angekündigt, wenn hier das Thema Spargelmuseum in Angriff genommen werden soll.

Einige Berührungspunkte

Die Chemie stimmte auch zwischen den Vertretern des Stadtmarketings und des Verkehrsvereins. Schwetzingen SMS-Vorsitzender Jens Rückert tauschte sich mit Martina Strauß vom Schrobenhausener Marketing bezüglich Veranstaltungen und Aktionen aus. Und bei den Vereinen gibt es einige Berührungspunkte: So versprach Carola Czyzewski dem Schrobenhausener Stadtrat Toni Bayerstorfer (SPD), Kontakte zum Schwetzinger Tennisclub herzustellen.

In Karlshuld, zu dem ja der einst von Kurpfälzer Siedlern gegründete Ortsteil Neuschwetzingen gehört, war das Treffen von Herzlichkeit geprägt und das Interesse der Gesprächsteilnehmer an Schwetzingen genauso groß wie in Schrobenhausen. Die besten Kontakte geknüpft hat Simon Abraham. Er war in erster Linie als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Schwetzinger Vereine dabei, ist aber auch Klarinettist beim Musikverein-Stadtkapelle. Und da die Blaskapelle von Karlshuld am Samstagabend ihr Jahreskonzert gab, ließ er sich extra von Schrobenhausen rüberfahren und erlebte einen schönen Abend im Kreise der Musikerkollegen. Dass sich die beiden Vereine miteinander vernetzen werden, steht praktisch schon fest. Die Karlshulder Kapelle wird voraussichtlich entweder zum Spargelfest des Stadtmarketings am 6. Mai oder zur Spargelwanderung am 21. Mai nach Schwetzingen reisen.

Aber auch andere Karlshulder Vereine haben großes Interesse am Austausch mit Schwetzingen bekundet: Die Feuerwehr kommt jetzt schon zum Weihnachtsmarkt, die beiden Kirchengemeinden könnten sich eine Teilnahme an der Spargelwanderung der Schwetzinger Zeitung vorstellen, für die der ebenfalls mitgereiste Spargelbauer und Stadtrat Ulrich Renkert kräftig warb.

Ein begeisterter Anhänger der Partnerschaft ist auch Ulrich Koch vom Freilichtmuseum "Haus im Moos". Schließlich hat Carl Theodor damals das Donaumoos trockengelegt und dort Schwetzinger angesiedelt. Wechselseitige Vorträge und Ausstellungen könnten den Karlshuldern ihre Wurzeln und den Schwetzingern ihren Bezug zum Donaumoos näher bringen.

Einladungen ausgesprochen

Gegenseitige Besuche bei Festen haben sich fast schon etabliert: Delegationen aus Bayern waren schon beim Spargelanstich und beim großen Spargelfest zu Gast. Und die Schwetzinger Freien Wähler haben bereits das Rosenfest im Karlshulder Ortsteil Neuschwetzingen miterlebt.

Die nächsten Termine sind schon ins Auge gefasst - zuerst eben jetzt Weihnachtsmarkt. Auch zum Spargellauf, zum Spargelanstich, zur Spargelwanderung oder zum Parkfest der Musikschule wären Besuche möglich - die Einladungen wurden quasi schon ausgesprochen. Im Gegenzug könnten Kurpfälzer Delegationen das Schrannenfest in Schrobenhausen oder die Maibaumaufstellung in Neuschwetzingen miterleben. Die ersten Ideen für Ausflüge sind schon geboren, zum Beispiel beim Förderverein für Städtepartnerschaften oder dem FC-Bayern-Fanclub, der in Karlshuld ein mitgliederstarkes Pendant hat. Auch Freizeitfußballgruppen haben schon eine Kontaktaufnahme ausgemacht.