Vier Kandidaten auf dem Podium

Nur noch zehn Tage, dann wählen die Schwetzinger ihren Oberbürgermeister für die nächsten acht Jahre. Toll, dass sie die Qual der Wahl haben, denn das ist leider längst nicht mehr in allen Städten und Gemeinden im Land der Fall. Vier Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Bevor am Sonntag, 18. September, um 8 Uhr die Wahllokale öffnen, können sich die Bürger beim Wahlforum der Schwetzinger Zeitung einen Eindruck von den vier Kandidaten verschaffen. Dr. René Pöltl, Reinhard Koepke, Haydar Sahin und Dimitrij Walter haben ihr Kommen für Montag, 12. September, 19 Uhr, im Lutherhaus zugesagt.

Der Saal öffnet um 18.30 Uhr und, wenn die 500 Stühle und einige Stehplätze belegt sind, müssen wir den Saal schließen - das erfordern die feuerpolizeilichen Vorschriften. Lediglich die erste Stuhlreihe bleibt für Angehörige der Kandidaten und für Pressevertreter reserviert. Um 19 Uhr startet dann das Podium. Alle Kandidaten sitzen zusammen mit Moderator Jürgen Gruler auf der Bühne und in der Reihenfolge des Stimmzettels - also nach dem Eingang der Bewerbungen - erhält jeder Kandidat die Chance, zehn Minuten lang sich selbst und seine wichtigsten Ziele vorzustellen.

Danach beginnt die Podiumsdiskussion, bei der wichtige Themen wie die Stadtentwicklung, die Verkehrsproblematik oder die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden zur Sprache kommen werden. Dabei werden auch Fragen unserer Leser eingebracht, die Sie uns bis Freitagabend zusenden können.

Falls dann noch genügend Zeit bleibt, können auch vor Ort noch Fragen an einem Publikumsmikrofon gestellt werden. Der Moderator wird allerdings nur Fragen zulassen, keine Statements und langen Erklärungen. Schließlich sollen sich die Besucher einen eigenen Eindruck von den Kandidaten bilden können.

Vor der Veranstaltung und danach organisiert die HG Oftersheim/Schwetzingen einen Getränkeverkauf. Nach der Podiumsdiskussion stehen die Kandidaten gerne noch zum persönlichen Gespräch bereit.