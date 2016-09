Vom algerischen Palast zu Eremitage und Schloss

Jork Jortzik lässt sich mit den Kindern Flori und Julienne von Armin Wittemann (r.) seinen Rochet Schneider erklären. Wittemann trotzt am Sonntag auch dem Regen: "Ich will mein Fahrzeug doch zeigen", sagte er. Da nahm er das Trocknen und stundenlange Polieren des Messings im Anschluss gerne auf sich.

Das Dutzend ist voll - und es ist kein Ende in Sicht, ganz im Gegenteil. Der Internationale Concours d'Elegance erobert den Schwetzinger Schlosspark mehr und mehr für sich - und vollzieht die Transformation zum gesellschaftlichen Event der Extraklasse mit beneidenswerter Konsequenz.

Denn während hunderte Automobilfreunde einmal mehr aus ganz Europa zusammenkommen, um über 160 Liebhaberstücken zwischen perfekt restauriertem Historienwagen und kunstvoll modifiziertem Youngtimer die Ehre zu schenken, vollzieht sich hinter den Kulissen ein Wandel gesteigerter Sinne. Zwischen der herrlichen Blütenpracht des Parks artikulieren flirrende Jazz-Klänge und kulinarische Genüsse Bedürfnisse ganz neuer Dimensionen, die von Modenschauen und VIP-Empfängen stilvoll gekrönt werden.

Dabei verbindet die 12. Auflage der Classic-Gala Qualitäten, wie sie sich sonst allzu gerne fremd sind. Die Kunstausstellung ist da ein dienstbarer Zeuge. Denn während in der Kunstwerkstatt von Konstantin Rupp filigranste Lederritzereien entstehen, die Träume auf vier Rädern auf den Nanometer genau realisieren, setzten Bernd Lehmanns Acrylgemälde auf Opulenz. "Man muss die Dreistigkeit besitzen, das Große auch groß zu zeigen", lässt Lehmann uns im Gespräch wissen, fügt seinem Gemälde noch einen Pinselstrich hinzu - und hat damit viel über die das diesjährige Erfolgsrezept dieses Horts motorisierter Extravaganz verraten, das Größe und Detailvergessenheit miteinander verschmelzen lässt.

Zum Thema Exklusiver Blick auf das „Garagengold“

Traumauto in Weinrot

Reisen wir ins Jahr 1910 nach Algerien. Ein reicher Marquis öffnet die Tür zu seinem Rochet Schneider Type 25 CV, um eine Prinzessin samt Reifrock im ausladenden Fond Platz nehmen zu lassen. Schöneren Komfort als in diesem historischen Gefährt kann er kaum finden - größere Exklusivität nicht minder. In einem von fünf Fahrzeuge weltweit darf er sich fahren lassen, bis er eines Tages verkaufen muss, und das Wahnsinns-Stück an einen Mann in Frankreich veräußert, von dem Armin Wittemann aus Waghäusl das Gefährt 1975 nach zehnjährigem Beharren endlich erwerben kann. Wenn er heute mit seinem Zylinder und Uhrenkette am Spencer die Handsirene betätigt, möchte man fast denken: Er ist der Marquis. Wieso eigentlich nicht?

Die Isetta-Modelle, mit denen Mannheimer BMW-Niederlassung und Krauth Gruppe den 100. Geburtstag der bayrischen Traditionsmarke feiern, faszinieren, die Mercedes Ponton-Parade zum 60-jährigen Jubiläum gewürdigt: Zeit für geballte Historienpower. Da mögen sich Chevy und Camaro bei den US-Cars ruhig um ihre Geltung streiten - dem Jaguar XK 120 kaufen sie den Schneid nicht ab. 1951 vom Band gelaufen, hat das Prachtstück gerade 24 000 Kilometer auf dem Tacho, als Otto Arwed es 1991 erstehen kann, und damit plötzlich den Traum seiner Jugend fährt. Gemeinsam mit Rainer Liebrecht, Rainer Bode und Bernd Coens von den Jaguarfreunden Südwest sich Otto schätzt er diese unbändige Mischung aus Kraft, Präzision und Eleganz, die Jaguar ausmacht "und mich noch einmal einen Gang hoch schalten lässt, wenn für jeden SL Feierabend ist".

Mit diesen Worten Rainer Liebrechts dürfte auch Joachim Münch einiges anfangen können. Denn mit seinem Mercedes 560 SEC, der gleich nach der Fertigung 1986 von Spezialisten der Styling Garage in Hamburg zum Cabrio umgebaut wurde, verfügt Münch nicht nur über eine höchst seltene Limousine von Weltniveau, sondern ein Automobil individueller Retrospektive, das wertiger kaum daherkommen könnte. Nicht nur, dass funkelndes Wurzelholz mit dem dunkelweinroten Lack um die Wette glänzt - auch das Cabriodach, das von einem Schiffsbauer aus verchromtem Massivmetall angefertigt wurde, präsentiert individuelle Originalkonstruktion in Reinform. "Als kleine Kinder haben wir sie auf dem Boden herumgeschoben, heute fahren wir sie", legt Joachim Münch traumhaften Unikaten wie seinem ein Gefühl in den Motorraum - und konturiert die Gala damit einmal mehr.

Jeder Geschmack wird bedient

Denn in einem Meer der Möglichkeiten, das von famosen Exoten wie dem knallroten Tornax Rex bis hin zur puristisch-lokalen Eleganz eines Firmen- und Lieferwagens des Modehauses "Engelhorn & Sturm" alles fasst, wird auch wirklich der Letzte nass - jeder Geschmack wird bedient. "Das ist es auch, was wir als wichtige Rückmeldung erhalten - dass es die unglaubliche Vielfalt an Schaustücken ist, die unsere Besucher so fasziniert", wie Cheforganisator Johannes Hübner wissen lässt - und dabei vielleicht gar nicht ahnt, wie souverän er sich auch 2016 mal wieder selbst übertroffen hat. Zahlen dafür lieferte Schlossverwalterin Sandra Moritz: 18 500 Besucher - mehr als im Vorjahr - flanierten über den Concours d'Elegance.