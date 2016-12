Vom grimmigen Typen zum Strahlemann

Der Name ist Programm: Norman Bravo hat den Contest "Wettsingen in Schwetzingen" mit Bravour gewonnen. Mit dem Jazz-Song "Feeling good" von Michael Bublé, den Bravo im Anzug sang, und der rockigen Nummer "Child in Time" von Deep Purple, bei der er die Besucher auf eine Zeitreise in das Jahr 1970 mitnahm, konnte der Mannheimer die 500 Zuhörer und die fünfköpfige Jury im Lutherhaus überzeugen.

Als die Entscheidung stand, durfte er auch noch "Walking in Memphis" als Gewinnerlied singen.

Dabei profitierte er besonders von den Wahlstimmen der Jury, die insgesamt 1000 Stimmen abgeben durfte. Die Mehrheit der Besucher hatte im Zuschauer-Voting Marc Philipps vorne gesehen, ehe das Blatt sich wendete und Bravo an der Spitze lag. Die Zuhörer hatten ebenfalls jeweils zwei Stimmen zur Verfügung, die sie bis zehn Minuten nach dem letzten Song in die Wahlurnen werfen durften.

Technisch auf einem Niveau

"Man sieht es mir vielleicht nicht an, weil ich eher der grimmige Typ bin, aber ich bin von diesem Erfolg überwältigt." Und siehe da: Plötzlich wird der 25-Jährige nach der Urteilsverkündung doch noch zum Strahlemann. Mit Originalität und Vielfalt setzte sich Bravo gegen neun Mitstreiter durch. "Technisch waren wir alle auf einem Level, aber vielleicht bin ich mit meinen Songs einfach mehr aufgefallen", erklärte Bravo, der umgehend von seiner Mutter, die selbst am Nationaltheater in Mannheim musikalisch aktiv ist, geherzt wurde. Voller Stolz schloss die Geigerin ihren Sohn in die Arme.

Er selbst wirkte gefasst, aber beim Siegerinterview warf er schon einen Blick nach vorne auf die anstehende Partynacht: "Ich hoffe, dass meine Freunde, die es leider nicht zum Auftritt geschafft haben, noch zu Besuch kommen. Das tut mir zwar leid für die Nachbarn, aber heute darf das mal sein."

Zweiter wurde Marc Phillips aus Plankstadt. Von Enttäuschung war beim 17-Jährigen aber keine Spur: "Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit der Band gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ich hätte natürlich gerne gewonnen, aber ich gönne es Norman wirklich." Leer gingen die fünf gestarteten Mädchen aus, denn auch auf dem dritten Rang lag mit Marvin Merkhofer ein Junge.

Aufregung war ab dem Moment, als die Türen des Lutherhauses geöffnet wurden, bei den Sängern zu spüren. Allerdings hatte jeder der Künstler seinen eigenen Weg, mit der Nervosität umzugehen. Christopher Bechold schlenderte noch einmal die Kleinen Planken auf und ab, um den Kopf freizubekommen. Marc Philipps zückte das Smartphone und beantwortete ein paar letzte Nachrichten und Norman Bravo stand unscheinbar an einem Stehtisch und blickte gedankenverloren umher - die Ruhe vor dem Sturm. Denn spätestens nach dem ersten Ton war Stimmung im Lutherhaus.

Ganze Fanclubs hatten sich aufgemacht, um den jeweiligen Favoriten zu unterstützen. Ausgestattet mit Tröten, Trommeln und Plakaten supporteten die Gruppierungen die Sänger.

Langeweile kommt nicht auf

Die Band "Me and the Heat" um Gitarrist Mike Frank unterstützte die Künstler mit Musik und verzückte das Publikum in den Pausen mit eigenen und gecoverten Stücken, so dass nie Langeweile aufkam.

Jörg Schreiner - selbst Jurymitglied - führte unterhaltsam als Moderator durch den Abend. Sigrid Hördler, Geschäftsführerin der Musikagentur Adiva und gemeinsam mit unserer Zeitung Initiatorin des Wettbewerbs, ihr Schützling Cris Cosmo sowie unser Redaktionsmitglied Katharina Schwindt und Gesangslehrer Jürgen Ferber stellten die Jury.

Die Idee mit dem Song Contest kam Hördler im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Stadt. "Wir wollten einen musikalischen Beitrag für die 1250-Jahrfeier leisten und das ist uns glaube ich auch ganz gut gelungen", sagte Hördler. An einem kurzweiligen Abend hatten sowohl die Zuhörer als auch die Juroren sowie die Sänger eine Menge Spaß.

"Jeder Ton hat gepasst"

Singer-Songwriter Cris Cosmo, selbst auf regionalen Bühnen unterwegs, zeigte sich begeistert: "Der Abend ging sehr schnell vorbei. Jeder Teilnehmer hatte in meinen Augen etwas Besonderes und sie waren alle cool. Aber für mich hat Norman verdient gewonnen. Er hat eine Dynamik und einen Stimmumfang - das ist unglaublich. Jeder Ton hat gepasst. Er hat gesungen und es nicht nur versucht, das hat ihn ausgezeichnet."

Bravo wird dank seines Erfolgs in die Künstlerkartei von Adiva aufgenommen und zusätzlich mit der Band von Cris Cosmo auftreten. Außerdem erhält er eine Demo-CD von Tonstudio am Puls. In welche Richtung es da gehen wird, ist noch unklar. "Wir kommen ja aus unterschiedlichen Genres. Er kommt mehr aus der Rockszene und ich aus der Reggae-, Latino- und Clubmusik, aber ich bin mir sicher, dass wir uns etwas Gutes überlegen. Zumal er ja mit seinem Song von Michael Bublé gezeigt hat, wie vielfältig er ist", ist sich Cosmo sicher.

Eine Menge Spaß hatte auch Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der sich unter die Zuschauer mischte und später mit unserem Chefredakteur Jürgen Gruler die Siegerehrung vornahm. "Es waren grandiose Darbietungen und wir haben viele Wahnsinnsstimmen gehört." Deutlich klarer ist aber - das zeigt Bravos Erfolg -, dass sich harte Arbeit lohnt. Ein halbes Jahr lang hatte er intensiv für das Finale geprobt, sich eigens ein Studiomikrofon angeschafft und jede Zeile bis zu 40 Mal wiederholt.

"In meinem Proberaum zu Hause sind mir einige Details aufgefallen. Ich habe mein Gehör geschult und sehr viel geübt, um mich zu verbessern, und jetzt hat sich die Mühe rentiert", sagte der strahlende Sieger, ehe er die Erfolgsstätte verließ, um den Abend mit Freunden ausklingen zu lassen.