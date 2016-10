Von ästhetischer Musik fasziniert

Sie sind die erfolgreichste "Pink-Floyd"-Coverband Deutschlands:. "Echoes" standen seit ihrer Gründung Anfang der 90er Jahre über 400 Mal auf zahlreichen nationalen und internationalen Bühnen, um ihren großen Vorbildern Tribut zu zollen. Am Samstag, 29. Oktober, sind die Aschaffenburger ab 20 Uhr zu Gast im Lutherhaus.

Neben bekannten Songs wie "The Wall" oder "Wish You Were Here" präsentiert die Tribute-Band auch weniger bekannte Lieder und sorgt mit einer Licht- und Videoshow bei ihren Auftritten für ausgelassene Feierstimmung. Wieso sich die Band "Pink Floyd" verschrieben hat und was sie so an dieser Musik fasziniert, verrät Schlagzeuger Steffen Maier im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie haben sich der Kultband "Pink Floyd" verschrieben. Wieso?

Steffen Maier: "Pink Floyd" haben auf alle von uns schon immer eine ganz besondere Faszination ausgestrahlt. Es war einfach das Gesamtbild aus unglaublich ästhetischer Musik, lyrischem Tiefgang über die großen Themen der Welt, revolutionären Sounds und Klangbildern, konzeptionell angelegten Alben und bombastischen Liveshows. Und das alles in einer atemberaubenden Gratwanderung zwischen den lichtesten Höhen und den dunkelsten Abgründen.

Seit wann gibt es "Echoes"?

Maier: "Echoes" sind Anfang der 90er Jahre aus einer Schülerband entstanden. Nach zwei Jahren Proben gab es 1995 den ersten Auftritt, womit wir die dienstälteste Pink- Floyd-Tributeband - zumindest im deutschsprachigen Raum - sein dürften. Die aktuelle Besetzung existiert seit 2002.

Und was hat es mit dem Bandnamen auf sich?

Maier: "Echoes" ist ein 22 Minuten langer Titel aus dem Pink-Floyd-Album "Meddle" von 1971 - mehr passte damals nicht auf eine Seite einer Langspielplatte. Wir fanden den Namen für eine Tributeband einfach sehr passend. Und dazu ist "Echoes" auch die Blaupause von "Pink Floyd" für all die Großtaten, die da künftig kommen sollten. "Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" und "The Wall" - all das ist bei "Echoes" eigentlich schon angelegt.

Was waren die berührendsten Momente ihrer bisherigen musikalischen Laufbahn?

Maier: Oh, da gibt es einige. Zum Beispiel auf der Loreley Freilichtbühne zu spielen, nachdem man 20 Jahre vorher als Teenager bei einem Konzertbesuch davon geträumt hat, mal selbst da auf der Bühne zu stehen. Es sind oft die speziellen Locations, wie zum Beispiel alte Burgen, Steinbrüche oder spektakuläre Freilichtbühnen, die ein ganz besonderes Feeling vermitteln. Und natürlich auch besondere Dinge wie Heiratsanträge auf der Bühne oder Benefizkonzerte für Themen, die einen auch selbst berühren. Und dann gibt es auch noch private Dinge, die man mit manchen Konzerten verbindet.

Wo haben Sie schon überall gespielt?

Maier: Gefühlt haben wir nach über 400 Konzerten schon so ziemlich jede Bühne in Deutschland betreten, darunter auch viele wirklich spektakuläre mit besonderer Geschichte oder Architektur. International haben wir bislang acht Länder bereist, wobei unser Open Air in Kroatien im vergangenen Sommer ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und morgen geht es mit dem Flieger zum ersten Konzert in Russland, wo wir in der Crocus City Hall in Moskau spielen. Das ist dann das neunte Land, das wir bereisen.

Waren Sie schon mal in Schwetzingen?

Maier: Ich glaube, dass das jetzt unser viertes oder sogar fünftes Konzert in Schwetzingen ist. Insofern ist das fast schon wie eine Rückkehr zu alten Freunden, denn wir wissen, was uns dort erwartet. Und genau darauf freuen wir uns.

Was erwartet die Besucher beim Konzert am 29. Oktober im Lutherhaus?

Maier: Wir bieten eine knapp dreistündige Show mit vielen Highlights aus dem umfangreichen Schaffen von "Pink Floyd", bei denen auch all die im Publikum auf ihre Kosten kommen, die "Pink Floyd" vielleicht nur aus dem Radio kennen. Dazu streuen wir aber auch immer wieder seltene Perlen und lange nicht gespielte Songs ein, alles untermalt von unserer Licht- und Videoshow.