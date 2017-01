Von „Null auf Fünf“ mit einem Lächeln

Ambitioniert gehen die Läufer bei Wind und Wetter zur Sache. © Schillinger

Schneebedeckte Wege, eisige Temperaturen und dann auch noch Samstag um 9 Uhr. Da muss schon mal der innere Schweinehund überwunden werden, um die Laufschuhe zu schnüren. Grundsätzlich gilt für Sportler freilich: "Es gibt kein schlechtes Wetter." So bestätigt das auch Laufkursleiter Daniel Cox.

Er hat eine Gruppe Laufanfänger auf dem Parkplatz an der Grillhütte um sich gescharrt und alle freuen sich auf den Start des Vorbereitungskurses "Von Null auf Fünf". Noch zehn Wochen Training, dann wollen sie am 2. April beim achten Spargellauf die Fünf-Kilometer-Distanz bewältigen. "Wir möchten ohne Quälerei ins Ziel kommen", geben sie unisono an. Dafür haben sie sich bei dem Kurs angemeldet, den dieses Jahr der erfahrene Langstreckenläufer Daniel Cox leitet. Er selber hat schon viele Glücksmomente beim Laufen gehabt: "Ich kann hier meinen Körper ganzheitlich erleben und jede Strecke bezwingen. Mit dem Laufkurs möchte ich die Menschen begeistern und für den Laufsport gewinnen."

Karin aus Neulußheim hat sich mit ihrer Tochter Bianca angemeldet. Sarah und Ina kommen aus Oftersheim, Annette aus Plankstadt. Die meisten kennen den Spargellauf - entweder als Zuschauer oder sogar schon als Mitläufer vor einigen Jahren. Hasan und Katrin aus Schwetzingen sind "echte Frischlinge", was den Laufsport betrifft.

Gleichzeitig startet auch der Kurs "Von Fünf auf Zehn": Kerstin Leibert führt die schon erfahreneren Sportler hin zum Zehn-Kilometer-Wettkampf. Auch sie hat wieder etwa zehn Mitläufer, einige kennen sich von Kursen der letzten Jahre. Und dann läuft sogar noch eine weitere Gruppe los: Das waren ebenfalls vor Jahren einmal Laufanfänger. Sie treffen sich immer noch samstags um 9 Uhr zum gemeinsamen Jogging. "Das ist auch mein Ziel: so locker lachend und schwätzend auf die Laufrunde gehen", lässt sich eine Kursteilnehmerin gleich motivieren.

"Wichtig: nicht zu schnell laufen"

Auch die Anfängergruppe beginnt jetzt mit dem langsamen Traben. Die Laufschuhe finden auf dem griffigen Schnee auf den Waldwegen Halt. Apropos Schuhe: Alle Mitläufer haben gute Ausrüstung. "Aber falls ich mir neue kaufen möchte, wo kann ich hingehen?" "Lass dich in einem Sportfachgeschäft beraten", empfiehlt der 41-jährige Kursleiter, der seit 1998 vom Laufsport begeistert ist und nun alle zwei Tage durch den Wald rennt.

Nach jeweils einem Kilometer Joggen am Stück gibt es eine Gehpause. Zeit, um Fragen zu stellen: "Was ist besser: so lange wie möglich am Stück laufen oder Gehpausen einlegen?" Seine längste Wettkampfstrecke betrug 80 Kilometer, daher weiß Daniel: "Durch die Gehpausen schafft man es besser, sich an längere Strecken zu gewöhnen. Wichtig ist auf jeden Fall: nicht zu schnell laufen."

Durch den verschneiten Wald geht es schon auf den Rückweg. Der Schnee knirscht unter den Sohlen: "Das klingt wie Urlaub." Und als Belohnung kommt auch etwas blauer Himmel durch. Nur noch ein Kilometer bis zum Parkplatz - nun schweifen die Gedanken ab zum Frühstück, das zu Hause wartet. "Soll ich nach dem Lauf gleich etwas essen?" Daniel Cox weiß aus Erfahrung: "Für die Regeneration esse ich zum Beispiel eine Banane und trinke Wasser."

Vier Mal einen Kilometer Joggen haben nun alle geschafft. "Ihr seid schon sehr fit - das wird kein Problem mit der Fünf-Kilometer-Strecke beim Spargellauf", sagt Daniel, von Beruf Marketingmanager bei John Deere, und freut sich gemeinsam mit seiner Gruppe. "Es ist jetzt Samstag, 10 Uhr. Toll, wir haben schon was geschafft - und der Tag kann beginnen."