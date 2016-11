Vor dem Winter kommt die neue Fahrbahndecke

Die Markgrafenstraße ist in die Jahre gekommen. Vor allem der Abschnitt zwischen der Keplerstraße und der Helmholtzstraße ist mit Schlaglöchern übersät. Überall sind Löcher, Risse und Mulden zu sehen. Die Straße gleicht streckenweise einer Kraterlandschaft. Die Schäden werden jetzt behoben. Auf insgesamt 360 Quadratmetern bekommt die Markgrafenstraße eine neue Asphaltdecke. Gestern Vormittag wurde die Baustelle eingerichtet -und gleich herrschte das Chaos vor.

Einige Autofahrer hatten sich nämlich nicht um die am Montag aufgestellten Halteverbotsschilder gekümmert und ihre Fahrzeuge einfach mitten im Baustellenbereich abgestellt. Als die Maschinen der Straßenbaufirma Kühnle aus Hockenheim anrollten, war der Bereich dann aber schließlich geräumt.

"Die Sanierung dieses Straßenabschnitts war schon ein längerer Wunsch aus der Bürgerschaft", sagte Stadtbauamtsleiter Joachim Aurisch unserer Zeitung. Auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl sei während seines Wahlkampfes öfters auf die marode Fahrbahn angesprochen worden. So konnte das Stückwerk auch wirklich nicht bleiben.

An allen Ecken sind unterschiedliche Beläge zu erkennen, an mehreren Stellen wurde die Straße "auf- und irgendwie wieder zugemacht", so Aurisch. "Die Sanierungsarbeiten wollten wir vor dem Winter noch hinkriegen", hofft der Bauamtschef, dass Regen und Schnee der Maßnahme nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Busverkehr nicht betroffen

Gestern wurden bereits große Teile der Fahrbahn abgefräst. Eine mit Dornen bewehrte Walze riss die Deckschicht in einer Tiefe von drei bis vier Zentimetern auf. Das abgefräste Material wurde per Förderband gleich auf einen Lkw geladen und abtransportiert. Bis Ende der Woche soll die neue Deckschicht drauf sein - wenn das Wetter mitspielt. So lange bleibt die Markgrafenstraße zwischen Haus Nummer 5 und Haus Nummer 21a auch teilweise gesperrt. In dieser Zeit besteht dort auch ein absolutes Halteverbot.

Die Zufahrt von der Markgrafenstraße in die Keplerstraße ist gesperrt und die Einbahnstraßenregelung in der Keplerstraße wurde aufgehoben. Der Seitenarm der Markgrafenstraße vor den Häusern Nummer 10 bis 14 bleibt ebenfalls für den Gesamtverkehr gesperrt. Der Busverkehr und die Bushaltestellen sind von der Maßnahme nicht betroffen. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten in der Markgrafenstraße belaufen sich auf rund 20 000 Euro.