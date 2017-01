Vorrang für Radfahrer

Die Marstallstraße (hier Ecke Clementine-Bassermann-Straße) könnte laut Planung zu einer Fahrradstraße werden. © kaba

Die Bürgerbeteiligung im Bereich Verkehr geht in die nächste Runde. Gemeinsam mit dem Verkehrsexperten Professor Christoph Hupfer (Forum Mobiles Schwetzingen) lädt das Ordnungsamt der Stadt am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr zu einem Bürger-Informationstermin zum Thema "Süd-Nord-Radverbindung" ins Josefshaus (Schlossstraße 8) ein.

In Zusammenarbeit mit Prof. Hupfer hat die Stadt eine Konzeption für eine mögliche Fahrradstraße von der Moltkestraße über die Marstallstraße und Herzogstraße bis zur Mühlenstraße erarbeitet, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. In diesem Bereich hätte der Fahrradverkehr Vorrang vor dem motorisierten Verkehr. Das Konzept beinhaltet auch die Markierung von Fahrradschutzstreifen entlang der Mühlenstraße bis zum Rondell unter Beibehaltung der vorhandenen Parkplätze.

Der Verkehrsexperte schlägt zudem vor, die Marstallstraße von beiden Fahrtrichtungen aus jeweils bis zur Clementine-Bassermann-Straße als Einbahnstraße zu führen. Dies zöge die Umwandlung der Clementine-Bassermann-Straße in eine Einbahnstraße zwischen Marstallstraße und Friedrichstraße nach sich. Positiver Nebeneffekt wäre, dass linksseitig zusätzlicher Parkraum für die Bewohnerparkzone 1 geschaffen werden könnte.

Ein weiterer Vorschlag ist, künftig das Links-Abbiegen von der Karlsruher Straße in die Moltkestraße zuzulassen.

All diese Überlegungen wird Christoph Hupfer als beauftragter Planer beim Bürger-Infotermin vorstellen und zur Diskussion stellen. Zum Termin sind alle interessierten Bürger willkommen, schreibt die Stadt. Alle an der geplanten Strecke liegenden Anwohner haben bereits eine schriftliche Einladung erhalten. Wer beim Bürgertermin verhindert ist und dennoch Anregungen hat, kann diese gerne vorab per E-Mail an verkehrsbehoerde@schwetzingen.de schicken.

Zum Hintergrund

Der Gemeinderat der Stadt hatte die Verwaltung beauftragt, eine geeignete Nord-Süd-Verbindung für Fahrradfahrer unter Einbeziehung der Möglichkeit einer Fahrradstraße zu erarbeiten. In Zusammenarbeit mit Professor Hupfer vom Forum Mobiles Schwetzingen untersuchte die Stadt die Verkehrssituation- und Führung von der Moltkestraße bis zum Rondell und erarbeitete die nun zur Diskussion stehende Konzeption." zg