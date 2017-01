Was ist wohl in den Häuschen?

Ein Besuch im Schlossgarten verspricht vor allem eines: Idylle. Im Sommer erwartet die Spaziergänger ein Blumenmeer entlang der Hauptachse, die sie direkten Weges zum großen Arionbrunnen führt. Der schiffbrüchige Sänger Arion sitzt auf einem Delfin des Gottes Apollo, der ihn vor dem Ertrinken rettet. Um ihn herum das beeindruckende Wasserspiel, das bis zu 15 Meter in die Höhe schießt.

Betrachtet man zurzeit den Schlossgarten, ist von den liebevoll gearbeiteten Skulpturen griechischer Götter, den Vasen, Obelisken und auch von den Wasserspielen nichts zu sehen. Selbst das Wahrzeichen des Gartens - die wasserspeienden Hirsche - sind hinter einem Bretterverschlag verborgen. Der Grund dafür ist simpel: Damit die schönen Skulpturen die kalte Jahreszeit unbeschadet überstehen, werden sie über den Winter von schützenden Gehäusen aus Holz umgeben. Diese sogenannte "Einhausung" beginnt im November und endet im März, wie Michael Schöne, der stellvertretende Gartenmeister der Schlossgärtnerei berichtet. Zwar sind die Skulpturen im Schlossgarten ohnehin Duplikate der originalen Kunstwerke, doch auch diese sind witterungsanfällig.

Nachbauten aus Kunstharz

Michael Schöne erklärt: "Die Duplikate bestehen größtenteils aus Kunstharz. In das Material kann durch kleine Risse Wasser eindringen. Wenn das Wasser im Winter gefriert, droht die Skulptur zu aufzuplatzen." Vor über zwanzig Jahren wurden die Skulpturen von einer Spezialfirma ersetzt, berichtet der Gärtner. Teils in den Originalmaterialien - mit weißem Sandstein und Marmor - nachgebaut, wurden die meisten Repliken aus Kunstharz gegossen: "Das fühlt sich an wie Stein, ist aber keiner", so Schöne lachend.

Aber nicht nur die Figuren sind in Gefahr, auch das gesamte Bewässerungsnetz und die Wasserspiele - vom schlosseigenen Tiefbrunnen gespeist - müssen entleert und abgeschaltet werden: Es besteht Rohrbruchgefahr durch Vereisung. Eine weitere Aufgabe für die Mitarbeiter der Schlossgärtnerei: Verkehrssicherungsmaßnahmen. Diese beinhalten das Fällen alter Bäume: "Das können wir nur im Winter machen", erklärt Michael Schöne, "wenn der Garten voller Menschen ist, ist das viel zu gefährlich."

Die prägende Baumart im kurfürstlichen Lustgarten ist die holländische Linde. Annähernd 600 Stück stehen auf der Anlage und säumen beispielsweise die Laufwege im Mittelparterre. Die Bäume müssen in der kalten Jahreszeit alle zurückgeschnitten werden.

"Im Winter die meiste Arbeit"

"Eigentlich könnte man meinen, als Gärtner arbeiten wir hauptsächlich im Sommer", berichtet Michael Schöne, "dabei sind wir da größtenteils mit Bewässern und Rasen mähen beschäftigt - im Winter gibt's eigentlich die meiste Arbeit." Zu den erwähnten Tätigkeiten gesellt sich außerdem noch die Aussaat des Winterflors: Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Gänseblümchen, die dann im Frühjahr sprießen.

Um sicheren Schrittes durch den Park zu gehen, braucht es einen Winterdienst. Auch diesen übernimmt die Gärtnerei. Nicht mit Streusalz, sondern mit Granulat aus Lavagestein und Ton, wie Schöne erklärt. Das Salz würde die Substanz der Gebäude und Bodenplatten angreifen. Für Veranstaltungen in den Zirkelsälen gibt es sogar einen Abend-Notdienst, der die Laufwege von Schnee und Eis befreit.