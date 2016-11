Watzkes Seitenhiebe auf die TSG

Schlagfertig, sympathisch und direkt gab sich Hans-Joachim "Aki" Watzke am Montagabend beim "Talk im Schloss" im Rokokotheater. Dorthin hatten ihn die Volksbank Kur- und Rheinpfalz, die Stadtwerke Schwetzingen und unsere Zeitung eingeladen.

Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund übertrug das schwarz-gelbe Adrenalin von Beginn an durch seine Authentizität und kernige Aussagen, bei denen unter anderem die TSG 1899 Hoffenheim nicht nur einmal ihr Fett wegbekam. "Es gibt ja nicht so viele Fans auf der Welt von Hoffenheim, aber einige sind vermutlich regional bedingt heute hier", sorgte der bekennende Traditionsclub-Liebhaber für Raunen im ausverkauften Haus.

Und auch Volksbank-Vorstand Dirk Borgartz, der mit SZ/HTZ-Chefredakteur Jürgen Gruler moderierte, musste umgehend einstecken: Wie die junge Dortmunder Mannschaft so klarkomme mit den zwei Länderspielpausen, wollte dieser wissen. "Drei", korrigierte Watzke die Zahl nach oben. "Mit dem Zählen hab' ich's nicht so", witzelte daraufhin der Bänker. "Kein Wunder, dass es eine Finanzkrise gibt", entgegnete Watzke zum Amüsement des Publikums trocken, der aber gleich versicherte, dass er "Genosse bei der Volksbank" sei. Es war ein launiger und unterhaltsamer Abend, auf den - so wie Dieter Scholl, Geschäftsführer der Stadtwerke, eingangs formulierte - Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer vom FC Bayern München neidisch schauen würden. kaba

(Ausführlicher berichten wir Dienstag online und in unserer Mittwochsausgabe.)