Wenn eine Kröte zu Armschmuck wird

Kerstin und Johann Müllerperth (links) stellen in der Orangerie Glasobjekte und Schmuck in Verbindung mit alten Skulpturen aus. Vorbild war die Natur, wie die goldene Schlange, die Libelle oder die Kröte zeigen.

"Natur in Gold und Glas" - ein verheißungsvoller Ausstellungstitel. Es treffen in der Orangerie des Schlosses reizvolle Gegensätze in ungewohnter Harmonie aufeinander: ehrwürdige alte Skulpturen - Originale, die einst im 18. Jahrhundert den kurfürstlichen Garten zierten - auf Geschmeide aus Gold und Silber sowie filigrane, zerbrechliche Glasobjekte und Gebrauchsgegenstände.

Ein Blick in den sonnenlichtdurchfluteten Raum zeigt die charmante Vereinigung der farbenfrohen Unikate aus Glas, hier und da schimmert es golden, bricht sich die Mittagssonne in blauen Glaskugeln, deren Schattenwurf entsprechend blau gefärbt ist. In Kaskaden aus Glastropfen fängt sich das Sonnenlicht, scheint den zart-transparenten Libellen Leben einzuhauchen. Dazu gesellen sich die steinernen Zeitzeugen vergangener Tage, die einst die hier perfekt künstlerisch ausgestaltete Natur im Garten bereicherten.

Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass ein ganz besonderes Künstlerehepaar den Auftrag erhielt, die Natur des Schlossgartens in ihren beiden ganz unterschiedlichen Materialien abzubilden. "Eine derart große Ausstellung machen wir höchstens alle zehn Jahre", erklärt Goldschmied Johann Müllerperth. Kerstin Müllerperth, die aus der Kunstglasbläserdynastie Greiner-Perth stammt, die seit dem Mittelalter das Glasbläser-Handwerk ausübt und in Lauscha als Hüttenmeister ansässig wurde, erklärt: "Ich arbeite mit Glasstäben und -röhren vor der sogenannten Lampe, einem speziellen Brenner." Dabei entstehen in stundenlanger Feinarbeit Trinkgläser von außergewöhnlichem Farbspiel, mit feingliedrigen Verzierungen und dennoch spülmaschinenfest.

Mundgeblasene Objekte

Arrangements größerer Gläsergruppen sind in der Schau zusammengestellt, zeigen die Ähnlichkeit und dennoch die Unterschiede etwa in der Farbverteilung im Glasstiel, die in Nuancen andere Glasform - allesamt mundgeblasen. Objekte wie der "Seerosenteich" zeigen die Erfassung des Natürlichen im Park in feinster Darstellung mit Glas, "man muss ein Arbeitsstück fertigstellen, solange das Glas heiß ist", beschreibt die Künstlerin.

Sie wechselt im Schaffensprozess zwischen aufwendigen Stücken und dann wieder weniger facettenreichen, das ist der hohen Konzentration für diese Arbeit geschuldet. Einige Besuche im Schlosspark sind dem kreativen Schaffen vorausgegangen. Das Paar erinnert sich an das Lichtspiel bei den Spaziergängen, die vielen Details im Garten, die geradezu eine Flut an Inspiration mit sich brachten.

Das Resultat spiegelt sich auch in den kostbaren Kleinoden aus Johann Müllerperths Hand wider. In einer seit der Renaissance verwendeten Technik fertigt er Abgüsse von Naturmaterialien - wie Rinde, Blätter, Tiere - formt sie danach in Edelmetall mit Edelsteinen ab. "So eine Schlange muss ja auch klappern", skizziert er den Werdegang vom Sehen, Fühlen und Hören zu optisch und haptisch perfekter Umsetzung in edlem Geschmeide.

Als kleinste Zweige, zarte Blüten als Ohr- oder Halsschmuck und Armreifen mit fast unsichtbarem Verschluss finden sich etliche Naturvorlagen wieder. "Die kleine Kröte etwa lag vertrocknet auf der Treppe im Keller", zeigt Johann Müllerperth auf den Armschmuck "Der Froschkönig". Diese Erklärung macht den Entstehungsprozess lebendig.

Künstler sind vor Ort

Diese Geschichte und viele Details mehr erzählen die beiden Künstler allen Besuchern in den kommenden zwei Wochen, denn sie bleiben während der Ausstellungszeit vor Ort, erläutern ihre Herangehensweise und ihr Handwerk. Dr. Karin Ehlers, Projektleiterin des Themenjahres "Welt der Gärten" bei den Staatlichen Schlössern und Gärten, stellt die Symbiose aus Licht, Glas und Edelmetall so vor: "In diesem Raum, der Schutz für die teuren und empfindlichen Zitrusgewächse war, heute Schutzraum für die originalen Garten-Skulpturen geworden ist, findet ein Dialog statt, eine Metamorphose, der das Licht und die handwerkliche Kunst Leben eingeben."

Die Ausstellung markiert das Ende des Themenjahres "Welt der Gärten". Morgen, Sonntag, eröffnet Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, mit einer Vernissage im Nordflügel des Schlosses um 11 Uhr die Ausstellung offiziell.