Wer braucht schon einen Mann?

Abwechslungsreich ist er und bietet eine Mischung aus Wortwitz, Wettbewerb, warmherzigem Theater für die Jüngsten und Rat für alle Leseratten: Der Kalender der Stadtbibliothek ist prall gefüllt für alle Bedürfnisse. Von Februar bis April kommen hier alle auf ihre Kosten.

Samstag, 4. Februar, Simone Fleck "Lieber ohne Mann als gar keinen Mann": Die Kabarettistin präsentiert ihr neues Programm: "Lieber ohne Mann als gar kein Mann!". Gehören auch Sie zu denen, die nachts nur noch ihr Handy aufladen, fragt sie das Publikum. Während andere feiern und wilden Sex haben, erleben Sie Körperkontakt nur noch im "Nacktscanner" vor der Flugreise. Seien Sie trotzdem froh, fordert Simone Fleck das Publikum auf. Zum Glück gibt es ungeschützten Datenverkehr! Simone ist mittendrin. Und während sie sich im Internet verliert, erlebt Oma Wally erotische Begegnungen der unheimlichen Art. Wenn die Bettpfanne zur Klangschale wird und Fieberschübe die Heizung ersetzen - dann tanzt Oma Wally im Eierlikördelirium. Dieses Programm gibt Antworten auf wichtige Fragen: Kann man sich gegen Handyviren impfen, zeigen sich Exhibitionisten am Nordpol und verfolgen uns "Computercookies" bis auf die Straße? Und schließlich: Muss männliche Flucht aus der Einsamkeit immer ein tragisches Ende finden? Wer Zuwendung und Aufmerksamkeit vermisst, dem sei gesagt: In diesem Programm kommen sich alle näher. Es wird heiß, ...nicht nur auf der Bühne.

Dienstag, 14. März, Poetry-Slam: Zum dritten Dichterwettstreit, einem sogenannten Poetry-Slam, lädt die Initiative LeseZeit der Metropolregion Rhein-Neckar ein. Poetry-Slam bedeutet dabei frei übersetzt "Klatschen für Poesie" und ist eine etwas andere Form der Dichterlesung. Die Autoren - Slamer genannt - tragen in einer festgelegten Zeit ihre selbst verfassten Texte (Prosa oder Gedichte, alles ist erlaubt) vor und werden dafür vom Publikum mit Applaus belohnt. Derjenige mit dem meisten Applaus wird zum Sieger des Abends. Für den Sieger gibt es zwar dann auch einen Preis, doch ist dieser eher symbolischer Natur - in erster Linie geht es nämlich um Spaß an Literatur, das Publikum zu unterhalten und auf der Bühne sein dichterisches und rhetorisches Geschick zu zeigen. Durch die Punkte führen Marlene Klaus und Rolf Thum. Als Special guest ist Binyo angekündigt. Mal kraftvoll, mal nachdenklich, mal ironisch - seine Texte sind aber vor allem immer eines: berührend. Binyo beeindruckt auf die leise Art. Seine Texte sind das Leben. Der Sänger und Songwriter reduziert die kleinen und großen Erlebnisse auf einzelne Kurzgeschichten und auf Lieder. Die Songs gehen unter die Haut, sorgen mal für ein Lachen, regen den Kopf zum Nachdenken an oder wärmen das Herz. Statt die unendliche Schleife aus immer dem Gleichen fortzusetzen, und Erfolgskonzepte zu kopieren, überzeugt Binyo durch einzigartige, unverwechselbare Texte. Der Eintritt ist frei.

Montag, 3. April, 15 Uhr, Kindertheater "Alberta geht die Liebe suchen": Das Blinklichter Theater spielt diese Geschichte nach einem Bilderbuch von Isabel Abedi für Kinder ab vier Jahren. Frühling auf der Blumenwiese lautet das Motto. "Was ist Frühling?" fragt das Mäusemädchen Alberta. "Frühling ist, wenn alles erwacht", sagt Mama Feldmaus. "Die Mäuse, die Bienen, die Blumen und die Liebe!" "Was ist die Liebe?" Und da die Liebe was Besonderes ist, macht sich Alberta auf den Weg, sie zu suchen, und findet den allergrößten Schatz - denn es ist die Liebe, die die Welt in ihrem Inneren zusammenhält. Ein poetisches Theaterstück zum Thema Liebe, anrührend und komisch zugleich, gespielt mit herrlich sympathischen Stofftieren, heißt es in einer Mitteilung.

Mittwoch, 5. April, 19.30 Uhr, Bücherfrühling: Barbara Hennl-Goll und Mitarbeiterinnen der Bücherinsel stellen spannende Neuerscheinungen des Frühjahrs vor. So findet jeder sein Lieblingsbuch. grö/zg