Whisky Spring mit viel Neuem

Rudi Müller, der Mann mit der feinsten Whisky-Nase Schwetzingens, hat am Stand seiner Firma Futterer wieder tolle eigene Abfüllungen am Start.

"Lasst uns trinken auf die Küsse der Frauen und auf den Whisky - nicht so süß wie die Küsse aber klar wie Bernstein und ein ganzes Stück herzlicher." Mit diesem oder einem der vielen anderen hintersinnigen schottischen Trinksprüche kann am Wochenende, 11./12. Februar, in den nördlichen Zirkelsälen des Schlosses angestoßen werden, wenn wieder mehr als 1000 verschiedene Abfüllungen aufgeploppt und verkostet werden können - bei der dritten Whisky Spring von Joe Seidel.

Der Veranstalter, der in Brühl seit über einem Jahr nun auch einen Shop betreibt, kann sich über den anhaltenden Boom fürs schottische Lebenswasser freuen. Der Vorverkauf lässt erwarten, dass der letztjährige Rekord von 2400 Besuchern nochmals getoppt werden kann. 35 Händler, Hersteller und Importeure bieten Whiskys aus aller Welt, Jahrgangsrum und -Gin an und alles kann zum einen gekauft und zum anderen gegen Bares pro Dram probiert werden. Da bietet sich auch die Möglichkeit, ein teures Tröpfchen vor der Anschaffung mal zu testen - das Tastingglas ist im Eintrittspreis enthalten, ebenso der Schlossgarten-Zugang.

Wie jedes Jahr gesellen sich zu den Dauer-Ausstellern auch neue Stände hinzu: Beispielsweise die Villa Konthor, die neben eigenen Sonderabfüllungen auch die Insel-Whiskys von Bruichladdich, Bunnahabhain, Tobermory und Ledaig am Start haben, der Anbieter Sierra Madre, der erstmals die schottische Hochland-Destille Tomatin mitbringt oder der Mannheimer Händler "Genuss im Quadrat", der Old Pulteney und Balblair anbietet.

Mit dabei sind natürlich auch die regionalen Händler, wie beispielsweise Falke exklusiv, die Getränkewelt Weiser oder Spirituosen Futterer, der Ardbeg, Glenmorangie, Glenlivet, Aberlour oder Scapa vertritt und natürlich seine eigenen Abfüllungen präsentiert. Extra für die Messe hat er gestern einen Ardmore Peated, der im Portweinfass nachreifte, abgefüllt - was ganz Leckeres.

Whisky-Reisen, die Zigarrenmanufaktur Villiger, die deutschen Brenner Sippel, Finch, Kammer-Kirsch, Saillt Mór und Scriptor sowie Brenner Weiser aus der österreichischen Wachau zeigen, dass Single Malt nicht zwingend aus Schottland kommen muss. Es gibt für fast alle der 25 Tastings noch Tickets direkt am Infostand am Eingang des Schlosses oder über die Internetseite. Samstagabend können die Gespräche mit den Experten bei der After-Show-Party im Brauhaus vertieft werden - auch dafür gibt es noch Karten online.