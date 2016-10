Wie ein trockenes Blatt im Wind

Wer dabei war am Freitagabend bei der Vorstellung des Buchs "Mut zu neuen Wegen", das Said Azami gemeinsam mit der Stadträtin Raquel Rempp verfasst hat, konnte die Veranstaltung nur tief betroffen verlassen. Das Schicksal des aus Afghanistan geflohenen jungen Mannes ließ niemanden im Saal unberührt.

Mit dieser wahren und persönlichen Geschichte hat Raquel Rempp geholfen, den Flüchtlingen nicht nur, wie sie sagte, eine Stimme zu geben, sondern auch ein Gesicht. In den Medien wird stets von Millionen von Menschen gesprochen, die auf der Flucht sind, die abstrakte Zahl jedoch sagt nichts aus über das, was Betroffene erleiden. Umso größer ist das Verdienst der Stadträtin, die sich seit Jahren schon um Flüchtlinge kümmert. Und das tut ihnen gut, denn die verletzte Seele heilt schwerer als der geschundene Leib. Das betonte Azami im Laufe des Abends immer wieder. Hier in Schwetzingen ist er auf gute Menschen gestoßen, sagte er, die ihm das Gefühl gegeben haben, gleichwertig zu sein.

Von Leid geprägte Biografie

Ausrichter dieser beeindruckenden Veranstaltung war die Volkshochschule, die ebenfalls seit Anbeginn Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge anbietet. Die lockere, charmante Moderation der Leiterin Gundula Sprenger, die gut informiert durch den Abend führte, verlieh der Veranstaltung trotz des traurigen Themas eine bemerkenswerte Leichtigkeit. Sie freute sich, die zahlreich erschienenen Gäste begrüßen zu dürfen, darunter Stadträte, den Inklusionsbeauftragten der Stadt, Stefan Krusche, den Leiter des Amtes für Familien und Kultur, Roland Strieker, sowie all die Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren. "Hussein Rezai empfing uns mit teils besinnlichen, teils melancholischen Klängen am indischen Harmonium", sagte Sprenger, "der Anlass jedoch, uns hier zu treffen, ist ein freudiger. Wir haben das große Glück, dass sich Raquel Rempp und Said Azami gefunden haben, um eine Biografie aufzuarbeiten, die von Flucht, Terror und viel Leid geprägt ist." So bekommen viele Menschen Gelegenheit, mehr über die letzte Hoffnung Verzweifelter zu erfahren - die Flucht.

Mit "Salem aleikum - Friede sei mit euch" begrüßte anschließend Roland Strieker das Publikum. Er dankte den beiden Autoren für das Buch, das, wie er betonte, "mich sehr berührt hat. Lesen Sie es", forderte er die Zuhörer auf, "Sie werden viel über den abenteuerlichen Trip eines Menschen erfahren, der sich auf den Weg machte hierherzukommen und dies unter unvorstellbaren Umständen". Danach schilderte Raquel Rempp, wie das Buch entstanden ist. "Ich sah, dass Azami nur am Schreiben war", begann sie, "es waren persische Texte, die ich nicht verstand, aber ich spürte seinen Wunsch, sich mitzuteilen. Als er mich fragte, ob ich ihm helfen möchte, die Texte zu übersetzen, habe ich zugesagt." Viele Stunden und Tage haben sie dafür gebraucht. Mit Hilfe von persisch-deutschen Wörterbüchern haben sie es geschafft.

Angst war ständiger Begleiter

Bevor sie Auszüge daraus vorlas, schilderte Said Azami kurz die Welt, in die er hineingeboren wurde, wie er im Krieg aufgewachsen ist und wie Angst und Albträume seine ständigen Begleiter waren. Er war fast noch ein Kind, als er sein Land verließ, Berge überwinden musste und Wüsten durchquerte. Nach 14 Jahren Umherirren kam er 2013 in Deutschland an. Seit 2014 lebt er in Schwetzingen. Hier fühle er sich endlich sicher. Am Schluss las er seine Gedanken vor, die er sich zum Status eines Flüchtlings machte: "Was ist ein Flüchtling?", fragt er sich. "Ein Flüchtling", antwortet er, "ist wie ein Vogel mit gebrochenen Flügeln ohne Nest, auf der Suche nach einem sicheren Ort. Ein Flüchtling ist wie ein trockenes Blatt, das von einem Windstoß mitgenommen wird, ohne zu wissen, wo der Wind es hinbringen wird."

Packend, in klarer Sprache geschrieben, machten die Auszüge sehr betroffen. Bei der Schilderung der Nacht im Schlauchboot packte einen das Entsetzen. Und wenn man meinte, das Grauen habe an der rettenden Küste Griechenlands aufgehört, täuschte man sich: "Die Untersuchungshaft dort", schreibt er, "gehört zu meinen schlimmsten Erfahrungen" Azami hat durchgehalten, für ihn nahm alles ein gutes Ende, das Buch jedoch trägt in der gegenwärtigen Flüchtlingsdebatte vielleicht dazu bei, ein Gefühl der Empathie gegenüber jenen zu entwickeln, die zur Flucht gezwungen werden und auf der Suche nach einer menschenwürdigen Aufnahme sind.