Wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten

Wer möchte in Zukunft weniger konsumieren und dabei nachhaltiger leben? Wer will mehr verbrauchen? Was bringt uns die Zukunft? Welche Trends stehen im Fokus? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigte sich der erste Talk im Hirsch dieses Jahres. Moderator Rolf Kienle hatte dazu den Trendforscher Dr. Eike Wenzel, die Mannheimer Modemacherin Irina Kaschuba, den Heidelberger Pfarrer Dr. Vincenzo Petracca und den Hockenheimer Rainer Winge ins Palais Hirsch eingeladen. Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja leitete den Talk im Hirsch musikalisch ein.

Dr. Eike Wenzel, Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung, Kolumnist und Lehrbeauftragter, bezeichnete sich als "realitätstauglichen Optimisten". Er macht Aussagen zu den sogenannten Megatrends, Entwicklungen, die in den nächsten Jahrzehnten wichtig werden - beispielsweise zum Klimawandel, zur Digitalisierung, zur Mobilität oder zur Energiewende. Seit 2002 beschäftigt er sich mit "Lohas" (Lifestyles of Health and Sustainability). Die Abkürzung steht für eine Gruppe von Menschen, deren Lebensstil auf Gesundheitsbewusstsein und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Die nächsten Jahre planbar machen

"Es geht darum, wie man in den nächsten Jahren Zukunft planbar machen kann." Individuelle Produkte sowie Gesundheit und Genuss rückten immer mehr in den Fokus. Immer mehr Menschen wollten einen grundlegend erneuerten, nachhaltigeren Lebensstil. Mobilität und Digitalisierung seien zwei besonders wichtige Megatrends, die die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern würden, erklärte Wenzel. "Wir müssen unseren Konsum ändern und dürfen nicht mehr so viel Natur verbrauchen", hält der Trendforscher ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein "spannendes Konzept".

Irina Kaschuba macht "grüne Mode". Die Designerin und Inhaberin des Schmucklabels Ika Babel hat dabei stets die Nachhaltigkeit im Blick. Die Schmuckstücke werden aus Biolachshaut, einem Nebenprodukt der Speisefischgewinnung, oder aus recyceltem Leder hergestellt. Ihr geht es vor allem um den Zusammenhang aus nachhaltiger Herstellungsweise und gutem Design. Öko-Mode müsse dabei nicht öko aussehen.

Kaschuba verwendet auch Pelze, die nicht mehr genutzt werden. Alte Sachen werden stückchenweise zu neuen Schmuck- oder Kleidungsstücken verarbeitet. Zuerst kommt der Stoff. Der entscheidet darüber, was aus dem Fundstück entstehen kann. Ihre Entwürfe vermarktet sie über einen Online-Shop. "Wir denken wirklich zu kurzfristig", sagte die Gestalterin, die sich über diese "Resteverwertung" definiert sehen möchte, in die Runde. Ihre Mode macht sie für ein breites Spektrum. Ihre älteste Kundin ist 83. "Die Leute kommen aus den verschiedensten Richtungen zum Upcycling", freut sie sich.

"Eine wirklich schöne Charakterisierung", bestätigte Dr. Vincenzo Petracca dem Moderator, der ihn als "Grenzgänger" vorstellte. Der Theologe italienischer Abstammung, aufgewachsen im Schwäbischen, ist Pfarrer der evangelischen Citykirche Heiliggeist in Heidelberg. Die Themen Gerechtigkeit und Frieden liegen ihm besonders am Herzen. Petracca hat auch Mathematik und Volkswirtschaft studiert, seine Promotion handelt über "Gott oder das Geld - Die Besitzethik des Lukas". Pfarrer zu sein ist für ihn eine Berufung. "Reichtum verändert den Reichen. Geld hat ein großes Suchtpotenzial", plädierte der Pfarrer für "ökumenisches Teilen" und "solidarischen Lohn". Die dunkle Seite des Geldes und die Habgier seien schon in der Antike Thema gewesen. Petracca will auch an die Gehaltsstrukturen der Kirche ran und möchte "gleichen Lohn für alle".

Patenschaften für die Bildung

Rainer Winge sammelt Geld. Der Leiter des Zentraleinkaufs bei Südzucker ist seit April vergangenen Jahres Vorsitzender des Vereins "Hope and Light". Die 2003 von Barbara Tofaute gegründete Organisation kümmert sich um notleidende Kinder in Südafrika und unterstützt durch Kindergarten- und Schulpatenschaften. "Auch eine Art von Berufung", meinte Kienle. In einer eigenen Grundschule nahe Kapstadt wurden 2011 die ersten 25 Erstklässler eingeschult. Inzwischen gibt es weitere Jahrgänge.

Die Projekte setzen sich dafür ein, dass Kinder in Südafrika ohne Elend, Gewalt und Missbrauch aufwachsen können, erklärte Winge das nachhaltige Ziel: "Das Geld ist da. Die Deutschen sind sehr spendenfreudig. Viele Menschen sind zudem gewillt, etwas Gutes zu unterstützen." Spenden zu sammeln sei manchmal "das Bohren vieler Bretter", man müsse auch mit Absagen leben können, aber: "Viele Unternehmen haben für Soziales ein offenes Herz."