„Wir jammern auf sehr hohem Niveau“

Region. Ist der Beruf des Bürgermeisters ein Traumjob? Wenn es nach Hans Zellner, dem Präsidenten des Verbandes Baden-Württembergischer Bürgermeister, geht, dann ist er es nicht. Damit sich das ändert, haben sich die Stadt- und Gemeindeoberhäupter des Bundeslandes am Montag bei einer Mitgliederversammlung im Lutherhaus eingefunden. Sie stellten die Probleme ihres Berufsstandes dar und zeigten diese bei einer öffentlichen Kundgebung dem anwesenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf.

Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl freute sich über die vielen Gäste: "Es ist schön, dieses Treffen in unserem Jubiläumsjahr hier zu veranstalten. Wir wollen Impulse in Richtung Landesebene geben und das gelingt nur durch einen engen Dialog." Speziell begrüßte er den Landesvater, der nach seiner Rede beim Festakt zur 1250-Jahr-Feier zum zweiten Mal zu Gast war.

Im Großen und Ganzen ging es bei der Veranstaltung um das liebe Geld: Besoldung der Bürgermeister, Erstattung der Kosten im Hinblick auf die Flüchtlingswelle, Unterstützung bei der Kleinkindbetreuung, die Maßnahmen auf dem Bildungssektor und die Hilfe bei der Digitalisierung. Zellner sprach die Punkte in einer Rede an, der Ministerpräsident konterte danach in seiner gewohnten, sachlichen Ruhe. Dabei erlaubte sich Zellner die eine oder andere Spitze wie beispielsweise der kurze Exkurs zu den Mauscheleien bei der Koalitionsverhandlung zwischen den Grünen und der CDU. Kretschmann nahm es mit einem Schmunzeln zur Kenntnis.

Stimmen zur Veranstaltung Jürgen Kappenstein (Ketsch): Unsere Forderungen waren eindeutig, aber darauf ist der Ministerpräsident nicht eingegangen. Das war zu erwarten. Wichtig war uns, dass wir daran erinnern, wer die Kritik einsteckt. Das sind nicht die Bundestagsabgeordneten, sondern wir. Jens Geiß (Oftersheim): Die Gemeinden sollen immer alles umsetzen, aber wir brauchen Unterstützung. Die Flüchtlingspolitik haben wir bisher gut geschultert. Hilfreich wäre es aber, Hürden in der Bürokratie abzubauen.

Der Ministerpräsident lauschte den Ausführungen und Forderungen des Vorsitzenden des Verbandes, ehe er selbst auf die Kanzel trat und Stellung bezog: "Nach Ihrer Rede frage ich mich, geht es uns gut oder etwa nicht? Ich war vor wenigen Tagen in Paris und in Österreich und ich kann Ihnen versichern, dass wir in einer guten Verfassung sind. Wir jammern auf einem sehr hohen Niveau." Er zeigte auf, dass das Land die Besoldung in vier unterschiedlichen Bereichen angehoben habe, auch die Änderung, ein Bürgermeister könne nun mit 68 Jahren noch kandidieren, wurde angepasst. "Wir machen Schritte in die richtige Richtung."

Nebenbei hatte Kretschmann auch noch die Muße, Anekdoten von einer Dienstreise in Kanada zu erzählen. Er nahm sich Zeit, ehe er den Fokus wieder auf das Wesentliche lenkte und den Haushalt des Bundeslandes skizzierte. Er fragte in die Runde, wo man denn nach Meinung der Stadtoberhäupter sparen solle. "Ich höre immer nur, wo nicht gespart werden darf", sagte er, "sollen wir die innere Sicherheit vernachlässigen? Oder bei den Hochschulen sparen? Das geht nicht, da befinden wir uns in einem globalen Wettbewerb."

Job familienfreundlicher gestalten

Dafür habe man aber Ansätze in petto, den Beruf wieder familienfreundlicher zu gestalten. Denn laut Zellner fehlt der Nachwuchs: "Nur wenige Anwärter möchten heutzutage noch auf den Schleudersitz des Bürgermeisters. Sie bleiben lieber bei ihrer Laufbahn. Dabei braucht das Bundesland, auch Sie Herr Ministerpräsident, starke Bürgermeister als Partner. Wir sind Ihnen dankbar, dass Punkte aus unserer Initiative aufgegriffen wurden und ich bin mir sicher, dass wir aus dem Strauß an Themen, - und das ist nur die Spitze des Eisbergs - die wir ihnen dargestellt haben, eine Möglichkeit finden werden, Dinge zu verbessern."

Auch Kretschmann zeigte sich gen Ende seiner Rede versöhnlich. Er lobte die Bürgermeister und die ehrenamtlichen Mitarbeiter für den Umgang mit der Flüchtlingswelle. Aber er bekannte: "Ich kann nur den Geldbetrag an die Kommunen weitergeben, den ich bekomme. Wir sind am Ende der Wirkungskette. Da muss der Bund eingreifen." Er honorierte aber insgesamt die hervorragende Arbeit der Bürgermeister und hofft auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit.

In einem kleinen Schwenk bezog er sogar Stellung zu der Kritik an seiner Person. Vergangene Woche hatte er sich hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt und für Schlagzeilen gesorgt. "Man kann dazu stehen wie man will, aber ich bin der Überzeugung, dass sie ein Stabilitätsfaktor für Europa ist", sagte er mit Nachdruck.

Am Nachmittag stand ein Spaziergang durch den Schlossgarten und eine Verkostung bei der Welde-Brauerei auf dem Programm - allerdings ohne Kretschmann.