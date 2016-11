Würdigung für leidenschaftlichen Kirchenmusiker

"Keiner muss vor Ehrfurcht erstarren." Detlev Helmer muss schmunzeln auf die Frage, was denn der Titel des Kirchenmusikdirektors (KMD) mit sich bringt. Es ist eine hohe und schöne Würdigung der Badischen Landeskirche, eine auf Lebenszeit. Und in Bezug auf Detlev Helmer ist es zudem eine längst fällige Auszeichnung. Seit 33 Jahren wirkt sein musikalisches Engagement als Bezirkskantor der Evangelischen Kirchengemeinden mit Nachhall. Den Titel "KMD" hat ihm die Landeskirche genau für diese Arbeit verliehen.

"Der Beirat für Kirchenmusik der Badischen Landeskirche ernennt jährlich einen Kandidaten für den Titel. Dem Kantorenkonvent wird dies im Februar mitgeteilt", erklärt Detlev Helmer zum Ablauf. In anderen Landeskirchen erhalten Bezirkskantoren diesen Titel qua Amt. Die Badische Landeskirche vollzieht diese Titelvergabe erst seit wenigen Jahren. Die diesjährige Vergabe besiegelten die Kantoren mit einem langen Applaus. "Das hat mich am meisten gefreut", sagt Helmer, der darin eine Wertschätzung seiner Arbeit durch die Kollegen sieht. Die offizielle Titelverleihung erfolgt nun am Sonntag, 27. November, 10.30 Uhr, in einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtkirche. Dann wird unter anderem auch der für Kirchenmusik zuständige Oberkirchenrat Dr. Matthias Kreplin anwesend sein.

Noch viele Traumprojekte

Zur Person Detlev Helmer (58) stammt aus Helmstedt, Niedersachsen. Er hat Kirchenmusik an der Hochschule der Künste in Berlin studiert und ein Gaststudium an der kirchlichen Hochschule Berlin (Chorleitung) absolviert. Helmer agiert seit 1983 als Bezirkskantor in Schwetzingen. Er spielt Orgel und Klavier und leitet sieben Chöre. Ein Saxofon hat er zwar zu Hause, aber noch keine Zeit gefunden, das Spiel dieses Instruments zu erlernen - "das habe ich mir für die Rente vorgenommen". Wenn er nicht musiziert, spielt er in seiner Freizeit leidenschaftlich Fußball in einer Freizeitmannschaft beim TV 1864 (Abwehr) und mit einem guten Freund Schach. Außerdem bereiten ihm seine drei Enkelinnen - Helmer hat zwei Söhne - viel Freude.

Rein vom Arbeitsumfang bringt der Titel "KMD" keine zusätzlichen Aufgaben mit sich. Das sei an jedem selbst, hier seine Arbeit zu bemessen, verdeutlicht Helmer. Er persönlich ändere vorerst nichts, gibt jedoch zu, noch ein paar Traumprojekte "bis zur Rente" auf der Agenda zu haben. Dazu gehören beispielsweise Gottesdienste mit besonderen Kantaten. "Zu Bachs Zeiten wurden ständig Kantaten in Gottesdiensten aufgeführt. Da wir kein Gemeindeorchester haben, müssen wir das und Solisten engagieren - und das kostet Geld." Ein Vorhaben in 2017 ist die Aufführung einer Bach-Kantate mit einem Lutherlied anlässlich des Reformationsjubiläums am Sonntag Cantate (14. Mai). Dabei leuchten seine Augen wie stets, wenn er von seinen Visionen spricht, die in Gedanken schon längst zu packenden Projekten gereift sind. Detlev Helmer brennt für seinen Beruf, der aufgrund des Arbeitsaufwandes und Einsatzzeiten eher einer Berufung gleichkommt. Er steht für hochwertige Kirchenmusik, arbeitet gerne im Team mit der Kirchengemeinde und dem Bezirk, Ensembles, Chören und Solisten sowie den weiteren Kantoren des Bezirks, Christian Schaefer aus Wiesloch und Sung-Nam Cho aus Hockenheim. "Ohne Teamarbeit geht es nicht. Wenn wir in der Kantorei und in den Leitungsgremien nicht so engagierte Menschen hätten, würde die Arbeit nicht funktionieren."

Mit Schaefer plant er im nächsten Jahr ein weiteres Gemeinschaftsprojekt: das Paulus-Oratorium für großes Orchester, Soli und Chor - "hier suchen wir noch Sänger, vor allem im Sopran und Bass", deutet er schon mal an. Und "kleine" anspruchsvolle Konzerte etwa mit dem "Trio Armonioso", welches Helmer mit Angelika Reinhard und Falk Zimmermann bildet, oder mit anderen Profi-Musikern sind ebenso vorgesehen. Für das nächste Jahr wird wieder ein Kindermusical vorbereitet: "König Keks" von Peter Schindler, gemeinsam mit der Zeyher-Grundschule. Zwei große Musikstücke der romantischen Literatur für die Orgel in einem Konzert (Liszt und Reubke) würde er auch gerne noch spielen. Und einmal möchte er in den nächsten Jahren noch sein Musical "Momo" aufführen, zum insgesamt dritten Mal dann. Denn der zeitlose Klassiker über die Zeit fasziniert ihn. Dabei beschäftigt sich auch Detlev Helmer merklich mit der Zeit. Er ist 58, seine Ideen reichen weit über die Rente hinaus. Und das lässt einen schon vor Ehrfurcht erstarren.