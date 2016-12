Zu Langosch gibt’s Champagner

Die freundschaftlichen Bande zwischen Schwetzingen und seinen Partner- und Patenstädten können nicht genug gelobt werden. Die schönen Begegnungen während der zweiten Runde des Weihnachtsmarktes waren von großer Herzlichkeit geprägt. Auch der Empfang für die Delegationen aus dem französischen Lunéville und dem ungarischen Pápa sowie aus den beiden neuen befreundeten Gemeinden Karlshuld-Neuschwetzingen und Schrobenhausen aus Bayern zeigte, dass es trotz aller Verwirrungen einer scheinbar aus den Fugen geratenen Welt doch noch hoffnungsvolle Momente gibt.

"Wir möchten das Jahr mit unseren Freunden ausklingen lassen und dabei die großen politischen Dinge, die uns immer mehr irritieren, auf der normalen Ebene ausblenden", begrüßte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl am Samstagvormittag im Palais Hirsch "die freundlichen Menschen aus ganz Europa". Seine Willkommensworte galten vor allem dem kulinarischen Angebot der Partnerstädte, die erneut mit landestypischen Produkten und Speisen für ein internationales Flair an den Ständen sorgen.

Das Zelt der Delegation aus Lunéville, dieses Mal waren Marie Viroux, Evelyne und Guy Levieuge, Nicolas Magnette, Roger de Bustos, Colette Mansuy und Michel Boesch an Bord, ist längst nicht mehr wegzudenken. Bei Champagner und Münsterkäse gibt es jedes Mal ein großes Hallo, wenn man sich trifft. "Schön, dass ihr immer dabei seid", freute sich Pöltl, dass die französischen Freunde auch den Chor "Chœur de Femmes" mitgebracht hatten. Viel Schnaps hatten die Ungarn im Gepäck. Die offizielle Delegation aus Pápa bestand aus Bürgermeister Dr. Tamás Áldozó, Gemeinderat László Bocskay, Arbeitsamtchefin Gyöngyi Bocskay, Stadtarchitekt László Mezei und Dolmetscherin Kati Boros.

Mit Chronik-Band geehrt

Langosch und Baumkuchen mundeten auch hervorragend. Ein Zither-Orchester sorgte für ungarische Volkslieder und klassische Stücke von Brahms. Zu Europa gehört auch ein Freistaat. Aus dem bayerischen Karlshuld-Neuschwetzingen waren zum ersten Mal Bürgermeister Karl Seitle, sein Stellvertreter Michael Lederer und die Gemeinderäte Günther Bengel, Peter Märtl, Manfred Pelzer und Frank Richlich sowie Bettina Neusiedl von der Verwaltung angereist.

Von Schrobenhausen war Bürgermeister Dr. Karl-Heinz Stephan am Samstagmorgen nach Schwetzingen gekommen. "Ihr kommt großartig auf dem Weihnachtsmarkt an", versicherte Pöltl und freute sich, dass es schon zu Kontakten zwischen den Azubis der beiden Patenstädte gekommen sei: "Sie können so voneinander lernen, was Freundschaft und Städtepartnerschaft bedeuten."

Am von der Feuerwehr Karlshuld betriebenen Stand waren kulinarisch die Kartoffeln aus dem Donaumoos im Mittelpunkt, und bei den jungen Leuten aus Schrobenhausen schmeckten Liköre, Schinken und Griebenschmalz. Die Freunde aus Ungarn, Frankreich und Bayern erhielten Kalender "1250 Jahre Schwetzingen" als Geschenk. OB Pöltl verteilte noch weitere Präsente. So wurden Linni Heimburger und Otto Thielemann mit Sekt und dem ersten Chronik-Band über die Spargelstadt geehrt. Ohne das Engagement und die Ideen der beiden Schwetzinger gäbe es die schönen Verbindungen in das Donaumoos und nach Neuschwetzingen überhaupt nicht. Marie Viroux, Beigeordnete für Veranstaltungen und Städtepartnerschaften in Lunéville, bedankte sich für die Gastfreundschaft. Ihr Dank galt auch Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf und der Partnerschaftsbeauftragten Katrin Schubkegel. Pápas Bürgermeister Dr. Tamás Áldozó freute sich, alle in bester Gesundheit zu sehen. Er berichtete von einem gemeinsamen Projekt mit Lunéville.

Die beiden Städte hätten vor kurzem einen Schritt in Richtung Israel gemacht, der Kontakt mit der Stadt Mitzpe Ramon soll in nächster Zeit, vielleicht mit Hilfe von Schwetzingen, freundschaftlich vertieft werden. Karl Seitle, Bürgermeister von Karlshuld-Neuschwetzingen, hoffte, dass aus der Patenschaft vielleicht 2018 eine Urkundenunterzeichnung zur Partnerschaft wird: Es wurde noch vielfach angestoßen, zuerst bei einem Imbiss im Palais Hirsch und am Abend mit Schnaps und Champagner beim Bühnenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt. vw