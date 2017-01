Ansturm aufs Angebot für Freizeit und Einkauf

Speyer. Volle Parkplätze, Betrieb im Zentrum, Engpässe auf dem Neujahrsmarkt - der Dreikönigstag gestern spülte dank des Feiertags auf badischer Rhein-Seite die gewohnte Besucherwelle nach Speyer. Das gefiel vor allem den Händlern, Gastronomen und Schaustellern, die die Mehr-Arbeit gerne in Kauf nahmen. Der Ansturm begann bereits vor der Mittagszeit.

Autoblech en masse glänzte bereits am Vormittag in der Wintersonne. Die Kennzeichen ließen keinen Zweifel daran, dass die klirrende Kälte nicht vom Kurztrip in die Pfalz abgehalten hatte. Offenkundig begünstigte die sogar den Ausflug am badischen Feiertag. "Das Wetter ist herrlich für einen Stadtbummel", meinte Elisabeth Hofmann, die mit Mann und Enkel aus Altlußheim gekommen war.

Zu kalt gibt es bei der 67-Jährigen nicht. "Dafür gibt's die passende Kleidung", meinte sie lächelnd und kündigte an, sich selbst mit einer neuen Jacke als nachträgliches Weihnachtsgeschenk für die arbeitsreichen Familienfesttage belohnen zu wollen.

Keine konkreten Vorstellungen hatte Kirsty Weber (24), die mit ihrer Freundin Saskia unterwegs war. "Vielleicht finden wir das eine oder andere Schnäppchen", ließ sie alle Möglichkeiten offen. Generell waren die beiden einfach aus Spaß nach Speyer gefahren, um den für beide letzten Urlaubstag gemütlich und gemeinsam zu verbringen.

Der Neujahrsmarkt war es, der Familie Moritz aus Bruchsal in die Domstadt gelockt hatte. "Für die Kinder und für uns ist es toll, das festliche Flair noch ein wenig genießen zu können", begründete Papa Jan die Wahl des Feiertagsziels. Das Flanieren in den Geschäften sei nicht vorrangig, warf seine Frau Theresa ein, aber ein wenig an den Schaufenstern vorbei zu bummeln, sei dennoch einkalkuliert.

Ihren Sauna-Gutschein eingelöst hatte Adriane Pfrenger am gestrigen Dreikönigstag. Spontan fiel die Entscheidung, einen Abstecher ins Zentrum zu machen. "In Speyer bin ich zwar öfter unterwegs, aber nach der vielen Entspannung am Morgen hatte ich noch Lust auf ein bisschen Bewegung an der frischen Luft", erzählte die Mannheimerin. Obgleich Pfrenger auch gerne in der eigenen Heimatstadt bummeln gehe, genieße sie die für sie besondere Atmosphäre in Speyer. "Der Blick auf den Dom ist immer wieder schön", schwärmte die Besucherin.

Nicht immer verlief alles so glatt. Maria und Egon Geimer, die aus Schwetzingen angereist waren, mussten den Ärger über einen Auffahrunfall erst einmal mit einem Heißgetränk auf dem Neujahrsmarkt verdauen. Aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens ging es ab dem Nachmittag oft nur noch schrittweise vorwärts. Zur Geduldsprobe wurde die Heimfahrt für die meisten badischen Gäste.

Lange Staus bildeten sich an den Ampeln vor der Auffahrt zur Rheinbrücke und über diese hinweg. Nur wer mit der S-Bahn gekommen war, konnte so entspannt abreisen, wie er angekommen war.