Artistik und Akrobatik mit ganz viel Herzblut

Alle Bilder anzeigen Im bunten Licht zeigen die Kinder ihr Können: Am Trapez, bei Aufführungen mit Schirmen oder bei Tanzeinlagen. © Venus

Speyer. Pure Lebensfreude strahlt Marwin aus, nachdem er seine clowneske Nummer mit drei Jonglierringen beendet hat und zum verdienten Beifall voll sichtbarer Begeisterung auf dem Bühnenrund des Kinder- und Jugendzirkus' Bellissima zwei Ehrenrunden dreht. Die Leistung des Zehnjährigen ist deshalb etwas ganz Besonderes, weil der Schüler mit Down Syndrom - auch Trisomie 21 genannt - das Jonglieren und Ringespielen so herzergreifend vollführt.

Insgesamt 22 Schüler der Pestalozzischule im Alter von 9 bis 14 Jahren beeindrucken mit ihrer sehr lebendigen Vorstellung die Eltern, Mitschüler und Oberbürgermeister Hansjörg Eger im voll besetzten Zirkuszelt. Der Dank von Schulleiterin Gerlinde Arens gilt vor allem dem Betreuerteam um die Projektleiter und Trainer Claudia Vogel und Chris Murawski. Sie haben mit den in ihrer Motorik und ihrem Sozialverhalten überwiegend stark eingeschränkten Schülern zum sechsten Mal eine super Vorstellung inszeniert - nach drei Aufführungen in der Schulturnhalle nun bereits zum dritten Mal im Bellissima-Zelt. Einfach herrlich anzusehen, wie die Pestalozzis an ihren Aufgaben wachsen und sich von dem Beifall auffangen und tragen lassen

Als "Claudi" Vogel noch die Gäste begrüßt und wegen der Technik ums Ausschalten aller Handys bittet, beginnt der schlaksige Jan schon mit seiner spaßigen Staubsauger-Nummer. Während er die Saugstange noch ganz locker hochstemmt, hat es René darauf beim Krafttraining mit echten Hanteln schon etwas schwerer, aber der Kraftprotz hat ja auch 30 astreine Liegestützen und zehn Sit-ups vorgeschaltet. Bei ihrer Luftakrobatik am Trapez verrenken sich Christian, Joar, Jessica, Reike und Michelle abwechselnd und auch im Doppelpack. Mit dem bunten Band am Stab schwingt Nico reihenweise Schleifen, Nik spielt mit Bällen, Miroslav jongliert sogar auf dunkler Bühne mit drei Leucht-Bällen.

Sicherheitshalber mit Tragegurt

Besonders bei der Sprungakrobatik lässt sich erahnen, wie viele Trainingsstunden für Dogan, Philipp, Nam, Kevin, Kubilay, Rebecca und Jessica erforderlich waren. Für Jessicas Saltoabgang legt Trainer Murawski sicherheitshalber den Tragegurt an. Den braucht Dogan bei seinem starken Balanceakt auf dem großen Rolla Bolla natürlich nicht. Auch Elias und Jessica meistern ihre Einrad-Nummer rund um den Halt bietenden Kasten grandios. Zum krönenden Abschluss zeigen Rebecca im Solo und Michelle und Leah im Duo am Ring sehenswerte Luftakrobatik.

Symbolkraft hat das Schlussbild, zu dem alle Artisten in Teamwork einen Fallschirm aufspannen und in die Luft schwingen lassen. Nachdem alle Akteure mit kleinen Medaillen belohnt, Rieke und Jan aus dem "Pestalozzis"- Zirkusteam in die Berufsvorbereitung verabschiedet worden sind, bedankt sich Rieke mit einer spontanen Zugabe, einem Handstand gegen die starken Arme von Trainer Chris.

Die "Pestalozzis" sind eine Zirkusgruppe, die über den Verein "Zirkus macht stark" finanziert und gefördert wird. Dieses Projekt wird unterstützt vom Bildungsministerium und besteht seit 2012 aus einem Bündnis mit drei Partnern: dem Kinder- und Jugendzirkus Bellissima, der Pestalozzischule und deren Förderverein. "Zirkus macht stark" ist ein bundesweiter Verband, der zum Ziel hat, Jugendliche mit Migrationshintergrund in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern.