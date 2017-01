Bei Uli im Wohnzimmer

Alle Bilder anzeigen Max Prosa gilt als junger Bob Dylan. Das neue Album kommt im März. © Littler "Keine Gefahr" heißt die CD von "Klein-geldprinzessin" Dota Kehr. © Weinthal Sebastian Krämer übt sich in Selbstironie und ist Sprachartist. © Gerald von Foris

Speyer. Die Premiere der neuen Songwriter-Show "Ulis Wohnzimmer" findet am Freitag, 3. Februar, im "Philipp eins" (Johannesstraße 19) statt. Gastgeber und Moderator Ulrich Zehfuß, selbst Songwriter, begrüßt Gäste aus dem deutschsprachigen Liedermacher-Kosmos - darunter jeweils einen Stargast sowie verschiedene Überraschungsgäste. Für die vier geplanten Veranstaltungen haben bereits namhafte Liederschreiber zugesagt, darunter der Berliner Max Prosa für die Premiere.

Mehr Abwechslung, weniger Gewicht auf dem einzelnen Künstler, mehr Unterhaltung: Im Kabarett- und Comedy-Genre sind Mixed-Show-Formate bereits weit verbreitet. "Ulis Wohnzimmer" überträgt dieses Konzept auf das Genre der Songwriter und Liedermacher und schafft damit im Rhein-Neckar-Delta eine neue Bühne für die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Szene von Liederschreibern.

Talk und Show-Auftritt

"Ich hatte das Glück, im Lauf der Jahre sehr viele wunderbare Kollegen kennenzulernen, und es ist ein langgehegter Traum von mir, ihnen in meiner Heimat einen Ort zu schaffen, an dem wir gemeinsam die Schönheit der Lieder feiern können", sagt Zehfuß. Er führt selbst durch den Abend, trägt bei jeder Show einige Lieder oder Gedichte bei und interviewt den jeweiligen Stargast. Dieser bestreitet den zeitlich größten Teil der Show. Zuvor wird er jedoch in einem Bühnen-Talk dem Publikum vorgestellt. Als Stargäste stehen bereits fest: Max Prosa am 3. Februar, 20 Uhr (jeweils um 19 Uhr Einlass). Sebastian Krämer am 5. Mai, 20 Uhr, Danny Dziuk am 1. September, 20 Uhr, sowie Dota Kehr am 1. Dezember, 20 Uhr.

Die drei Letztgenannten sind jeweils Preisträger des Deutschen Kleinkunstpreises sowie zahlreicher weiterer Auszeichnungen. Neben dem Stargast werden immer noch ein bis zwei Überraschungsgäste aus der Region auftauchen, die je ein oder zwei Nummern beisteuern. zg