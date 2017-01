Gefördert von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz errichtet Gewo Wohnen im Eduard-Mörike-Weg in Speyer-West in drei Gebäuden insgesamt 36 bezahlbare Wohnungen, die barrierearm und drei davon barrierefrei sind.

Speyer. Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und langjährige Mieter, das ist das Ziel des Verdichtungsprojekts der Gewo Wohnen GmbH im Eduard-Mörike-Weg im Stadtteil Speyer-West. Der erste der drei Neubauten - mit fünf Stockwerken der größte - ist am 1. März bezugsfertig, die beiden anderen werden bis April fertiggestellt, teilte Gewo-Geschäftsführer Alfred Böhmer Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen mit.

Die Mainzer Ministerin überbrachte Böhmer gestern im Beisein des Oberbürgermeisters Hansjörg Eger den Förderbescheid. Den Neubau von 36 Wohnungen fördert das Land über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mit einem Darlehen s in Höhe von rund drei Millionen Euro. Hinzu kommt ein Tilgungszuschuss in Höhe von knapp 475 000 Euro.

Doris Ahnen übergab die Geldzusage in der Quartiersmensa Q + H gemeinsam mit Ulrich Dexheimer, dem Vorstandssprecher der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Böhmer führte die Besucher durch eines der neuen Gebäude. Alle über zwei Aufzüge zu erreichende Wohnungen sind barrierearm ausgeführt, drei Wohnungen davon sogar barrierefrei. Da die drei Häuser in Baulücken auf eigenen Grundstücken mit Holzfertigbauelementen erstellt wurden (lediglich für das Treppenhaus wurde Stahlbeton verwendet), kam es zu keinem nennenswerten Baulärm für die Bewohner der direkt benachbarten Gewo-Blocks.

Schon 80 Prozent vergeben

Zudem verringerte sich durch den Elementbau die Bauzeit. Ein Geschoß wurde in einer Woche hochgezogen, erläuterte der Gewo-Chef die Vorzüge dieser Bauweise. Böhmer erfreut: "Mit dem Neubau kommen wir nicht nur der Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum nach, sondern auch dem Wunsch unserer Kunden, so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung wohnen zu bleiben."

Die Mietpreis- und Belegungsbindungen seien auf 46 Wohnungen im Quartier übertragen worden. Ein Quadratmeterpreis von 7,70 Euro (Kaltmiete) sei nur auf eigenem Gelände haltbar. Alle drei Blocks sind an die Fernwärme angeschlossen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sind solche Projekte von außerordentlich großer Bedeutung, wies Böhmer auch auf die Kooperationspartner und die ambulanten Dienste samt angebotener Tagespflege hin. Das Motto für das an das Bielefelder Modell angelehnte Gewo-Projekt laute mit Recht "am liebsten daheim". Hierzu erzählte Böhmer, dass ein Mann aus dem Pflegeheim wieder in die Familie zurückkehren und ins neue Zuhause ziehen möchte.

Speyer-West hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Quartier entwickelt, in dem die Menschen gerne gemeinsam in aktiver Nachbarschaft leben, lobte Ahnen den Nachbarschaftstreff "Q + H", wo ein "beispielhaftes Miteinander gefördert" und eine soziale Infrastruktur vorgehalten werde. Dass die soziale Stadt Speyer-West mit dieser Verdichtung noch weiter zusammenwachse, registriert OB Eger mit großer Freude. Er dankte der Ministerin für die Förderung des Neubauprojektes. Nur dank dieser Finanzspritze könnten solch günstige Mietpreise angeboten werden. Noch vor dem Innenausbau seien schon 80 Prozent der Wohnungen vergeben.