Damit die Opfer nicht vergessen werden . . .

Das Titelbild der Ausstellung ist ein Foto von Grete Weil. © Koelbl

Speyer. Aus Anlass des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus wird in Speyer mit einer Veranstaltungsreihe vom 26. Januar bis 9. Februar an die Opfer erinnert. Die Veranstaltungsreihe "Erinnern - Gedenken - Mahnen" findet zum 20. Mal statt. Wie beim ersten Mal steht auch 2017 das Thema "Juden in der Zeit des Nationalsozialismus" im Mittelpunkt.

Die Katholische Erwachsenenbildung Diözese Speyer, die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz, die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz, die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Stadt Speyer laden zu den Veranstaltungen in den Gemeindesaal der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, Am Weidenberg 3, ein. Zum Auftakt findet am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr eine öffentliche Gedenkstunde statt. Die Gestaltung übernehmen gemeinsam mit Oberbürgermeister Hansjörg Eger Schüler von Speyerer Schulen.

Am Dienstag, 31. Januar, 15 bis 18 Uhr, wird eine Lehrerfortbildung zum Thema: "Gedenkarbeit - eine Herausforderung für schulischen Unterricht und politische Bildung" angeboten. Am Mittwoch, 1. Februar, 19.30 Uhr diskutieren Shaul Friberg (Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg), Dr. Tobias Specker (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen, Frankfurt) und Gönül Yerli (Islamisches Forum, Penzberg) über das Thema "Barmherzigkeit - Kultur der Liebe im Kontext von Judentum, Christentum und Islam".

Lieder von Sehnsucht

Ein Konzert mit Daniel Kempin und Dimitri Reznik am Montag, 6. Februar, 19.30 Uhr, steht unter dem Motto "benkshaft - Sehnsucht. Jüdische Lieder aus Vergangenheit und Zukunft von Liebe und Sehnsucht". Eine Studienfahrt für Schüler zur Gedenkstätte KZ Osthofen bieten die Organisatoren am Dienstag, 7. Februar, an.

Roland Paul, ehemaliger Leiter des Instituts für pfälzische Geschichte, spricht am Donnerstag, 9. Februar, 19.30 Uhr, zum Thema: "Juden in der Pfalz". Im Anschluss gibt es Gelegenheit zu Austausch und Gespräch. An den Sonntagen 29. Januar und 5. Februar werden jeweils um 14 Uhr Stadtführungen "Auf den Spuren jüdischen Lebens" angeboten.

Vom 26. Januar bis 9. Februar werden im Gemeindesaal der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz zwei Ausstellungen präsentiert: "Jüdische Portraits - Fotografien von Herlinde Koelbl" sowie Plakate aus 20 Jahren "Erinnern-Gedenken-Mahnen".

Zwischen 1986 und 1989 suchte die Fotografin Herlinde Koelbl deutsch-jüdische Persönlichkeiten auf, die die Shoa überlebt haben. Sie will nach eigener Aussage "zeigen, wen die Deutschen eigentlich vertrieben haben". Die Ausstellung wurde vom Haus der Geschichte, Bonn, kuratiert. Der Eintritt zu den Veranstaltungen und zu den Ausstellungen ist frei. is