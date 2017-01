Der Dom leuchtet bunt

Bereits während der Internationalen Musiktage 2012 wurde der Dom während der "Romanischen Nacht" eindrucksvoll erhellt und beschallt. An Pfingsten soll die Installation sogar noch professioneller umgesetzt werden.

Speyer. Das Bistum Speyer feiert an Pfingsten das 200-jährige Jubiläum seiner Neugründung. Aus diesem Anlass wird am Abend des Pfingstsonntags, 4. Juni, im Dom eine multimediale Licht-Klang-Installation mit dem Titel "Glaubensfeuer" gezeigt.

Die Besucher sollen laut Veranstalter dabei spektakuläre Lichteffekte, außergewöhnliche Farbstimmungen und sphärische Klänge in Verbindung mit biblischen Texten erleben können. Entwickelt wurde die Installation vom Bistum Mainz in Zusammenarbeit mit dem renommierten Licht- und Mediadesigner Thomas Gerdon. Dieser hat schon mehrfach für große Fernsehproduktionen die Lichteffekte gestaltet und ist international tätig. So entwarf er zum Beispiel Lichtdesigns für Fernsehshows wie "Verstehen Sie Spaß" oder "Let's dance" und große Rockkonzerte.

Synchron auf Musik abgestimmt

In Speyer sind dabei imposante Lichteffekte auf eindrucksvolle Musikstücke synchron abgestimmt und erzeugen in ihrer Farbigkeit ungewöhnliche Stimmungen, neue Einblicke in den Kirchenraum und ein nicht nur spirituelles Erlebnis für alle Sinne. Im Mittelpunkt der knapp einstündigen Präsentation stehen die Elemente Wasser, Licht und Feuer.

"Gerade das Feuer steht in besonderer Weise für das Pfingstereignis. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass der Heilige Geist wie mit Feuerzungen auf die Jünger herabkam", erklärt Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den gedanklichenHintergrund . "Der Heilige Geist entzündete in ihnen das innere Feuer, das sie begeistert die frohe Botschaft verkünden ließ."

Zugleich bieten spezielle Lichteffekte Gelegenheit, den Raum der romanischen Kathedrale kennenzulernen und neu zu erleben. So werden zum Beispiel Lichtspots auf einzelne Architekturelemente oder Objekte und Figuren gerichtet. "Wir wollen die Besucher animieren, den Kirchenraum mit allen Sinnen auf eine neue, ungewöhnliche und unerwartete Weise zu erfahren", lädt Bischof Wiesemann alle Interessierten dazu ein, sich vom "Glaubensfeuer" anrühren zu lassen. "Zugleich wollen wir mit dem 'Glaubensfeuer' die Herzen der Menschen von heute entzünden und auch in Zukunft die befreiende Botschaft des Evangeliums in die Welt und zu den Menschen bringen."

Die Präsentation "Glaubensfeuer" wird am Abend des Pfingstsonntags dreimal in Folge gezeigt, jeweils im Abstand einer vollen Stunde. Die einzelnen Präsentationen beginnen somit um 21 Uhr, um 22 Uhr und um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Leitwort "Seht, ich mache alles neu" (Off 21,5) begeht das Bistum 2017 das 200-jährige Jubiläum seiner Neugründung. Eröffnet wird das Fest mit einer ökumenischen Vesper und dem "Glaubensfeuer" am Pfingstsonntag. Die zentrale Feier findet eine Tag später, am Pfingstmontag, 5. Juni, statt, genau 200 Jahre nach der Unterzeichnung des Bayerischen Konkordats, mit dem das Bistum Speyer 1817 in den Grenzen des bayerischen "Rheinkreises" neu errichtet worden war.

Im Mittelpunkt steht ein Festgottesdienst im Dom, zu dem auch zahlreiche hochrangige Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft erwartet werden. Anschließend wird der Domnapf auf dem Domvorplatz mit Wein gefüllt und an die Teilnehmer der Jubiläumsfeier ausgeschenkt. Am Nachmittag lädt das Bistum in den Dienstgebäuden des Bischöflichen Ordinariats zu einem Tag der offenen Tür ein. "Die Besucher können so auch die gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte und die Zukunftsvisionen des Bistums kennenlernen", macht Bischof Wiesemann deutlich.

Theaterstück über die Anfänge

Gezeigt wird außerdem ein Theaterstück des Chawwerusch-Theaters aus Herxheim, das den Zuschauern die Anfänge des neugegründeten Bistums vor Augen stellt. Das Stück wird im Mai und Juni in allen Dekanaten des Bistums sowie in mehreren katholischen Schulen aufgeführt.

Bereits am Dienstag, 16. Mai, hält auf Einladung des Bistums Professor Klaus Unterburger im Historischen Ratssaal einen Vortrag zum Thema "200 Jahre neues Bistum Speyer". Er lehrt Mittlere und Neue Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Regensburg. Sein Vortrag behandelt das Spannungsverhältnis von Restauration und Innovation in der Entwicklung des Bistums.